律師請願撤銷小馬可仕參選總統資格，菲律賓選委會駁回

（中央社）菲律賓選舉委員會今天（1月17日）駁回禁止已故獨裁總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕參選今年總統大選的請願。這是外界試圖阻止小馬可仕參選而提出的多件投訴之一。

這項請願試圖使小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的總統候選人資格失效，他目前顯然是最受歡迎的人選。請願書中指控小馬可仕因稅務問題曾遭到定罪，但他卻不實陳述參選資格。

提出請願的律師說，菲律賓選舉委員會（Commission on Elections，COMELEC）第二庭駁回這項投訴。

律師在聲明中表示：「第二庭裁定，沒有理由基於實質性陳述的部分，來取消小馬可仕的候選資格證書（COC）。」

提出請願的律師還說，他們將向菲律賓選委會聲請由全席法官重新審議。

小馬可仕一生投入政治，曾擔任國會眾議員、參議員和省長。他面臨一些團體為了將他排除在角逐總統大位人選之外，而向選委會提出數件投訴，包括本案。

這些投訴主要基於小馬可仕曾在1995年擔任公職期間，因違反稅務規定而被定罪。提出請願的人士主張，這意味小馬可仕終身禁止參選。

小馬可仕的發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）發布聲明表示：「我們感謝選委會維護法律，以及維護每位像小馬可仕這樣真誠的候選人競選公職的權利，而不會受到任何形式的騷擾和歧視。」

LOOK: Atty. Vic Rodriguez, chief of staff and spokesman of presidential bet Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) on the Comelec's (@COMELEC) junking of the petition to cancel his certification of candidacy#BotoMoTo#Halalan2022 #DailyTribune pic.twitter.com/qZuG52PBUt — Daily Tribune (@tribunephl) January 17, 2022

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範