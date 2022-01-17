2022/01/17,
國際

律師請願撤銷小馬可仕參選總統資格，菲律賓選委會駁回

律師請願撤銷小馬可仕參選總統資格，菲律賓選委會駁回
小馬可仕（左二）2021年12月8日在馬尼拉為總統大選進行拉票行程。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

小馬可仕是已故菲律賓獨裁者馬可仕的獨子，也是今年總統大選最受歡迎的候選人之一。由於他在1995年擔任公職期間，因違反稅務規定而被定罪，因此反對派提出請願，試圖撤銷其參選資格。

（中央社）菲律賓選舉委員會今天（1月17日）駁回禁止已故獨裁總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕參選今年總統大選的請願。這是外界試圖阻止小馬可仕參選而提出的多件投訴之一。

這項請願試圖使小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的總統候選人資格失效，他目前顯然是最受歡迎的人選。請願書中指控小馬可仕因稅務問題曾遭到定罪，但他卻不實陳述參選資格。

提出請願的律師說，菲律賓選舉委員會（Commission on Elections，COMELEC）第二庭駁回這項投訴。

律師在聲明中表示：「第二庭裁定，沒有理由基於實質性陳述的部分，來取消小馬可仕的候選資格證書（COC）。」

提出請願的律師還說，他們將向菲律賓選委會聲請由全席法官重新審議。

小馬可仕一生投入政治，曾擔任國會眾議員、參議員和省長。他面臨一些團體為了將他排除在角逐總統大位人選之外，而向選委會提出數件投訴，包括本案。

這些投訴主要基於小馬可仕曾在1995年擔任公職期間，因違反稅務規定而被定罪。提出請願的人士主張，這意味小馬可仕終身禁止參選。

小馬可仕的發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）發布聲明表示：「我們感謝選委會維護法律，以及維護每位像小馬可仕這樣真誠的候選人競選公職的權利，而不會受到任何形式的騷擾和歧視。」

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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