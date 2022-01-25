《創客精神》：父母對我養成好奇心的真正貢獻，是允許我去追尋所謂的「祕密悸動」

文：亞當・薩維奇（Adam Savage）

鑽進兔子洞

「我該從哪裡做起？」投入自造四十多年，我最常被問起這個問題。看似簡單，答案卻很難一語道盡。如果問的是個別作品，我通常會回答：「呃，看狀況。」絕大部分原因是創作和自造本身有其特有的動力，包含慣性、動量、結構內聚力、摩擦、斷裂等物理特性，各有不同的考量。因此看你要自造什麼東西，製作原理往往會決定你要從何下手。

不過，這個問題多數時候真正想問的是：「我不知道要自造什麼，我該從哪裡做起？」此時，問題也從物理世界，移向概念和靈感所在的內在心智空間。我近來漸漸相信，答案存在於一條偉大的基本物理法則中，那就是熱力學第一定律：靜止的物體傾向靜止不動，除非受到外力作功。簡單來說，想要開始動手做，你必須自己成為那股外力，推動（心智的和物理的）那顆球，讓球滾起來，克服怠惰和猶豫的慣性，開始累積真正的創意動能。

我本身偏好速度和實驗，很少遇到裹足不前的問題，也因此很少有想不出點子的時候。倒是常常眼睛大胃口小，創意餐盤上始終堆著多到要快滿出來的點子。我需要爭取的通常是時間和資源，不是煩惱下一件作品該做什麼。

我知道這可能讓我在某些創客圈裡顯得突出，八成還會惹毛另外一些圈子，但我向你保證，這和我個人能力特不特別沒有太大關係，反倒與一項特質比較有關，那就是興趣。依照我的經驗，想對世界有些貢獻，至少需要一點興趣加持。興趣是自造界的重力，能牽動事物、黏合事物，形成架構。熱忱（興趣好的一面）能創造不凡之事（例如點子），但若是太過單一的固執（興趣壞的一面），也可能變成一股破壞力。身為創客，你會經驗到哪一種結果，很大部分取決於你如何發現、運用和管理興趣的來源。

我一直是個好奇寶寶。多年來，曾有無數事物擄獲我的目光：歷史、科幻小說、電影、公共空間建築、機械電腦、膠水、樂高、髒話、魔術、說故事、《星際大戰》、物理、哲學、甲冑和兵器、魔法和怪物、新工具、迷你車、太空裝和太空旅行、動物意識、蛋。我的清單看不到盡頭，這些事物把我送進五花八門的兔子洞進行探索。慶幸的是，我很早就獲得雙親的支持，鼓勵我自行發展興趣，我的奇幻之旅很多都受到他們聯袂認可。

我父親是藝術家，母親是心理治療師。我很幸運生在這個家庭。當我對某件事物好奇，他們允許我去探索。若我不知道從何下手，他們會為我製作探索道具。我想在某個層面上，父母可能想把我的好奇心引導到有建設性的事情上，只要別搗蛋就好，儘管我肯定有辦法逮到空檔搗蛋。在我長大的家庭裡，我爸媽很重視追隨個人的心之所向，不論那股熱情會把你帶往哪裡。他們知道，讓那股熱切的心情當嚮導，我更有可能運用探索所得做出成果。

情感自覺對小孩子來說是難如登天，即使長大了也一樣困難。情感本來就難以付諸文字，要當眾化為言語說出來又更加困難，不小心還會招來訕笑。我就是血淋淋的例子。要怎麼形容《星際大戰》或是科幻小說和阿波羅號太空人帶給我的感覺，青春期的我沒有半點概念。至少我不知道用哪一種方式說出來不會害我被鎖進學校置物櫃，於是我把熱情和感受全藏在心裡。

這不是我的獨門策略，很多熱情、創意類型的年輕人對此都不陌生。不同的是，我雖然隱藏感受，但我沒有順勢壓熄火苗；如果沒有家庭環境支持，很多人最後往往會這麼做。但我沒有，我只是放任熱情在心中自由增生，直到化作我能想到的所有形態。

就這方面說來，父母對我養成好奇心的真正貢獻，應該是他們亮起綠燈，通融我最早的創意興趣。為此我永遠感謝他們。他們的鼓勵讓我看到，我剛萌芽的興趣是值得珍惜的事，不是不值一顧的雞毛蒜皮；我的喜好有價值；我的好奇心是將來能用於深度探索的籌碼，包括對外在世界的探索，以及自我的探索。他們允許我去追尋我所謂的「祕密悸動」。

追隨祕密悸動

祕密悸動可能來自任一時間、任一地點的任何東西。如果你恰巧和我一樣是電影迷或建築控，你的祕密悸動可能是最喜歡的電影裡推動劇情進展的麥高芬，或是每天上班、上學經過的一棟房屋的建築細部，經風吹日曬出現的銅綠斑痕。只要多留心，這類事物會抓住你的目光；若你允許，它們會開始在你心上盤據不去。偶爾甚至會在私下的想像中令你興奮激動，燃起你更深入瞭解它的渴望，甚或是擁有它、運用它來做點什麼。類似這樣初萌芽（與臻至成熟）的興趣，就是靈感的來源。

依照我的經驗，當你追隨這股祕密悸動，興趣會化為重力把你拉向兔子洞深處，靈感會從樹上嘩啦搖落，從木材中劈啪冒出。然而，只有很少數人願意追隨這股悸動，甚至有些人會斥之為耽溺或分心，話中默默帶有某種羞恥感。對許多人來說，祕密悸動似乎永遠只能是祕密，很大一部分原因也在於此。

多年來，我已數不清遇過多少次，某個人走向我，小聲開口，用近乎不情願的語氣承認，他對我的某件作品或我熱中的某個嗜好也感到好奇。這一類型的人，有很多都抱持一種觀念，覺得不加考慮便倉促投入興趣，就像是不務正業，偏離人生正軌。但我認為，也曾大力表明，投身興趣也是人生正業。投身興趣不只是休閒嗜好，而是熱情，是有目的的使命。對於投入精力在這些事物上，我學會獻上真摯的敬意，這些事物能服務我們，帶給我們喜悅。