中二補選綠營狂打台中捷運設站點「轉彎」，卻不知道拔站的其實是林佳龍

文：詹為元（前國民黨青年部副主任、台北市議員擬參選人）

大家都知道中二選區補選結束之後，綠營趁機政治追殺，複製打顏家的模式來攻擊台中市長盧秀燕。從側翼網軍或者意見領袖開始發文，媒體接著跟風，眾口鑠金之下把一個好好的公共政策講得十惡不赦與罪大惡極。

我必須說，一項公共政策的制定，是專業綜合考量，不要總是用政治意識形態來誤導民眾。

例如最近綠營在攻打台中捷運藍線設站卻在三井outlet前轉彎的事情。根據該方的說法：

然而仔細研究這件事的前因後果和相關公文，其實不難找到打臉這種說法的證據：

為什麼要轉彎改B1站？

原本B1站的土地在台中港埠專用區內，那地方不是單單只要設捷運站而已，還伴隨著線路末端的捷運機廠，需要大塊的用地。然而，台中港務公司以機廠數大面積阻隔性設施，恐影響台中港2.0的整體發展，所以表示不支持機廠設置。

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台中港務公司的主管機關是誰？

答案：交通部。

那麼，當時的交通部長是誰？

在回答這問題之前，我先還原當時的狀況，盧秀燕市長上任後積極與港務公司商討用地，但當時交通部的黃玉霖次長在108年8月2日主持的會議結論清楚表示不樂見機廠蓋在台中港埠專用區內。

而在2019年10月2日，由台灣港務股份有限公司臺中港務分公司發給臺中市政府的函也清楚表示：「不宜規劃為機廠用地。」

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問題來了，2019年8月2日以及2019年10月2日，當時的交通部長是誰？是林佳龍！

所以是誰把三井outlet的BA1站拔掉的？

就是林佳龍！

因此綜觀整個事件，其實就是台中市長的林佳龍自己規劃三井outlet門口的BA1站，然後交通部長的林佳龍卻說不宜設置，自己把自己的規劃毀於一旦。結果，這時候反過來質疑盧秀燕為什麼要改站？這豈不是荒謬？

對了，最後講一點，新的B1站雖然不在三井outlet大門口，但其實離outlet才300公尺而已，大概就跟我走到巷口的7-11差不多距離吧，這樣是有多遠？

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本文經詹為元 政治我們的事授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航