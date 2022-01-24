馬蘇第《黃金草原》：一個穆斯林貴族在中國

文：馬蘇第（Al-Masudi）

太監

皇帝從皇宮派出一個得意的太監去買器皿。在中國，太監經常被派到財政部及各部；父母有時候會把男孩去勢，使他可以升官發財。這個官員（即太監）到了廣州府，傳召各個商人，包括呼羅珊的商人。他們陳列他所要的器皿，他選擇了皇帝會喜歡的。呼羅珊的商人要了一個高價；經過爭議，那個官員下令把他關起來，不減價不放。那個商人對皇帝的法律有信心，直接跑到長安府，現身於上訴處。

這個國家的慣例，不論來自邊遠地區，或是京城居民，只要穿上規定的紅綢上衣，在上訴處出現，就可以上訴寃屈。有一些藩鎮的小王也必須接見訴訟人。他們有時行走一個月去見皇帝。這就是呼羅珊商人做的事，他見了上訴處的官員。

官員對他說：「您做的事是一件大事，您要考慮好利害；您要搞清楚事實與對錯，如果您不清楚，那麼我就送您回去吧！」官員對每個上訴人都如是說，如果他退縮，動搖於陳述，那就先打一百杖笞，再送回去。如果他堅持，那麼皇帝就審判是非。當這個商人繼續他的法律模式，並且官員確定他無懼無悔堅信他是受了寃屈，他就見了皇帝。他站在皇帝面前，申述自己。皇帝聽了翻譯，對他優待，賞他住處，恩賞有加。

他召見大臣及左、中、右侍從；這些人在平時統治全國，戰時各就各位，立時可以出動。皇帝要他們寫信給他們在廣州府的使者，（他們在每一個省都有個人代表）要求這些使者們寫出關於那個商人與太監糾紛的報告。皇帝也寫信問他在廣州府的耳目。這事情弄得人盡皆知。驛站傳送的各個報告，都證明了商人所言是實。驛站裡，皇家養了尾巴打結的騾子，傳遞信件與包裹。

皇帝傳召那個太監，剝奪了恩典，訓斥他：「你怎麼對那個遠道來的商人那麼無禮！他經過千山萬水，經過許多國家而沒有遭到危險。他鐵定了心，來到我的帝國，他相信我的法律，而你如此待他！如果在我的國家，受了虧待，他回去以後，就在各國講些不好聽的話，我與我政府的名譽會公開受損。如果不是看在你以前的苦勞上，我會要了你的命。現在，我給你一個更壞的處分。你去給先王守陵。既然你在活人中，做不好你的工作與完成不了我的命令，那你就去跟死人在一起。」

一個穆斯林貴族在中國

有一個關於中國皇帝的奇妙故事。一個伊斯蘭貴族的人，他是Habbar Ben el-Aswan家族的人，在黑人酋長侵略的時候，從未羅國到西瑞夫。他在未羅國是一個大鱷，發了大財。從西瑞夫，他航行到印度；在那兒他從一個地方，換船到另一個地方，最後，他到了中國。當他到了廣州府，他想去拜訪皇宮；那是在另一個大城Hamdan（Cumdan）：這是帝國最大與最重要的城市之一。

他在皇宮裡待了很久，寫了一份奏摺給皇帝，陳明他是阿拉伯先知的親屬。皇帝恩賜了居所，並吩咐按照他的要求招待，滿足他的需要。同時，皇帝詢問廣州府的小王（郡守，節度使），命令他向商人們查問，此人所言是否屬實。郡守的回報，證明一切都是對的。皇帝讓他參加朝會，又給他豐厚的賜賞，他把那些都帶回伊拉克。

國家的等級

他是一個聰明人，他告訴我們，當他陛見皇帝時，皇帝詢問阿拉伯的事，他問我阿拉伯人怎麼消滅了波斯帝國？我回答：「上帝與我同在。他們不信全能的上帝，反而崇拜火、日、月。阿拉伯人征服了許多最尊貴、最多人口、最繁華的國家，那些有最大的祭壇（為了子孫繁衍）：他們收服了聰明又有名的。」皇帝問我怎麼樣把各國國王分出高低。我回答：「我不知道。」

皇帝要譯者解釋給我：「我們算來有五等國王。最偉大的是伊拉克國王，伊拉克居天下之中，各國環繞。自古以來，我們稱呼伊拉克王為萬王之王。在他之後是我們的國王，叫萬民之王。沒有比我們更好的政府，沒有皇家比我們更專權，沒有人民比我們的更服從。我們是萬民之王。次於我們是萬獅之王，那是突厥王。他是我們的鄰居，萬獅之王。再次一級是萬象之王，那就是印度王。那是智慧之國，印度人發明了哲學。再次是拜占庭之王，我們叫他萬人之王，因為沒有王有更好的政治制度與支持度。這五大王是眾王的領袖，其餘各王都在他們之下。」

眾先知

皇帝透過翻譯問他，如果當面，能不能辨認主即先知？阿拉伯人說：「我怎麼能見他！他已與上帝同在。」「我不是說真人，我是說影像。」他答是的。皇帝要人拿來一個箱子。他從裡面拿出一個盒子。他吩咐翻譯，「讓他看看他的主。」在盒子裡，我看到（用阿拉伯語）先知們的畫像。我動了嘴唇，祝福他們。皇帝不知道我認出他們，因此他向譯者說：「問他，為什麼動嘴唇？」他審問我，我回答說，我在祝福他們。

他進一步問我怎麼認出他們的，我說看與他們有關的特殊事件，我說：「這是在方舟的努哈。當上帝用洪水淹沒了地球及一切陸上生物，只有努哈及一些生物逃脫大劫。」他笑了，說：「就像您說，這是努哈。但是，洪水並沒有淹沒了整個地球。洪水淹沒了部分地球，沒有到我國。你的傳統說法是對的，如果你只談那一部分的地球。但是，我們中國、印度、身毒以及別國的居民，並不同意你們的說法；我們的祖先沒有留下與你們共同的傳統說法。關於你們的信仰，洪水淹沒了地球，我必須說，那是一件大事，一件恐怖的使人無法忘懷的事，所有民族都會代代傳承的。」