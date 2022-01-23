【漫畫】台灣該如何打造國家級的漫畫獎（上）：公開透明是其中最重要的環節

文：吳平稑

金漫獎的實施也超過十年時間，除了最大的變革是打破類型分野之外，評審團名單在典禮過後接受媒體專訪也是罕有，稍稍為讀者揭露一直以來都很神祕的金漫獎，也逐步建立獎項的信度。畢竟，台灣擁護的是民主價值，公開透明是其中最重要的環節，然而漫畫領域似乎還可以在公正公開的方向做得更多。

事實上，《金漫獎獎勵辦法》自2017年的條文修正，明訂評審團名單在獎項公布後得以對外公開，文化部在年也於典禮現場的節目手冊上揭示，官方網站也補上了2020年的評審名單，民眾可以在官網上看到得獎作品的評審意見，得以更清楚了解得獎原因。

然而過往的評審仍難以查找，其經歷資格也無說明，得獎者到底如何產生的機制也沒有明確的標準，僅靠媒體專訪或許也會使得相關資訊不夠集中，不免會讓關心者感到有些遺憾。

正如2020年的評審之一張曉彤所言，金漫獎是漫畫最大獎，是一個門面。金漫獎臉書粉絲專頁也有寫到該獎是「國家級獎項」，也因此國人對於獎項的各個相關資訊會有更多的要求，在歷屆的評審名單與機制、評價標準與內涵等層面，若能在官方管道上找到完整的資料，直接理解評審團的經歷，以及專家的評審標準與內涵，那麼國人也會更有信心將得獎或入圍的漫畫介紹到國外，獎項也會更加取信於人。

當然，獎項的設置多半是帶有標示優秀作品的立意，並增加讀者親近作品的可能，無論如何都會帶有評審團的主觀意見，也不可能讓所有的參賽者、從業員感到滿意。

只是說，獎項也可以是對漫畫產業的一個觀點，在海外大大小小的獎項之中，釐清每個單位設置獎項的意圖，即使有贏家有輸家，因為獎項所捍衛的價值不同，也不至於有所偏頗。然而，在評審機制中，也必須有最基礎的透明化與標準的設定，如此獎項才能信服於人。

事實上，2020年的金漫獎新聞稿也有提到，打破分類是參考國外獎項與專家意見，雖說如此，但從評審黃廷玉的描述，獎項的類型規畫還是有其必要。

也的確，金漫獎相比於台灣其他文化領域的官辦獎項仍屬年輕，也還有很多面向能慢慢調整，即便是海外行之有年的官方獎項，適應產業變化所作的調整也不在少數。於是，本文也試圖從國外偏官辦獎項的評選機制、立意，來比較目前金漫獎的定位與優缺[1]。

獎項的評審機制與信度

首先，正如同前述，公正公開是令獎項能夠實質發揮效度的原則。在全世界較有知名度的漫畫獎之中，評審委員會的公開是非常必要的，尤其，不只在得獎名單公布後才公開，多是在得獎名單公布之前就藉此來操作媒體輿論，製造推廣效果與建立公信力。

比方說，日本文化廳舉辦的文化廳媒體藝術祭，在官方網站上即可找到評審委員的遴選機制，就連行政的遴選人員姓名都能找到（如文化廳長官，因為是由他來選擇有專業身分的委員），各委員的身分與專長，只要民眾有興趣，循著名單都能自發性地找到委員的經歷。其審查的委員分初審與決審，初審委員（日本稱選考委員）也清楚名列，不與決審名單重複。

專家則是從產業中的各個領域挑選：學者（占多數）、專欄記者、編輯、作者、其他相關從業人員等，不過決審委員會盡量以漫畫家為主，將作品的評判交由創作者決定，以確保沒有私營出版社袒護自家作者的疑慮。

而在歐洲，以法國的獎項為例，大大小小的漫畫獎項，就屬安古蘭漫畫節的官方競賽選書最具代表性，該獎隸屬於漫畫節的活動之一，而漫畫節則有一半的市政府資金挹注，因此仍屬半官辦性質的獎，卻保有更多的彈性。

他們也有初選委員會（目前是按獎項類型分三組：一般性獎項、系列奬、青少年獎，一組七人，偶有名單重複，官網上即可找到，每三年更新三分之一名單），決審的評審團（按理是前年大獎得主當主持人，約莫是典禮前一個月於媒體公開，每年更動，偶有外國作者評審增加信度、曝光度與國際化）。

無論是初選還是決審的人員，其職業身分涵蓋：漫畫家、文學作家、專欄記者（占多數）、書店店員、策展者、導演等，幾乎少有編輯身分，避免利益牽扯，因為安古蘭獎項的確有實質幫助銷售的情況。

決審評審團原則上是由前年大獎得主主持，話題不斷也帶來不同的新視角[2]。而大獎得主的遴選則另有辦法，由所有法語出版的漫畫作者投票選出[3]。

不過，也不能說國外的獎項公開後就沒有爭議，像是安古蘭獎項過去有性別不平等的問題、口味偏菁英主義為人詬病、大獎入圍名單年年重複等質疑；在比利時，布魯塞爾的原子塔獎（Prix Atomium）則因為獎項合作對象不同，每個獎的審核委員都不一，也多有模糊的部分，有心的公民就得更費力地調查其中的利害關係[4]。

但是在民主社會裡頭，所有的評價機制都應透明公正，如評審委員的身分有疑慮、審核機制有不透明的部分，具有第四權的媒體、公民監督的力量便能實質發揮，即時糾正使主管機關給予回應。

獎項的廣度與其價值內涵

再來，金漫獎與海外較知名的獎項相比仍屬年輕，在國內台灣漫畫出版情況仍不穩定的情況下，目前還是以鼓勵參賽的報名形式為主，若未來承辦機制更加成熟了，期許金漫獎能再更主動地提升獎項的廣度和內涵，擴大參賽作品的範圍，這點我們或許可以看看海外的獎項是如何進行。

事實上，安古蘭漫畫節的官方競賽獎項，並非採取報名制。從其總論介紹便能了解到該獎項欲建構國際高度的野心與企圖——「所有該年度以法語出版並在法語區書店流通的作品，無論國籍皆有參賽資格。」