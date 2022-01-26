《血壓的祕密》：濕性體質與疾病是台灣當地的主旋律，我嚴格要求患者禁吃水果、甜食、麵食與發酵食品

文：郭育誠

【3 養生，維持體內好的環境比吃任何營養品更有效】

想維持身體共振效率，得著眼體內整體環境。

想要維持不同經脈間的平衡協調，以及不同器官組織之間的平衡，血液（氧）以及心臟能量分配，扮演著非常吃重的角色。什麼是不好的環境？很簡單，只要沒有血（氧），環境就變得不好。

人類雖是高等進化動物，可是他身上能夠保留的糖類，儲藏成肝糖只有一天的存量，講到最極端，我們最重要的腦細胞，他只有五分鐘的容忍度，只要五分鐘沒有血（氧），他就變植物人。

3.1 十二條經絡全部皆能平衡

維持好的環境是可不是單獨某一個功能特別強。

某些功能特別強的生物，剛好就是那部份最適合當作人類的藥物。中國人取犀牛角入藥，它的精華在角。同樣，鹿茸也是一樣，精華也在角。烏龜則在它的龜板任脈下面。喝茶要取嫩尖上的嫩葉，人參取它的根，各種不同的生物植物皆有其特性，可以入藥，幫助調整人生病的時候有所偏差的經脈，追求的是致中和，中庸平衡，絕對不是要某種功能特別得強。

歷代皇帝最多的死因，都是服用仙丹壯陽而死，陽氣過盛而短命，說是成仙，其實都是壯補而死。

現在大家吃得跟皇帝一樣好，這時代流行冠狀動脈硬化、冠狀動脈粥狀硬化，原因便是來自飲食，或者是氧化的膽固醇，造成心血管堵塞。這也是我們在脈診看到最多的病例，甚至連十歲左右的小孩也看見這樣的影響。追求當代美食便是容易如此。

3.2 養生也不是食療或藥膳

養生也絕對不是用食療，或者是藥膳來處理。

吃各種不同的藥膳養生，其實是取各種不同偏差值的藥物，或者動物、植物的某一部份，都是有限的，而那也只是這些動物、植物，取天地一時精華，這些精華也是有限的，只要想想他們為什麼壽命還是有窮，你就能了解，食用它們也是難逃大自然生死的規律。

養生最根本的方法，是讓人的週期與大自然週期合而為一，不要逆天是最省力，順天而行才是養生心法。

【4 維持體內好環境，從日常飲食開始】

養生在日常，有時候平常多喝一杯珍珠奶茶，多喝一罐可樂，不小心吃了泡麵，積少成多，不知不覺之間，造成肝臟與腎臟的負擔。愛自己，請從日常生活飲食開始。

4.1 為什麼加工食品及非天然飲料不能食用？

加工食品像是泡麵、肉鬆、香腸，罐頭、素雞，糖果，餅乾、豆腐、豆干、冬粉、米粉、代糖和速食店套餐等。

非天然飲料，如汽水、可樂、舒跑、加味水、珍珠奶茶等。

人體消化腺提供主要的酵素，消化分解我們需要的主要營養素。然而不可能有無限酵素，因此腸道中充滿微生物，這些微生物提供消化腺所沒有的酶，幫助分解消化食物，攝取其中各種奇奇怪怪的分子，有如同清道夫，如果有些分子無法分解又無法排除，只好送到肝臟去處理，自然造成肝臟的負擔。

早期的清潔劑含有加工合成之非直鏈化合物，結果造成環境不可逆的污染，原因是大自然中的微生物無法分解人工合成化合物；人體腸道中的酵素與微生物，如同大自然中的分解者，所以我們食入非天然與加工的食物，如果無法分解，自然造成腸胃道的污染，進而造成肝臟與腎臟的負荷，甚至造成損傷，導致現代人的肝臟與腎臟疾病與日俱增。

為了保持我們的健康，並攝取到必要營養，盡可能攝取天然有機無污染的食物。

4.2 為什麼過度烹調的食物對人體不好？

炸、烤、油煎的烹煮方式，以及再加熱的食物，經過許多科學研究證實，會產生過氧化自由基，甚至於形成反式脂肪，不但破壞食物本身的營養，也會傷害人體的細胞與DNA，更會廣泛影響人體代謝，進而造成許多疾病。

因此盡可能避免過度烹煮，造成食物的過氧化。

高血脂的發生包括膽固醇與三酸甘油的過度累積，已成為當代最重要的疾病之一，導致高血壓與心血管疾病等重大致死病因。

除了與糖尿病類似的脾濕水漫衍生食積、痰飲與肺虛肝火兩大類的病機外，常常附帶病入膏肓的病機，而容易產生心臟血管疾病。

雖然這類疾病常被歸因為遺傳疾病，但相關的基因也經發現，只要經過適當治療配合飲食禁忌都能回復正常，特別是烹調方式的改變。可見遺傳基因的表現以及致病與否，仍繫於環境與生活習性。

試想人類生存的歷史中，飢餓貧困的世紀遠多於豐衣足食的年代。脂質代謝利用率與儲存率的高低或許是今天致病體質的關鍵，卻是昔日生存優勢之所在。

因此，自我覺知與飲食的取捨或許才是脫離疾病宿命的最大原因。

4.3 為什麼不新鮮或隔餐的食物對身體不好？

台灣是一個又濕又熱的地方，食物只要稍一不注意保存，就會發霉或受微生物污染；近年來有幾份調查顯示，玉米與花生遭黃麴毒素污染相當嚴重，而黃麴毒素導致肝癌已經研究證實，其他如赭麴毒素對腎臟的傷害也經披露，這些毒素的毒性加熱烹煮都無法消除。

玉米與花生都是台灣當地生產的新鮮食物，稍一不注意保存就容易遭到微生物污染，更何況是外地輸入的榖類，或加熱過已破壞細胞外部保護結構的食物，更是難以避免微生物污染。

為保持健康，盡量食用新鮮食材，及時烹調，立即食用。否則極容易出現肝火或腎虛的脈象，也就是造成肝腎功能過度負擔的中毒現象。

4.4 為什麼盡量避免生冷類食物？

生冷的食物一入口即讓胃經的氣血由實轉虛，代表胃腸消化吸收的功能大為減弱，然而大部分藥物都經由胃來消化吸收，如此藥效不但打折扣，也加重胃腸負擔。

4.5 為什麼盡量避免刺激性與五味偏重的食物？

不斷累積同類的食物或環境的影響，便會造成身體不同經絡之間的偏盛或偏弱，持續久了也就形成特定的體質；譬如《黃帝內經》中提到海邊的居民常吃鹹味海產，因鹹味入腎久而傷腎陰，進而形成發熱的體質。其他不同味的食物也有同樣的性質，「久而增氣，物化之常；氣增而久，夭之由也」。健康的人飲食不偏不缺，偶一偏缺也能彼此平衡；但生病的人不然，已有偏缺之下，稍一失衡則惡性循環，積重難返，額外增加治療的困難。

4.6 為什麼盡量避免水果、甜食、含糖飲料、麵食、發酵食品？