人民、土地、金錢與政策：桃園航空城的徵收過程，有哪些不足為外人道的故事？

文：許武文（桃園市議員徐其萬服務處副主任）

大園，一個多數居民世代務農的鄉下，在民國50、60年代即因台北松山機場不敷使用，而被選為「中正國際機場」（現今「臺灣桃園國際機場」）預定地，這政策就此改變大園幾代人的未來。

後來到了近20年來原機場又不敷使用，而逐漸有消息在坊間流傳政府將會對於機場進行擴建。然而經歷了多年後，在航空城主要預定地——大園及小部分的蘆竹等地就越來越少人提起，或許在居民心中「航空城」一詞已如狼來了一般不斷上演，已無多少人當真。

直到2018年的某個時刻，查估人員攜證逐戶查估，才卻仍有民眾不相信，依舊把查估人員當成房仲的騙局，直到簽協議價購階段才發現這影響3.9萬人的航空城已成既定事實，並開始浮現在公眾眼前。

台灣真的需要航空城？

源自桃園機場的跑道的不敷使用的「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫」在2011年4月正式獲行政院核定，但在後續的「跑道」規劃上卻略顯草率。

例如，針對環團及專家學者所提出「第三跑道的預定地」過於靠近「沙崙油庫」的疑慮（僅只有350公尺），政府與航空城公司只回應碰撞機率過低（據其說法為遠低於千萬分之一）、會針對該類事件進行演習等回應，並沒有未提出根本解決方法，同時也未評估其餘的替代方案。

環保署環評書件 | 作者提供

相對的，政府對於航空城中的「產業園區、公共設施」卻顯得相當積極，並將航空城分成「附近一期」、「附近二期」及原先做為「第三跑道、航廈及自由貿易港」的「機場園區」三塊區域分別開發。

這樣的徵收，內含超額浮濫徵收的疑慮，倘若是因應機場擴建理應徵收「機場園區」即可，何必又將計畫擴大至「附近一期」與「附近二期」，使三分之一以上的大園人及部分的蘆竹居民都參與其中？

Photo Credit: 桃園市政府地政局

追究起這些原因，就會發現問題出在政府徵收時的資金不足，因此採取以地易地的模式徵收，以節省徵收土地的經費。後來，更將土地地目變更以「較少坪數、較高權值」的方式配回給徵收區民眾，並將多餘土地進行活化運用以增加政府的資本。

另一個關鍵因素，就是市府常提的「航空城計畫不只是機場的計劃，同時也是引進相關產業的企劃」，這點在企劃當中的各種產業園區即可看出。

那這樣的航空城，還是那個為了飛機運載量而設立的「航空城」嗎？

人民與土地，土地與金錢，金錢與政策

航空城於2020年4月29日時，正式邁入區段徵收計畫，陸續針對民眾地上物部分進行補償金發價與簽約，在此階段多次引發地方民怨，其中又以估價不實、項目不明影響最深。

當時，首當其衝的便是民宅、工廠查估，除去少數專業人士，大多人對於估價乃是一竅不通，甚至連政府都對許多項目未訂標準，像是古井、地下室及消防設備等項目皆為陸續新增才有的，政府也未親自下去查估，將此業務外包給廠商、廠商又再聘請無相關專業之工讀生等問題。

雖然後來在市府「滾動式檢討」下漸漸步上正軌，但也造成日後民眾頻繁複估及後續發價、配地作業可能有所延宕的疑慮，或許在「航空城企劃」延宕對政府來說只是時間上的延宕，但換作民眾身上卻可能是近萬個家庭無家可歸的窘境。

但即便市府不斷的「滾動式檢討」下，仍然有未盡之處像是土地公同共有、寺廟徵收等問題，政府也遲遲提不出令人滿意的答案。

2021年10月30日攝於大園，建築拆遷時的景象 | 作者拍攝提供

在針對土地公同共有的問題，政府也只提出「繳存補償費保管專戶待領及保管，並視為補償完竣；逾15年未領之補償費，歸屬國庫。」的條文回答，礙於法令並未直接解決民眾問題，尤其在大園、蘆竹當地有些土地歷經數代之後，已高達數百人，要協調如何分配款項又談何容易？更不用說已有少數人離開台灣，飛往外國定居了，這樣該如何在茫茫人海中找尋其餘的繼承人？

又如廟宇徵收的問題，在最初所規劃的構想，只是補償管委會廟中建築改良物並將神像安置到宗教用地上即可，但如此規劃過於簡陋，造成地方上許多問題及反彈。

「難道政府要土地公本人來領補償費？」一位信眾如此說到，這類型的疑問層出不窮。政府的回答則是需要有「管理委員會」來做為代表來與政府洽談後續安置與購地事宜，但在實務上其實沒多少廟宇有管委會運作，大多廟務仍是依靠鄰近信眾的善心支持，而非有系統、計畫、依循現有法規的方式在運行。

政府這樣的做法，造就出無人可代表該廟宇與政府洽談徵收、安置及購地等問題，導致相關民怨層出不窮。況且，若跳脫出物質面來說，當民間信仰與土地徵收相互碰撞後，倘廟宇搬遷至遠方、失去原有的信仰圈，那廟宇本身對於信眾的意義是否就不復存在，失去信仰圈的廟宇還能維持原有的信仰？

2021年11月4日攝於大園，搬遷前廟宇保留說明 | 作者拍攝提供

徵收就如過去的蠻橫？

大園人記憶最深的莫過於民國50、60年代的那次徵收，在地方耆老眼中代表的是戒嚴政府蠻橫無理掠奪，當時以極低的價格收購民眾賴以維生的田產。

「這政府很惡質，就只會用公文就把我家祖先留下來的地給徵收，這次哪有可能讓它那麼簡單！」如此聲音在大園層出不窮，以至於到了近幾年政府提出「航空城企劃」造成當地許多的反彈，認為這次徵收依舊是如此的蠻橫。（但除去此種聲音外，也有另一批人認為民國50、60年代當時政府直接蓋新住宅，是屬於更為優渥的方案。）

從最基本的補償金來看，市政府對於地上物拆遷補償金從原先的430億，因不斷「滾動式調整」後採用「十大優惠」調高至730億來進行徵收，可見政府對提高金額的用心頗深。