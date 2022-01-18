同樣是地方派系家底，為何顏寬恒連續落敗，陳玉珍卻如日中天？

文：廖酉毆

1月9日，民進黨籍的林靜儀在台中第二選區的立委補選中，以51.83%的得票率勝過國民黨籍的顏寬恒。雙方得票率差距4.58%，比顏寬恒2020年輸給陳柏惟的2.3%多了快一倍。照理說，2020年大選中民進黨氣勢更旺（總統獲得歷史高票），陳柏惟罷免也剛成功，怎麼會輸得更多呢？

對此，許多人解讀是深耕地方超過30年的顏家，逐漸讓失了其在地方的制宰地位。而由此延伸出來的討論，就是另外一位同樣是地方勢力的立委陳玉珍，為何屹立不搖呢？事實上，陳玉珍的聲勢不只扶搖直上，甚至宣布考慮問鼎縣長大位，顏寬恒究竟和陳玉珍有哪些相似或相異處，導致前者受到嚴重威脅，而後者卻能老酒換新瓶，走出不一樣的路？

如出一轍：深厚家底與爭議層出不窮

顏家的資產與過去爭議絕對是此次補選中的焦點，也因補選是同期最重要的一場選舉，上了不少全國版面，舉凡擁有多項房產、公司、佔用國有地、父親涉及刑事案件、欠款等，均遭對手頻頻挑戰。

這兩點陳玉珍也沒少過，就實力而言，其家族在金門擁有多間加油站、診所、水泥事業等，資金雄厚、產業版圖甚廣，在當地無人不知。陳玉珍的父親陳水木也是前議長，又屬於金門最大姓的陳氏宗親會，本人也擔任了三屆縣議員（其弟後來「接棒」縣議員）。客觀來說，是再傳統不過，且實力強勁的地方勢力。

而陳玉珍個人的爭議更是頻傳，除了全國版面常討論的「萬安緊抱」、「掏林昶佐褲袋」、「夾手他人」、「台灣豬事件」等，在地方也是爭議不少。舉例來說，從司法紀錄看來，陳玉珍曾被媒體爆出曾因偽證罪服社會勞動，也曾在過往選舉時遭對手提告《公職人員利益衝突迴避法》，疑似強搶了2.9億規模的工程。又如陳玉真說自己單身九年，但過去卻有法院判決敘明陳介入了藝人方芳芳姊姊方典婚姻的紀錄。

Photo Credit: 中央社

其擔任議員的弟弟陳志龍雖也屬國民黨，但明顯和國民黨籍縣長屢屢站在反方向，在預算多有文章。這也讓金門每每到了年底就會因為府會關係及預算問題登上新聞版面，這樣的狀況對縣政與金酒的影響，不言可喻。

關鍵差異：空戰高手與選區僵固

看起來爭議與陸戰的部分，陳玉珍和顏寬恒沒什麼不同，不同的是陳的個人風格強烈與媒體網路策略高明，這都不是顏能夠相比的。顏始終走的「少說多做」的風格，陳則是相反的「多說」，是個強大的空戰高手，屢屢挑戰敏感話題，與傳統國民黨政治人物不敢作的嘗試。

陳之所以敢如此激進，除了其個人風格外，和選區有極大關係。金門縣長期都是國民黨優勢選區，在本島會掉票的深藍言論，在金門都是主流。即便過於激進，選區也會覺得至少幫離島博到了全國版面，不甚在意。金門縣雖然長年總人口成長，不過這些成長都是虛的，常住人口仍維持在五萬人左右，並不像台中第二選區有大量新移民，結構十分固定，這也是陳可以持續大膽的原因。

除了個人特色外，陳玉珍的媒體及網路經營也是十分厲害。

陳玉珍的議員弟弟陳志龍是其重要的網路大將，2021年法院判決書載明，陳志龍曾邀請了一位林文正先生當網軍，在選戰中抹黑攻擊選戰對手。這位林先生也被判刑6個月，及褫奪公權一年，這是少有被法院認證的網軍案例。

不只檯面下的操作激烈，對於明面上的媒體經營，陳玉珍也用心頗深。立院傳出，陳玉珍曾於某次記者會後，公開贈送一位與會記者醒目的生日禮物，也曾招待記者免費到北投泡溫泉。陳也靠著敢言敢講的形象，對於記者有問必答，除了自己能屢屢登上版面的外，更讓滿足新聞的下標需求，在媒體的經營上海放傳統地方勢力。

Photo Credit: 中央社

觀察點：地方勢力該如何轉型

回到文章的核心，地方勢力該如何轉型呢？除了上述陳玉珍的案例，吾人也可回想顏寬恒第一次參選時是如何勝出的。

當時顏團隊大量啟用年輕人，玩出了不少新花樣，無論是中部粽（消波塊）周邊商品，包含了：抱枕、巧克力、網路形象；還有與朱立倫合唱《海哭的聲音》。這幾年也有在戲劇中尬上一角，在台中一中「欲拍槍嘸」事件中，也有很不錯的回應與互動，這些都有助於讓自己擺脫「地方勢力」和「顏清標」兒子的標籤。

由此可知，地方政治勢力不能只是默默走著過去「服務」的老路，還要有良好的空戰概念與技術，再加上持續保持自己選區封閉性的能力，那就再好不過了。

對比陳玉珍和顏寬恒的操作，傳統的地方勢力若要想搖身一變，再次華麗上台，還勢必得跟上現代的節奏。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航