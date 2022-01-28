印尼華人如何過新年？必吃千層糕、初一穿新衣、紅包「人人有份」

新年將至，在台灣無論傳統市場或文具店，業者早開始販售琳瑯滿目的新年飾品，百貨公司和商場人員忙著換上新年佈置，花店也販賣發財樹以迎接農曆新年。

在印尼，各地百貨商場、中國城、文具雜貨店同樣醞釀著過年氛圍，處處可見紅色春聯、金元寶、發財樹。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為農曆新年到雅加達廟裡祭拜的印尼華人。照片攝於2019年2月5日。

從《排華法案》到過年成為印尼國定假日

隨著近代華人移居四海，農曆新年也流傳各國，如美國、歐洲及南洋各地。南洋各國包括印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、菲律賓等，從明朝陸續有華人經商移居，並落地生根。南洋華人祖先冒險航海，篳路襤褸、努力適應新的環境、文化、語言、風俗，並與各民族往來交流，然而同時努力保留華人傳統習俗，其中每年一定要過農曆新年。

隨著近代華人移居四海，農曆新年也流傳各國，如美國、歐洲及南洋各地。南洋各國包括印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、菲律賓等，從明朝陸續有華人經商移居，並落地生根。南洋華人祖先冒險航海，篳路襤褸、努力適應新的環境、文化、語言、風俗，並與各民族往來交流，然而同時努力保留華人傳統習俗，其中每年一定要過農曆新年。

印尼文稱農曆新年為Hari raya Imlek、Tahun baru Imlek、Hari lebaran imlek，常民百姓也常說Sincia（源自福建話）、koyen（源自中文的過年）；2000年時，印尼總統阿卜杜拉赫曼·瓦希德（Abdurrahman Wahid）撤除了蘇哈托時期的《排華法案》，農曆新年更在2002年成為印尼國定假日。

其實早在印尼獨立建國初期，印尼國父蘇卡諾總統（1901-1970）便明定農曆新年、清明節及孔子誕辰為國定假日，蘇卡諾甚至還允許華人在過年期間升上中華民國國旗。

到了蘇哈托（1921-2008）執政時，這些慶祝全遭禁止，連帶廢除了華校，也禁止華人集會、辦報，媒體全面禁撥中文歌曲等，華人僅能私下過節，偷偷學習中文和閱讀中文報刊。

照片提供：劉明芳 大年初一穿旗袍的印尼華人婦女，盛裝打扮走春拜年。

印尼華人過年實況

雖然印尼華人過去在法律上遭受歧視，但私底下印尼人與華人多為和睦相處。回憶兒時在印尼的農曆新年，母親會在除夕夜為我和妹妹穿上新內著、睡衣，大年初一一早梳洗完畢，便穿著新衣服、新鞋、新襪、新髮飾，背上新包包，再向長輩拜年道賀，而左鄰右舍的印尼人都會熱情向華人道賀，見華人穿紅色新衣，不時說「Kiong hi kiong hi」（恭喜），還不忘讚美新衣真漂亮。

除夕夜時，華人全家享用美食佳餚前，也不忘為印尼友人和鄰居準備餐點，並一一送上家中。大年初一，當華人在住家門口施放鞭炮，印尼鄰居同樣喜眉笑眼地說「Kiong hi huat cai，angpao na lai」（恭喜發財，紅包拿來）。

有時走在路上，印尼人也會大聲說「koyen、koyen，angpao na lai 」（過年、過年，紅包拿來），不僅華人開心過新年，印尼人同樣感到喜樂，而除了華人親友間互相到家中拜年，印尼人一樣攜家帶眷到家中作客，從一早接客到晚上。

移居印尼的華人祖籍多來自大陸福建地區，故不僅印尼日常用語有不少源自福建話，福建人的生活風俗也影響印尼華人的過年習俗，例如過年前一個月開始清掃家裡，過年期間則不能掃地，否則會把福氣（hoki）一掃而光。

過年時印尼華人會準備各樣糕點，必備年糕、發糕，花生、瓜子、糖果、蜜餞、橘子，另外西式蛋糕、餅乾至少備6樣，印尼本地甜點則是榴槤糕、椰子糕（dodol），過年期間的飲料有可樂、雪碧、果汁、紅茶、咖啡任君選擇。

千層糕與紅包「人人有份」

談到印尼過年端出的西式糕點，華人會準備源自荷蘭，早年僅有貴族方可享用的的千層糕，印尼文為Kue lapis或Lapis lengit：Kue源自福建或閩南話的「粿」，泛指蛋糕、糕餅類，Lapis則指層次。

製作千層糕相當費工，必須一層層烘烤，麵團要添加肉桂、肉豆蔻、白豆蔻、丁香、大茴香，並使用至少30幾顆蛋黃及大量牛油，滋味香甜濃郁、濕潤。烘烤千層糕時，每層越薄，厚度越一致，越需花功夫、時間，越顯珍貴。

照片提供：劉明芳 過年時，印尼華人家中會準備多樣糕點，其中一定少不了千層糕。

糕點類還有大理石蛋糕、斑蘭葉蛋糕等，至於餅乾類，家家戶戶茶几上必定會有印尼文稱做「Nastar」的鳳梨酥、蛋捲、花生酥、起司餅乾、雪花餅乾、貓舌餅、巧克力餅乾等。

過年期間是印尼華人婦女大展手藝的時刻，也會看看誰家餅乾、糕點做得最好，不過想知道食譜可不容易，各家都有祖傳祕方，總是說「喜歡吃，明年歡迎再來拜年」。

照片提供：劉明芳 印尼華人喜歡用椰糖製作年糕，除使用模具，還常以芭蕉葉包裹蒸熟，蒸出來的年糕多了芭蕉葉的清香。

在印尼，領取壓歲錢也成了華人、印尼人農曆新年期間最期待的一刻，除了父母發給年幼子女、未婚青年、長輩，印尼華人還會發紅包給管家、保母、幫傭、司機、警衛、鄰居等，甚至凡登門拜訪的客人、親友都有紅包可拿。不少印尼貧苦人家，還會聚集在華人寺廟門前，等候赴寺廟拜拜的華人發紅包，有些廟宇大年初一舉辦發紅包活動，吸引許多印尼人前去討個吉利。

時至今日，有些住在都會的印尼華人小家庭，已開始簡化過年慶祝方式，不再自行做糕餅、年糕等，改為線上購買或向店家訂購，然不變之處大年初一仍會穿上新衣，多數印尼華人深信，大年初一不穿新衣，來年無福氣，往後日子會辛苦。因此華人男男女女、大小朋友均著新衣，近代愛漂亮的華人婦女還盛行於大年初一穿旗袍，各個打扮得雍容華貴，使過年氣息更濃。