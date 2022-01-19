「講八卦」不只讓原始人得以存活，還讓我們變得更慷慨？

在這個年末，「八卦」的新聞陸續不斷，搞得我們每天都廢寢忘食地追看，深怕錯過了什麼會讓自己在聊天時成為邊緣人。今天，讓我們一起從社會和心理學的角度來看「八卦」這件事！

創新點：「八卦」能將不為大眾利益著想的人，排除在群體之外。

「八卦」是基於事實，所以和「造謠」是不一樣的

根據心理學家和著名作家Audrey Tang（這位可不是政務委員唐鳳），「八卦」（Gossip）是指「討論目前不在場的人」。而這些內容，都是我們還不願意當著當事人的面說的。

但「八卦」和「造謠」是有明顯分別的。八卦通常基於事實，就是事情真的有發生過，而我們針對這件事來討論。但造謠就完全是無中生有，徹底的「假新聞」了。

雖然我們「理論」上都不認同「八卦」，認為它是不好的，但它又是非常普遍的行為。根據社會心理學家Laurent Bègue的研究，成年人之間的討論大約有60%都和不在場的人有關。

2019年在《Social Psychological and Personality Science》期刊發表的研究更準確的顯示，我們每天平均花52分鐘在講八卦。但和一般人認知的八卦不一樣，這些討論大部份都是中性的，例如：分享日常生活中發生的事。大約只有15%討論的內容是涉及批評的負面話題，但正面的討論卻佔更少的9%。

雖然一般人認為女生比較愛八卦，但研究發現其實男女都一樣八卦，只是討論的內容不太一樣。根據一份在1997年發表的研究，男生和女生談話內容中大約55%以及67%是有關「社會相關話題」，也就是八卦！

從遠古開始，人類就透過八卦收集資訊

蘇格拉底說過：「強者討論想法，普通人討論事件，弱者討論人。」四大名著之一的《西遊記》也提到：「來說是非者，就是是非人」。所以，不管東西兩方的文化都不鼓勵「八卦」，但為什麼我們卻樂此不疲？

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歷史學家相信，遠在石器時代，人們就開始「八卦」。由於人類是社群動物，所以溝通能夠試我們更容易融入群體。而且，這比互相抓背帶來更大的好處。原始人透過聊八卦，可以了解哪裡有比較多的獵物、哪裡有危險、誰的打獵技巧比較好、誰磨出來的石頭比較尖銳等資訊。

試想想，在獵人採集者的群體中，每個人一天可以分到多少食物，是要依靠大家一天能夠捕捉到多少獵物。因此，如果群體中一個人當天因為肚子不舒服而沒辦法去打獵，群體中其他人就要透過聊天才能知道他們必需要加倍努力才能捕獵到足夠的食物。

來到23,000年後的今天，我們持續的保有八卦的習慣。加上我們的社交圈子比我們祖先們來的更廣，因此更需要透過八卦去快速了解身邊的人。例如，透過和同事聊八卦，我們可以知道主管的管理風格，減少工作上的摩擦。透過和鄰居聊八卦，我們知道社區附近有什麼好康的，可以節省金錢。業務們更透過和每個人聊八卦來知道誰有什麼需求，好讓他們可以找到需要的人來提供服務。

而研究顯示，八卦能夠快速的讓兩個陌生人變得熟悉。因為，分享「負面」消息比「正面」消息更能夠拉近兩人的關係。所以，聊八卦是展現彼此價值觀和幽默感的一種方式。當兩個人發現彼此都討厭某個人的行為時，這兩個人就會變得更親近。

八卦能夠讓人迅速了解群體對他的期待

為了證明八卦真的有好處，多倫多大學羅特曼管理學院助理教授Matthew Feinberg進行了一場實驗。

Feinberg將參與者分成不同的小組，並給每個人一些代表「錢」的點數。參與者可以選擇要自己留著點數，或是將點數撥給小組。撥給小組的點數之後會被倍增然後平均分派給全體成員。例如，小組有十位成員，其中一位撥出五點給小組。這五點就會倍增成十點然後每位小組成員就可以得到一點。由於點數代表錢，所以，參與者的目的，就是盡量累積點數。

Feinberg用同樣的參與者進行了多輪的實驗，但每次都重新分組。他也允許參與者「分享」之前實驗時，每位成員的「表現」如何，之後還可以投票避免特定的人加入小組。很快的，比較「自私」的人（將大量點數留給自己的人）就發現他們被排斥在小組之外了。

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在排除了「自私者」之後，Feinberg發現小組都能夠運作的更順暢，而大家的點數也有所提升。更重要的是，之前撥出少於一半點數的參與者，在之後的幾輪實驗中都增加他們對小組的貢獻。而那些被排除的「自私者」在被允許回到小組後，更是變得慷慨，大量的撥出自己的點數。

因此，Feinberg得到的結果是「八卦」不但能夠讓團隊運作更順利，也能夠讓不符合社會規範的人，更快的了解自己做錯了什麼，而可以快速調整。

雖然如此，我們也不能夠忘記有15%的八卦是負面的。而這些討論不但會對人產生傷害，對我們自己也沒有好處。Feinberg因此建議我們需要盡量避免這些八卦，例如對他人的外貌評頭論足。

看了這篇文章後，有沒有讓原本愛八卦的你鬆了口氣？下次有人和你說「久仰大名」時，要記得這正是「八卦」帶來的好處。所以，不用顧慮太多，盡情八卦吧！

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航