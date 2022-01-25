中國版「五月花號」：為宗教自由而出逃，暫時落腳韓國的深圳教會還能逃向何方？

很久以前就聽說深圳有一間教會，共60人一起逃到韓國濟州島。前兩天有幸和帶領教會的潘牧師通話，聽到他很簡單的講述了教會的逃亡之路，想要把這個辛苦又有趣故事記錄下來。

之前有人問過他們，為什麼選擇韓國而不是來台灣？其實這一題我可以幫他們回答。中國的護照是很難用的，基本去到哪裡都需要簽證，如果是泰國、越南這樣的東南亞旅遊國家，只要寄給旅行社，花一點點錢就可以辦好，或者是當場辦理落地簽。如果是前往歐美則需要嚴格的簽證流程，通常要多積累一些旅遊經驗，或者有足夠的資料證明自己有錢旅遊、不可能入境打黑工，資料不夠可能連日韓的簽證都辦不到。

可是東南亞國家通常被中國滲透嚴重，曾經有瑞典公民桂民海在泰國度假時被中國秘密警察帶到中國，泰國被稱為中國的「後花園」，這種情況下泰國等東南亞國家是一定不能去。

台灣雖然有成熟的旅遊業，不巧2019年8月時，中國政府暫停了中國人赴台自由行，到2019年年底疫情來襲，台灣死守邊境兩年，要入台已經不是容易的事。但最根本的原因是，台灣的國際地位不明確。或者說，在中國政府長時間的渲染下，中國人會忽略台灣是一個國家，所以在計劃「逃到外國」時，幾乎不會聯想到台灣。

相比而言，濟州島屬於韓國，對於中國護照又可以落地簽，韓國是一個獨立民主國家，國內基督教氛圍濃厚，對於聖道教會來說，是一個很好的去處。離開的過程很匆忙的，有些會友帶著簡單的行李就走了，帶不走的東西通通送給人。而有些人還要慢慢考慮辭工作，拖到最後疫情爆發，竟然被迫留了下來。

在濟州島的兩年時間，不得不一邊工作，一邊接受教會救濟，之前曾接受過媒體《華爾街日報》訪問，讓更多人了解了這個流亡濟州島的教會，因此他們也獲得了一筆捐贈。

依韓國法規，他們留韓半年之後就可以工作，需要個人先找到工作，再簽合約，在語言不通的情況下，其實很困難。他們住在農村裡，更多的是做農活。曾經住在深圳的白領，突然跑到天寒地凍的濟州島拔蘿蔔，如此大的落差身心都承受不住。工作不順、語言不通，生活諸多不便，幸好村裡老人家多，且都很友善，收穫的季節偶爾送給他們南瓜以示友好。

大部分逃亡的人都會想，眼前的苦難都是暫時，等這陣子過去了，我再回去。我當初就是這麼想的，以為自己悄悄逃到台灣、逃到美國，等有了美國國籍用新的身份再回去就好。聖道教會的眾人也這麼以為，他們樂觀地想：等孩子長大一點就回深圳。

生活並不是那麼簡單，60人一同出逃，新聞很快就寫出來了，他們的故事被很多人知道，被問到這個出逃的教會之事，中國外交部表示並不了解具體境況，打著官腔回復說：中國政府保障宗教自由，同時又放下狠話：「任何人不得利用宗教從事違反法律法規的活動。」這就是中國的現實，好話歹話都被政府說了，他們表明上冠冕堂皇，背地裡一切不順從共產黨的行為都是「違法違規的活動」，教會帶領人被誣告、判刑與日俱增。

我想特別提出來的一點是，潘牧師的律師告訴他，像他們這個的庇護案例，在韓國的歷史中沒有通過的先例，除了脫北者是申請通過率會很高，其他申請十萬個都沒有一個能過。要給聖道教會幾十個人通過申請，基本等於動搖國策。

我第一次發現，所謂韓國有難民法這件事，其實只是寫給外國人看的。潘牧師也略顯失望地表示，他認為不管是歐美還是亞洲各國，大家都清楚知道共產黨對國民的人權逼迫，但國際間採取綏靖政策居多，很少有真作為，這種「偽善」讓他很失望。

中國的人權問題日益嚴重，美國人權組織對華援助協會（Chian Aid）帶領人傅希秋牧師說：深圳聖道長老教會所有信眾的緊急大逃離，進一步證實了中國實施的宗教迫害所帶來的影響日益嚴重。中國作為難民生產大國，並不是每一個人都有機會逃到西方自由國家，很多人逃亡第一站是亞洲國家，而亞洲國家中，有被中國滲透東南亞；有避免滲透遲遲無法通過難民法的台灣；日本、韓國、新加坡對於中國難民都不友好，這讓中國難民常有一種無路可逃的心酸。

聖道教會目前對於韓國政府唯一的懇求就是，在獲得赴美簽證之前，希望可以留在韓國。在這樣的時候，只要韓國政府多留出一點空間，需要幫助的人，就可以獲得極大的喘息餘地。儘管聖道教會逃到濟州島後，多次接到來自韓國駐深圳大使館的電話，暗示他們回國，但我依然願意相信，韓國作為一個擁有獨立主權的國家，不會輕易被中國政府滲透、籠絡，呼籲韓國政府尊重人權，對聖道教會施以援手。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航