《城市的精神》：掃蕩一切封建殘餘的毛澤東，為何選擇「帝都」北京為首都？

文：貝淡寧（Daniel A. Bell）、艾維納・德夏里特（Avner de-Shalit）

北京：政治之城

過去：抹去過去的痕跡

一個在聯合國教科文組織工作的朋友來到北京，他有參觀紫禁城花園復建工地的特殊門票。按照官方的說法，該花園是被試圖掩蓋其掠奪證據的太監放火焚燒的，但導遊說這是中國末代皇帝溥儀，在私人放映室觀看查理・卓別林的電影時，不小心燒掉。

無論如何，這座花園確實很漂亮，美麗的花草和植物與並不引人注目的亭臺樓閣和諧一體，渾然天成。有人告訴我們，這座花園建成後是不會對大眾開放的，只有國家高層官員和他們的賓客們得以使用。

北京是中國最後一個，也是歷時最長的帝國首都。十世紀和十二世紀，它曾是幾個區域性內亞帝國的首都。十三世紀，它成為蒙古人統治下完整中國的首都。該市的規劃更加悠久：「北京獨特的平衡布局因素，出現在更早的帝國首都如長安（西安）、汴京、洛陽（開封）。北京後來的建設者汲取了反映古代信仰和機構的共同先例，尤其是那些聲稱擁有皇帝獨特權威者。中國首都城市規劃和建築的持久性，源於同延續朝代的政治合法性密切相關的傳統。」

對外人來說，北京為什麼被挑選為中國的首都，為什麼連續八百多年一直是首都，原因並非是顯而易見的。這裡氣候惡劣，每年都有沙塵暴，風景也不出色，而且中國是世界上少數幾個首都沒有位於沿海或主要河流的國家。那麼，統治者為何建都北京呢？意料之中的答案是獲得政治一權力的需要。

北京靠近蒙古和滿洲，而這些地方經常是古代中國權力爭奪者的誕生地，產生了四個定都北京的非漢人王朝：契丹人的遼國（916-1125）、女真人的金國1115-1234）、蒙古人的元朝（1271-1368）和滿族人的清朝（1644-1912）。明朝（1368-1644）的漢人統治者最初建都南京後來遷都北京，因為他們認識到南京距離需要捍衛的邊境和邊關太遠。他們重新修建了一標誌中國北方邊界的「長城」和城市糧食供應通道「大運河」。北京本身的設計就體現了天、地、人的和諧，帝國皇宮紫禁城位處正中心。

我在北京市中心迷路了，找人問路。有人告訴我，從這裡向西，再向南，然後再向東幾個街區，可我還是無可救藥地迷糊了。北京人怎麼有這種超自然的方向感呢？我感到納悶。太陽並不能指引方向啊，因為嚴重的汙染，很多時候根本看不見太陽。

紫禁城位於城市的中軸線上，這條線從天壇向北延伸一直到北城牆綿延一千公尺（奧運體育館就建立在中軸的北部延長線上）。在明朝，北京的人口達到一百萬，或許是十五世紀全球人口最多的城市，此後持續增加。今天它有二千二百萬常住人口，包括八、九百萬流動人口。

一九二七到四九年，國民黨政府定都南京。關鍵的問題是，為什麼共產黨人在一九四九年上臺後將首都遷回北京。畢竟，共產黨的革命是掃蕩一切封建殘餘。而且應該終結受到殖民列強控制的「世紀恥辱」，這個恥辱的標誌就是北京西北角的圓明園遺址，一八六〇年它被英法聯軍放火焚燒。

共產黨領袖，尤其是毛澤東主席，挑選北京作為首都的主要原因是，其他任何城市都不能像北京一樣代表新政權獲得的政治權力和合法性。顧問們建議毛三個可能的首都選擇：北京、南京和西安。南京與國民黨統治太緊密，西安的榮華過於古老。

一如我這世代的大多數西方人，我第一次注意到天安門廣場是在一九八九年的五月。

在當時，超過一百萬名支持民主改革的學生占領了天安門廣場。這是個振奮人心的時刻，人民掌握著自己的政治命運，推動極權政府進行政治改革，而全世界也似乎都站在他們這邊。對我個人來說，這更是個振奮人心的時刻，因為我當時認識了一名年輕華裔女性並墜入情網，她後來成為我的太太。

身為牛津大學的研究生，我們參與了支持天安門廣場學生示威者的遊行與抗議活動。幾乎所有的中國留學生都參加遊行。但隨著一九九年六月四日鄧小平命令軍隊暴力鎮壓這場民主運動，在天安門殺害上百名的和平示威者之後，這整件事情也嘎然而止。這顯現出國家力量最赤裸與殘酷的一面，也讓中國留學生都為之深陷憂鬱。

我太太告訴我她再也無法回到中國，而我也放棄想要拜訪這個國家的夢想。至少我們那時是這麼想的。二〇〇三年，我和妻子來到北京，此後就一直住在這裡。我在培養了大部分中國政治精英的清華大學講授政治理論（包括民主理論），妻子則在一家總部設在美國的大型投資銀行擔任首席律師。

而且，北京被視為在決定革命力量取得勝利的決定性階段，發揮了重要作用的城市。

天安門一廣場與二十世紀的反抗運動及群眾運動密切相關，包括一九一九年五月四日抗議《凡爾賽和約》把中國領土割讓給日本的示威遊行，一九二六年三月十八日的愛國遊行，一九三五年十二月九日開始的反抗日本侵略的示威遊行，一九四七年五月二十日內戰期間的反獨裁遊行等。所以當毛提出一個計畫，引用恩格斯的《自然辯證法》，把天安門廣場作為新北京的零點（中心）後，天安門廣場就成為新中國的誕生地。而天安門廣場上的天安門也被選為國徽圖案，五個金星代表了中國共產黨的領導和革命民眾的大團結。

毛澤東決定把政府設於北京中心，並未探納以梁思成和陳占祥為首的一群具有文化保存意識的建築師，提出在老北京西邊建造新的行政中心的建議。這群建築師希望歷史古城得以保留。