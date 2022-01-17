第二場修憲公聽會國民黨仍缺席，共識最高的「18歲公民權」恐怕也修不成

＊首圖為18歲公民權推動聯盟日前在立法院外表達訴求

立法院臨時會今（17）日舉辦修憲第二場公聽會，國民黨立委仍未出席討論。民進黨、民眾黨立委及專家學者都表示，修憲有高門檻條件，一個政黨不參與恐怕讓這次好不容易才有的修憲機會破局，連國民黨自己有提案，朝野最有共識的18歲公民權都可能破局，希望國民黨儘速回來面對。

國民黨因不滿修憲委員會主席推舉，日前揚言不再參加民進黨辦的會議，繼第一場由民進黨籍修憲委員會召委周春米主持的公聽會未參與外，第二場由修憲委員會召委管碧玲主持公聽會，也未見國民黨立委出席。

國民黨不來開會，各黨無奈：自己有提案也不來

國民黨因不滿民進黨違反議事程序，強行排定修憲公聽會、委員會議程，拒絕出席相關會議，並要求召開修憲國是論壇。不過也因此遭到各黨質疑故意杯葛，恐怕導致修憲破局。國民黨立委江啟臣今日出席青年研習營時表示，國民黨團在修憲議題的立場，黨團幹部與智庫有在研議，日後將由智庫說明。

擔任召委的民進黨立委管碧玲表示，18歲公民權是世界潮流，朝野各黨之前已有高度共識；為了能夠在年底九合一選舉合併進行公民複決，依法有6個月公告期，立法院必須在3月24日到29日間能夠完成三讀，考量協商冷凍期，才在臨時會處理修憲案，希望能在1月24日之前送出修憲委員會，進入朝野協商。

民進黨立委莊瑞雄表示，遺憾國民黨在有高度共識的18歲參政權修憲上缺席，「是怎樣的政治算計？」下修後將來至少增加32萬選舉人，不參加重要的修憲對國民黨是大傷，代表國民黨對青少年權益保障如此漠視。

陳亭妃批評，國民黨用程序來杯葛修憲只是在借題發揮，即使要討論的是18歲公民權，國民黨也不敢正面面對，國民黨立委自己也有提18歲公民權的案子，現在看起來提案是被時代推著走，其實他們百般不願意，心不甘情不願。

陳亭妃表示，國民黨不來開會，修憲就沒辦法出立法院，連立法院都出不去要怎麼公民複決？將來若是要期待修憲能過，除非以後把門檻下修，不然就是以後讓國民黨在立法院席次不過四分之一。

民眾黨立委張其祿表示， 面對破碎的憲法，修憲的歷史進程卻走不動，若在野黨持續缺席，他悲觀認為一案也修不成，即便最有共識的18歲公民權也是。民眾黨立委賴香伶說，應該要舉辦4場公聽會，但國民黨召委的2次公聽會，都遲遲未啟動，希望國民黨盡速啟動修憲，未來還是有機會把各黨對修憲的看法在異中求同。

時代力量立委邱顯智也表示，這禮拜要進入逐條審查，希望朝野黨派都能夠針對公民權、修憲門檻、廢考監等議題做討論，珍惜這個憲法時刻。

學者：國民黨不支持年輕選票會流失

台灣少年權益與福利促進聯盟日前曾在立法院會召開記者會；副秘書長劉志洋表示，破除階級、財產、性別和種族限制是民主核心精神，不是給公民更多限制。我國已是世界最後5％國家沒有18歲投票權，連去年年底南韓都納入國會議員被選舉資格，若18歲就有機會投票，在高中時期就更關心公共議題；若18歲不讓他學，到了20歲有何差別？國民黨看來又要重演2005年修憲破局時刻，即便朝野都支持，政黨卻未用行動證明。

東吳大學法律系講師張錕盛今天則在公聽會上表示， 四分之一的國民黨就可以不讓修憲過，如果國民黨無法反省，他認為台少盟已主張17年，這17年來的孩子們權益被剝奪，國民黨應要有更積極作為，否則每幾年就會有一群18到20歲的年輕人質疑國民黨「是你讓我這2年沒有公民權」，年輕選票會不斷流失。

中興大學法律專業學院教授兼院長李惠宗建議，「18歲公民權」部分應直接修改本文，將現行增修條文融入憲法中，表達中華民國全體國民對修憲擁有主權。

嘉義大學教育學系副教授陳佳慧表示，目前立院有75項修憲提案，最受關注的是18歲公民權，有多達23個提案，其中民進黨14案、國民黨7案、時代力量和民眾黨各1案，是社會大眾引頸期盼，國民黨已提了7案，但似乎沒那麼關注，「為什麼現在7個提案人都不支持了？必須向社會大眾說明背後是否有其他政治算計或考量。」

陳佳慧認為，議題如果沒有帶動，公民沒有討論，就不會是「憲法時刻」，讓公民進行討論是政府的責任，現在狀況是有40席立委的在野黨可以輕易否決所有修憲，若能透過議題帶動引領社會風潮，某程度應也能逼迫在野黨因應。

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核稿編輯：翁世航