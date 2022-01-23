【漫畫】台灣該如何打造國家級的漫畫獎（下）：以日本、法國等成熟市場為例

文：吳平稑

獎項的分類與多源合作

那麼關於漫畫獎獎項類型的規畫可以如何進行呢？日本漫畫研究者伊藤剛曾指出，要論漫畫發展是否成熟，並不在於用少年、少女漫畫這種受眾分類標準來評價，而是以內容表現層次的次分類來做判斷[1]。

關於這點我們可以看看法國安古蘭的漫畫獎，以該獎為例，在終身成就獎的大獎之外，每個獎項都有很清楚的遴選標準與推廣目的，並且盡可能涵蓋不同的面向；這些面向不僅是敘事面的（漫畫編劇獎），也有美學形式上的突破（如膽識獎），還有對出版形式的切合（系列獎、偵探獎），以及依據出版情況而產生的受眾分類（青少年獎、兒童獎）等等。

無論分類狀態如何，有一個原則是顯著的：試圖符合當前法語漫畫出版分布情形。

雖然安古蘭獎項的分類不是最盡善盡美的，但我們會看到青少年獎、兒童獎、文化遺產獎的存在，可能是呼應到占近二成六市占率的青少年漫畫、舊有系列新書的高占比等，綜合考量的最佳書籍獎也沒有限制是否為單冊完結或是否屬於系列作。

而占法國市場將近四成的日本漫畫，也能夠不分原出版國籍入圍最佳系列獎，還是能服務到日漫讀者[2]。而因數位漫畫在法國市場上完全不成氣候，安古蘭漫畫獎的官方競賽獎也未正式列入，僅在徵件比賽中設立，以表示對該形式的誠意。

再舉另外一例，同樣是持有公家預算的布魯塞爾漫畫節，其原子塔獎的分類更是多樣化，獎項來源與民間合作緊密，尤其在彰顯本地主義方面，原子塔獎有「布魯塞爾獎」，以布魯塞爾元素應用的多寡來評價，不僅提高漫畫作者的能見度，也達到本土意識深化的功用，推廣在地文化，或許也是金漫獎可以借鏡的。

其他獎項也與不同機構合作，除了把原本零散的漫畫獎項聚集起來，也能為原子塔獎帶來關注，像是新人獎為《丁丁雜誌》編輯Raymond Leblanc基金會為鼓勵漫畫界新人創作而設立的，對新人的定義為也與台灣不同，為最多出版兩本作品以內的作者，獎助的也是新人的創作計畫，而非已出版的作品[3]；另外還有像是歷史漫畫獎、紀實漫畫獎，按不同獎金贊助單位與彰顯的類型而分。

而在美國，雖然未有較知名的官辦獎項，但被譽為全美國最具代表性的艾斯納獎（Will Eisner Awards）也可以作為獎項分類的參考[4]。

或許因為其為非營利組織籌辦，獎項類型繁多也具彈性，有按照漫畫形式分類的短篇漫畫獎、單冊漫畫獎、連載中系列漫畫獎、新系列漫畫獎等等；也有依受眾分類的獎項如兒童出版獎、青少年出版獎等。因目前仍持續頒發的獎項多達31種，就暫不詳述，然而我們可以看見獎項繁雜、分類細緻，也反應出美國漫畫市場的多元發展。

在日本，如前所述，各漫畫出版社、新聞雜誌有各自主張的漫畫價值，出版社會較著重社內已有的受眾分類，如少年、少女、兒童漫畫等，設立偏向市場商業導向的獎項；新聞雜誌則有單幅諷刺畫、四格漫畫、短篇漫畫；或是設立對漫畫文化有貢獻的漫畫獎，如手塚治虫文化獎[5]；其中也有如日本漫畫家協會針對作者生涯表現所給出的獎項。

也因為有這些私營機構與相關協會提出不同的漫畫觀點，官辦的日本文化廳媒體藝術祭得以專注在藝術獨創性表現的評比，提供日本當地另一個漫畫發展的面貌，這點是與其他官辦漫畫獎有些不同的地方。

於是，202年的金漫獎雖然打破了傳統商業的受眾型分類值得肯定，但或許還是可以考慮規畫適合台灣漫畫市場的獎項類型，雖然目前的台漫出版情況不容易清楚辨識分類，但仍然能找到有趣的出版趨勢。

例如數位漫畫、小誌出版品、社會議題、歷史主題漫畫等，若以主題式或以載體區分，民眾或許也較能了解獲獎者與入圍者之間的共通性與優點，評審團也更能客觀制定標準，因此根據類型設計的評審標準還是有其必要，只是若能進行更詳細的類型調查，就有辦法釐清台灣漫畫創作的體質與趨勢。

金漫獎的發展與可能

綜合以上海外獎項案例，台灣金漫獎的確還是有進步空間。雖然說目前台灣市場的發展不如國外，各種媒體評論、漫畫專門的實體販售通路並不完整，要遴選非製作端的專業人士保持中立仍有難度，但在決審委員方面，金漫獎仍可委請一至兩位的海外專家，除了增加獎項的可信度也能製造話題，並從海外意見學習，與國際接軌。

而歷年來金漫獎也獎勵了不少優秀從業人員，遴選時也能參考各屆名單，年年有傳承。不過，最重要的仍是遴選機制的透明，若有初選與決審委員，建議從執行初期就公布其名單與遴選理由，遴選的行政人員也需對名單負責，初選決審的委員名單也盡量不重複，以呈現多元嚴謹的觀點。

再來，關於漫畫相關的官方產業調查，我們雖然可以參考2018年台灣經濟研究院的ACG產業報告，然而可惜的是這份報告是三領域的海內外綜合性報告，也未有考慮到漫畫在小誌市集裡的消費情況。

或許台灣經濟研究院未來仍可單一針對漫畫領域做調查，或另外成立相關小組來處理，結合相關專業人士的意見，依據近年來的出版類型，從受眾、出版形式、風格、主題類型做統計，金漫獎便可依照調查結果規畫反應現況與未來趨勢的類型獎項，並視從業人士的穩定性來決定獎金頒發的分配比。

此外，也需要了解台灣漫畫產業的產出模式與從業人口，避免因基數不足而有特定獎項年年名單重複的可能，或是變更年年頒獎的頻度，像是布魯塞爾部分獎項兩年頒一次，畢竟台灣原創漫畫的基數一直都不大。