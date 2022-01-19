台灣媒體是怎麼淪陷的？公視與納稅人的距離，是彗星撞向地球的距離

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監）

台灣媒體是怎麼淪陷的？

2009年，《天下雜誌》〈「報告主任，我們買了中時」〉指媒體不賺錢，蔡衍明卻逆勢買《中國時報》媒體集團。《旺旺月刊》報導蔡衍明恭敬向國台辦主任王毅報告收購，稱目的是推進兩岸關係。王毅回應：「如果集團將來有需要，國台辦定會全力支持。」稱包括協助旺旺「食品本業的壯大」。並指出蔡衍明經營《中時》以財務掛帥。

2010年，《中時》離職記者黃哲斌〈乘著噴射機，我離開《中國時報》〉 揭發：

版面被「業配新聞」吞噬侵蝕的肥大事實，新聞變成論字計價的商品，價值低落的芭樂公關稿一篇篇送到編輯桌上，「這是業配，一個字都不能刪」。然後，它們像是外星來的異形，盤據了正常新聞版面，記者努力採訪的稿件被擠壓、被丟棄。記者與主管被賦予業績壓力，不得不厚著面皮向採訪對象討預算、要業配。

2017年，《中時》離職記者陳志東〈中國時報 請停止踐踏媒體尊嚴〉揭發《中時》資遣反抗業配的記者：

只要有錢，政治人物可以收買媒體，營造自己聲勢，同時強化對手負面消息。 只要有錢，企業可以搓洗掉負面新聞，操縱輿論走向，水泥業可以變成環保業，黑心食品廠可以變成良心企業。 只要有錢，廠商可以要求置入版面刊登前要先看過並可任意更改，然後以記者報導之名，任意創造利多與利空消息影響股價，影響市場信心並害投資人作出錯誤判斷，而醜名歸於那個倒楣記者。

該文追溯半年來《中時》連載「水泥4.0改變與創新」系列，每周五全版盛讚水泥業永續環保，關懷社區老人，沒有水泥業台灣就會變死島。誇讚花蓮水泥業與花蓮縣長傅崐萁的報導，半年內超過百篇。「報導被學者與研究生引用，用錢創造出來的新聞訊息，就會這樣無止盡傳播下去，成為真實歷史的一部分，台灣也會變成一個完全由有錢人掌控的世界，所有傳播中的消息，都有可能是真的，也可能是用錢買出來的新聞，但你我都無法分辨。」

他舉證《中國時報》副總編輯、財經組主任報導「工業局補助電動車，影響電動環保車發展，讓台灣2300萬人民被PM2.5毒害」試圖阻止補助，影響凱勝綠能上櫃股價。如果是軍購政策、汽機車安全標準、健保藥品採購等，影響全民日常，更超乎想像。

刺秦壯士的勇敢吹哨震動一時。但其他媒體會因此深入報導業配弊端嗎？不，他們是心虛的共犯，裝死掩蓋自己的業配。政府曾因此立法，要求業配新聞據實標註由誰出資嗎？沒有。政府已加入金錢遊戲，繼續買新聞。我們可期待誰來揭弊？在方君竹發文之前，我們從未想過公視可能做揭弊新聞。現狀限制了我們的想像力。

Photo Credit: Reuters/達志影像

2022年，公視離職主持人方君竹「公視與納稅人的距離」系列報導，揭發公視新聞辜負高薪、免業配、有新聞自由，怠惰失職不揭弊，甚至上班時間小睡、吃火鍋。公視政論《有話好說》主持人陳信聰直言，公視退步不因政治干預，是組織僵化逆淘汰，「不擺爛你就走人吧！」前總經理馮賢賢改革，工會引進國民黨報復。馮去職後公視便不敢再挑戰工會權威，導致冗員安逸，結盟互保，聯合排擠、驅逐冒險犯難跑新聞的記者。

吹哨得到了什麼迴響？一片死寂。有人評論「公視爛，因為領導人希望它這樣，環境提供的就是這樣、此刻需要的也就是這樣」，根據蔡英文總統兩次競選政見和政策，對公視都無重大改革。推測她只期待公視節目部《斯卡羅》、《茶金》等連續劇建立台灣認同，公視新聞再溫吞無害，都無關民主進程。這評論不是卸除政府監理公視的責任，而是指出了政府的責任。只是評論的問責寶劍高高舉起、輕輕放下。

公視董事長、代總經理不回應，但她們無權不回應。陳信聰說「對現在的工會沒意見，對當時的工會很不滿」。但方君竹報導，現在的工會理事長仍堅持擺爛的冗員不可開除，以免冗員全家大小沒飯吃。我想問，冗員擺爛時有把全家生計放心上嗎？如果冗員不顧全家生計也要擺爛，那他的全家生計為何該馮賢賢等改革者替他負責呢？

如果擺爛是因為在公視只有擺爛才可免於被排擠，這當然是管理者不作為、壓迫了員工。如果現在的工會和當時的工會態度一致，那麼陳信聰對現在的工會沒意見，也不是因為工會有進步。而是管理層任工會予取予求，工會當然就顯得溫良恭儉讓。就好像你若寧為順民，那麼暴政也會顯得溫良恭儉讓。

媒體環境提供給公視的也許就是現狀這樣，但此刻需要的絕不是這樣。隱藏的公眾損失，在這次台中二選區立委補選中現形了。

我們置身於一個歧出的平行世界。如果國民黨沒罷免陳柏惟、讓顏寬恒競選補選，群眾便活在昨天給屏蔽嚴實的無知裡，不會知道顏清標家族挾民代權勢劫掠、如入無人之境。

參選前，《三立新聞網》報導，顏清標倒債一億八千萬，多數欠20年以上。記者周玉蔻揭發顏清標脫產賴帳六千萬，霸佔法拍屋當成服務處。《鄭知道了》節目指出，顏清標數筆土地法拍，顏寬恒買回。猜測顏家獲銀行貸款不還，土地因此被法拍，兒子賤價買回。」鄭弘儀推測：「為什麼只有他兒子買得到？因為沒有人敢跟他競標。」

《菱傳媒》開站第一波新聞，台中市議員陳世凱揭發顏寬恒立委任內，藉質詢、四度預算提案等，為顏家奪取台中港105號碼頭經營權。後《菱傳媒》稱其網站遭駭客攻擊，所有新聞都被刪光，指向顏寬恒。

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台中市前市長林佳龍指台中市捷運改路線，是為遷就顏家土地，而把捷運線從人口密集區拉到顏家霸佔的保護區。這一拉使人想起「死亡下坡」：台中沙鹿區向上路六段，有四公里的長下坡，多年來車禍頻傳，平均每月至少一起，多為大型車下坡煞不住導致。

2015年網民「hited11」在PTT八卦版發文稱，計畫道路原是龍井轉向大肚，前立委顏清標改為通過顏家門口，才會變又直又陡。顏寬恒則指向上路六段是顏清標爭取的政績。民間依顏清標綽號「冬瓜標」稱之為「冬瓜路」。

2015年5月4日，傍晚下班尖峰，沙鹿區向上路六段、自立路口，貨櫃車擦撞聯結車，停在內側，造成外側壅塞。後頭一部35噸貨櫃車下坡煞不住車，司機往外側減速不成，像打保齡球般直撞路口停等紅燈的27部汽機車，人車被撞到支離破碎，人車全輾過才停。