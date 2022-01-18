【劇評】《華燈初上》：很多人都罵第二部渣男江瀚被洗白，但我卻不這麼覺得

文：莫絳珠

之前在看《華燈初上》第一部的時候，就覺得江瀚能拋出句句渣男金言，棄羅、蘇二人，背後一定有他的故事。果不如其然，《華燈初上》第二部的末尾就點到江瀚自身的故事。

雖然網路上很多人罵說那是在洗白江瀚，但是我卻不這麼覺得。那一段，不是在洗白，而是解釋江瀚在第一部的作為，說不定還是個起點，有點可能在第三部鋪陳江瀚的過去。

不過，再怎麼解釋江瀚為什麼會這麼渣，不代表肯定他的渣；就算江瀚對待女人渣，也不代表他整個人方方面面都是人渣。

人是很複雜的，方方面面，層層角角，豈是一句話，一件事，能夠說得清。

「那些爛戲，就是我的人生。」江瀚曾這麼說。這句話，多聽幾次以後，其實有點揪心。誰會喜歡自己的人生活得像齣爛戲呢？能夠這樣自嘲的人，想必曾經經歷過跌到谷底的創傷吧。

第一部裡隱約地知道那些江瀚寫的電視劇，都是從自己的每段戀情汲得靈感，第二部的開頭沒多久，蕭婉柔拍的那場戲，說的每句台詞，都是盜取羅雨儂當時對江瀚說的句句撕心裂肺，證明江瀚用自己的人生片段作為劇本的藍本。

因此，理所當然地，江瀚一定會把自己的過去隱藏在戲裡。很有趣的，他在電視劇裡寫的劇本有兩種，一種是為了衝收視率的電視劇，一種是舞台劇。雖然同樣是劇，同樣是希望有更多觀眾觀賞，但是舞台劇與電視劇比起來，舞台劇比較偏向創作者與自己的內心對話，比較少一些利益的汲汲營營。

第二部裡披露了江瀚在育幼院長大的這件事，而且也讓人發現，江瀚在面對育幼院院長和育幼院孩子們的模樣，實在是和之前與蘇羅二人，情濃欲濃又旋即變臉拋棄的嘴臉大相徑庭。或許，江瀚在院長面前的樣子，才是他真正的樣子；與女人相處的模樣，可能只是反映出內心某一面暗影。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供 鳳小岳詮釋多情編劇「江翰」。

劇中劇

那齣由子維演出的話劇，是在他很早以前寫的故事。那一段子維演出的對話和自白，在我看來同時揉合了他的過往和與雨儂分手。在公演結束後，羅雨儂釋懷般地和江瀚交談，談到這齣話劇，江瀚說道，「整個故事講一個男孩長大成男人的事。旅行，是一個社會化的過程。」

「泰迪，其實也代表很多事。」

那麼，會是哪些事？

讓我們先來回味一下那段話劇。

男孩：「我要去旅行了。去一個很遠很遠的世界。可能會花我一輩子。我可能不會再回來了。或是說，我回不來了。 你都沒有話要跟我說嗎？」

泰迪：「沒有。」

男孩：「我聽到你的心跳聲了。很快。」

泰迪：「你知道，那代表什麼嗎？」

男孩：「那代表，你在騙我。」

泰迪：「對我來說，你就和這世界上所有的小孩一樣，沒有差別。我們會相遇，只是因為在這段時間裡，我們剛好需要彼此。你放心，我的生活就算沒有你。一樣可以過得很好。」

男孩：「那時候的我，只感受到你的冷漠。卻沒想到，你是用最傷心的方式，想讓我離開。秘密的真相，光用雙眼是看不透的。如果那天，我沒有用心去聽，我可能一輩子都不會理解，那原來是你，心碎的聲音。」

在排練時，子維特別就這一段的對白請江瀚解釋。關於男孩在聚光燈下的獨白，江瀚要求子維要用「開心的方式」去講。這一段獨白是男孩對天上的泰迪說的：「謝謝你，我知道當時你很用心。」子維反問，為什麼當時不明講呢？江瀚說：「因為當時他們在保護彼此，把話講開了，只會增加彼此的痛苦而已。」

結合泰迪的對話和江瀚的解釋，泰迪的象徵意義和代表江瀚過去中的轉化，就非常有趣了。

從泰迪和男孩的對話，似乎有江瀚和羅雨儂分手時，在內心對羅雨儂想說的內心話，又像江瀚就與羅雨儂分手自我對話，解釋給坐在台下的羅雨儂聽。但是我認為還有別的轉化手法在裡面。

拆解江瀚過去的故事

第一部江瀚給人強烈的印象就是女人。他是穿梭在女人花中的蝶王，那麼地漂亮俊秀，那麼地有才華，可是也那麼地無情。他在一朵花上不做永久的停留，吸飽甜蜜，又翩然揮翅，造訪下一朵被他「欽點」的嬌花。

他深怕女人在他身上套上枷鎖，無法再自由自在地翩舞；他也希望在某一朵花上停留不再離去，但是他有說不出原因的「沒辦法」，潛意識推使著他繼續尋覓下一朵花。一個女人拋下，又摟另一位女人入懷。當羅雨儂願意與他廝守，他就拋下了她；當他察覺蘇慶儀的一絲佔有慾，隨即冷冷地說「我是不是讓你誤會了什麼，我們彼此不就是安慰彼此的寂寞。」。

江瀚對女人的需要是充滿飢餓的，有點點病態地迷戀。他迷戀的是女人，不是某個女人。可是當任他予取予求的女人伸出雙手要牢牢抓住他時，他恐懼了，猶豫了，於是拋棄了。

矛盾，但是應有緣故。

江瀚自幼在育幼院長大，意味著他可能是被撿到的棄兒，因為重大事故失去雙親的孤兒，或是，被母親拋棄的孤兒。我傾向第三個可能。

發揮想像力，很有可能江瀚的母親因為某種原因，不得不獨立扶養他。更有可能在扶養幾年後，經濟實在拮据，帶著一個孩子實在沒辦法有適合的工作機會，或是妨礙到得到更多收入的機會，不得不把年幼的江瀚放到育幼院。那麼，從母親的懷抱中被扔到從今以後靠自己孤獨成長的育幼院，這一段也符合江瀚說的「社會化的過程」和「旅行」。

再推，泰迪和男孩的對話，是不是轉化了小江瀚與母親的離別的那一刻？

男孩：「我要去旅行了。去一個很遠很遠的世界。可能會花我一輩子。我可能不會再回來了。或是說，我回不來了。 你都沒有話要跟我說嗎？」