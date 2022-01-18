台灣「臨場藝術」跨界、斜槓興起，背後原因或許是因為藝術家們的「貧窮跨」

戲劇到底是什麼？這個問題從作者進大學至今不斷地被問到。從廣義的介紹歌仔戲與舞台劇的不同，解釋幕前與幕後工作的差異，到幾乎於爆氣地吼叫著——進戲劇系不等於要當明星的經驗！我們不停地從環境從藝文生態甚至到自身，思考著「表演」是什麼。

而在表演藝術的生態中，跨界展演成了近十年的間的主流創演形式。單一體材的戲劇與舞蹈，開始與新媒體、科技實驗等領域合作，而美術系統的錄像、視覺藝術者也將現場表演的元素帶進展場。

今日我們可以在美術館欣賞現場表演，也可以在劇場看到大量的錄像作品，形式與場地的界線越來越模糊，而這樣的「跨」似乎正靜悄悄地形成了新一代觀眾，對於表演形式的普遍認知。

2021年12月中旬，作者參與了藝術家李文皓的臨場藝術作品《白蘿蔔蝦皮炒肉絲》，這是一個可愛並帶著些許無奈自嘲的小品，本文將從臨場藝術談起，討論台灣目前「跨界」的生態，並聊聊藝文從業人員的生活現況。

Photo Credit: 攝影／設計：廖振堯

臨場藝術

在參與演出之前，我與多數人一樣對「臨場藝術」（Live Art）一詞感到陌生。在我過往的印象中，這是一個類似於行為藝術的表演形式，開始於英國，並通常伴以前衛大膽的風格傳達較激進的概念。

《Introduction: the what, when and where of live art》文中提到，臨場藝術用於描述英國文化機構中的各種表演實踐（也包含一些歐洲的單位）。在英國，臨場藝術是融合現場表演與多媒體，並基於「時間線」的演出；而表演藝術（Performance Art）和臨場藝術這兩個詞之間的主要區別爲——表演藝術有傳統的形式，臨場藝術則和涵蓋有較廣的範圍 [1]。

臨場藝術因其特殊的時間性（time-based），作品中的時間通常會等同於觀眾當下的感受，演員所有的行動與情緒是即時且直接的。

The 'time' of live art - its present, live time and its durational time - present challenges to lived and regulated time. [2]

這類型的表演通常會跳脫傳統的鏡框式觀賞方式，偏好於較為開放的場地。在台灣，美術館可能是最常進行臨場或行為藝術的場域，因這類型的表演，通常會含有大量的政治與意識形態訴求，在社會運動的現場也很常見到行為藝術的呈現。

而本次李文皓則選擇將臨場藝術作品《白蘿蔔蝦皮炒肉絲》，以售票的舞台劇商業模式展現。從看到宣傳頁面的第一刻起，「台灣小劇場風格」的主視覺，配上了一段非常不劇場，可以說是很視覺藝術感的文案，我就在這到底是一個行為藝術（但要收錢），還是一場solo單人演出的疑惑中，觀賞了這一段難以界定，卻又無比真實的表演活動。

而最初想要寫本篇文章的動機，也源於這樣曖昧不清的呈現風格。

首先，前文提到臨場藝術通常基於真實環境的時間，本次表演基本上遵循了這樣的邏輯，是以主角烹調「白蘿蔔蝦皮炒肉絲」這一道菜為主體，但有趣的是，又與多數的行為藝術不同，本次的「腳本」其實是有分段的；若以文本而言，所謂的「時間線」如同戲劇表演一樣有著場景的轉換。

在煮菜活動的前後，李文皓加入了幾段生活中細瑣的小事，包含宣告當天菜價、講述作品概念、分享求職經歷等等，這些非線性的場景其實會將整部作品的時間切碎，形成一段又一段的戲劇剪影，而打斷臨場藝術中，觀眾與表演者一同感受當下時間的特殊型態。

而有趣的是，本次作品在時間的感受上並沒有被分割，在那幾段非線性的片段中，創作者很巧妙的將時間的元素放入。以開場的宣告當天菜價為例，雖然這一段與之後的戲劇文本並不直接連貫，但因觀眾聽到的就是真正當天的菜價，在心理上對作品產生了拉入現實的當下感；此外煮水、朗讀與切菜，這些規律又細碎的動作就像秒針一樣，一點一點地建構著當下的時間。

在本次的演出中，創作者的表演系統是很特殊的，可以看到這是一個受過基礎演員訓練的身體，但與多數所謂正統的劇場演員不同；不論何種表演系統，演員扮演的不論是某個角色或是自身，都難抹去其身為「人」的存在。

而本次的表演，熟悉錄像作品的觀眾可能會強烈感受到，在每一個片段不論是口白、備菜或是隨音樂起舞，創作者彷彿是一個無機體，而所有的表演，則像是在一個很大的電視中，雖然明明演員就在眼前，並且正在進行一段處於當下的活動，但這同時擁有戲劇肢體、抽離的錄像神態，卻又擁有聚焦於自身的舞蹈情緒。

這樣一個難以界定的表演者，呈現著分段卻又是即時的戲劇行動；其實很像夢境，真實卻抽離、當下又片段，所有分界都在擺盪（between）之間，而這樣的模糊與交融，可能就是臨場藝術的關鍵型態之一。

Photo Credit: 攝影／設計：廖振堯

擺盪（Between）

這樣的擺盪似乎是一種自身的跨界。從自己的學經歷與藝術觀點，讓概念的主軸在內部領域的維度中游移，這樣的表演可能無法被輕易的分類，而會呈現一種非常「個人」式的質感。

臨場藝術可能可以給擺盪（in between）和邊緣（at the edges）類型的藝術家，提供超乎於傳統的藝術形式 [3]。這樣的包容性對當代的藝術家似乎是好的，但在台灣，我們能接觸到的視覺藝術與戲劇展演活動，其冒險和混沌感越來越少，就連新穎的跨領域合作，也變成了某種制式和主流的套路。

大家看到這裡，可能會覺得《白蘿蔔蝦皮炒肉絲》是一種超級玄妙完全無法言喻的風格，但其實用很暴力武斷的描述，可以是「以主角求職失敗為主題的單人solo演出，以行為表演風格為主軸，場景調度與文本節奏則以當代錄像為靈感，配合跨文化的舞蹈肢體，在劇場中現場做一道白蘿蔔蝦皮炒肉絲並分享給觀眾吃。」