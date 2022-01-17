歐洲去年電動車銷量首次超越柴油車，特斯拉柏林超級工廠年底完工，將進一步搶攻市佔

受惠於法規與補貼推波助瀾，歐洲去（2021）年12月電動車銷量，首次超越傳統柴油車，讓新能源車銷量持續穩定上升，而特斯拉（Tesla）預計今（2022）年年底於德國柏林（Berlin）興建的超級工廠即將完工，預計將進一步搶佔歐洲市場。

全球電動車市場皆成長，歐洲銷售首次超過柴油車

根據獨立汽車分析師Matthias Schmidt編撰的數據顯示，去年12月包含英國在內的18個歐洲市場，新車銷售中超過20%是電動車，而柴油混合動力車、柴油車則佔比不到19%，是首次電動車銷售超過柴油車。

電動車另一的重點市場——中國，2021年的整體新車銷售年增3.8%至2627萬輛，中國汽車工業協會（CAAM）發布訊息強調，在晶片不足的情況下，燃油車銷量難有突破，反而是電動車補上了空缺。根據中國乘車協會數據顯示，到了今年，特斯拉和比亞迪仍然是中國電動汽車市場的領導者

日前，中國國家主席習近平曾表示，發展新能源汽車將使中國從汽車大國變成「汽車強國」，為了實現這個願景，中國有關單位，規定汽車經銷商中，必須有一定比例為新能源車，原本2020要結束的補貼，也再延長兩年至2022年。

美國電動車市場也日益攀高，根據美國汽車經銷協會（NADA）於1月11日公布的數據指出，美國2021全年的新車銷量年增3.2%至1493萬輛；日本電動車新車銷量相較低，新車銷量年減3%至444萬輛，其中電動車銷量年增49%，但總數僅2萬輛左右。

《關鍵評論網》詢問資深投資人黃柏堃強調，歐洲市場對再生能源意識較強而友好，過去十多年來建立了完整的永續機制，包含碳交易、再生能源補貼等，他說，基本上亞洲國家，都以歐盟的相關規章作為依歸，這也意味著歐洲市場是全球的指標。

Matthias Schmidt告訴英國媒體《金融時報》，數據顯示在2021年，特斯拉成功於歐洲交付30萬9000輛電動汽車，相較於其他車廠而言，有更能適應半導體供應鏈瓶頸的困境。

受惠德國和其他地區政府補貼，成為歐洲換電動車最大誘因

Matthias Schmidt強調，受惠於德國以後其他歐洲國家，在2020年提出的嚴格法規，迫使更多歐盟製造商必須銷售更多低碳排汽車，讓電動車銷量持續穩定上升。

根據Matthias Schmidt調查的數據顯示，西歐2021年12月賣出了17萬6000輛純電動汽車創下歷史新高，比2020年12月同期的銷量高出6%以上，他補充說明，某些地區提高舊柴油車稅收，也導致銷量下滑。

西歐國家中以德國對電動車補助最慷慨，德國民眾購買4萬歐元（新台幣124萬元）以下電動車，可以享受到9000歐元的補助，原本於2021年年底政策即將到期，但德國經濟部宣布政策可望展延實施直到2025年。

黃柏堃說，各地政府的補貼政策，對電動車產業有相當大的幫助，尤其是特斯拉。他說明，特斯拉在德國柏林興建的超級工廠（Gigafactory）即將完工，力拼2022年上線，到時候於當地整車落地相當具有優勢。

美國券商Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）受訪指出：「特斯拉2022年及後續的產能擴充計畫能否順利進行，柏林廠是關鍵」。黃柏堃對此強調，德國位於歐洲樞紐中心，柏林廠是銷往西歐各地的重要要道。

特斯拉股東、投資機構Gerber Kawasaki執行長格博（Ross Gerber）也說：「就我們所知工廠即將開張，沒什麼好擔心的。我們非常看好歐洲市場，預期當地對特斯拉的需求很高。」

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核稿編輯：翁世航