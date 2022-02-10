香港單日新確診破千宗再創新高：病房使用率達9成、專家估計最嚴重6成人染疫

（中央社）由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情轉趨嚴峻，香港當局今天起禁止家庭之間聚會，宗教場所和理髮店也同時關閉兩週。激增的確診人數，也對醫療體系造成龐大壓力。

1月初起，香港爆發新一波疫情，確診數由最初的數十宗激增至昨天的1161宗，是疫情爆發兩年以來的單日新高。

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昨天確診的病例中，許多是農曆新年間家庭成員互相拜年及聚會所致，因此，行政長官林鄭月娥8日公布，今天起禁止家庭之間的相聚，以減少社區人流。

此外，當局把宗教場所及理髮店納入強制關閉場所名單中，自今天起關閉兩週，而此前已有美容院和電影院等16種場所被勒令關閉。

由於確診人數大增，港府除了防止病毒在社區傳播外，也要解決醫治確診者的問題。

相關衛生官員昨天說，隨著確診人數激增，公立醫院正面對龐大壓力，病房使用率已達9成，急診室更是「嚴重超負荷」。

醫院管理局呼籲症狀輕微的確診者不要湧往公立醫院急診室，可以居家隔離，或求助家庭醫生。

當局已把竹篙灣隔離中心部分地方改為接納輕症確診者，這個中心原先只接受尚未確診的密切接觸者。

為了切斷病毒傳播鏈，港府已加強檢疫，一旦有人被確診或相關部門在生活污水中找到病毒，涉及大樓或場所都要圍封檢疫。

也因此，近週來，每天有數十幢大樓或場所遭當局圍封檢疫，但這也令當局面對人手和資源壓力，而民眾往往要排隊兩三個小時才能檢疫，坊間怨聲不少。

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中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今早向媒體說，本地昨天有超過千人染疫，這只是反映7天前即年初三的感染情況，屬預期之內。

他說，以傳播率1傳1.8人及每一代傳播需時2.5日計算，預計未來7天確診案還會上升，有可能上升至每天2000至5000宗。

除了以上抗疫措施，當局也一直鼓勵市民接種疫苗；目前市民的首針接種率已超過8成，當局則期待超過9成，達到群體免疫水平。

截至昨天，本地累計確診個案1萬5623宗。

林鄭記者會上記者確診

（中央社）香港昨日新增COVID-19確診病例1161例，創疫情以來單日新高紀錄，其中本土佔1153例，境外移入只有8例。專家警告，未來兩週是關鍵，若疫情失控，最嚴重可能60%人口遭到感染。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在記者會公布，新增確診1161例，除了8例是境外移入，其餘都是本土傳染病例，大部分涉及Omicron變異株。

據公布，不少確診病例涉及多個家庭群組，大部分有10至20人，都是在農曆新年前後聚會而互相傳染的。

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呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未來兩週是疫情防控關鍵，建議市民要最大程度留在家抗疫。他警告，若疫情失控，最嚴重可能全港逾60%人口被感染。

另外，網媒《香港01》一名記者初步確診（一採陽性），這家媒體表示，公司現正等待衛生署進一步確認及作出相關指示。

《香港01》已自行採取相應措施，安排新聞部以外員工傍晚離開公司，辦公室稍後也會徹底清潔和消毒，公司同時向員工派發快速檢測試劑。

據報導，這名染疫記者曾參加官方防疫記者會，包括行政長官林鄭月娥的記者會，而林鄭月娥期間沒有戴口罩。

相關衛生官員說，在記者會上，記者都有戴口罩，雖然行政長官沒戴口罩，但與記者距離遠，彼此傳播風險很低。

林鄭月娥初期主持記者會時都戴上口罩，但她近期不再佩戴，表示期望市民觀看記者會時，可以看到她的表情。

民建聯建議港府求助中央 （中央社）香港近日陷入第5波疫情，單日新增本土確診突破1000例大關。民建聯對此表示，香港醫療系統已瀕臨崩潰，建議港府向北京中央求助，派遣專家團隊赴港支援防疫，並對所有港人進行核酸檢測。 《星島日報》報導，民建聯表示，香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例飆升，依其他國家和地區經驗，預料香港單日確診數字很快會達到5位數。 民建聯認為，在病例飆升下，香港醫護人員數量嚴重不足，醫療系統瀕臨崩潰。因此，港府應求助北京中央派遣專家團隊支援香港防疫工作，並立即針對所有港人進行核酸檢測。 民建聯並建議港府增加社區隔離設施，同時向私立醫院購買床位及人力，以因應迅速上升的疫情。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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