中國疫情大爆發強制原地隔離，看來政府對科興疫苗並沒有很大的信心

在美國常收看台灣新聞，看到很多內容都和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情有關。常聯繫的台灣朋友也會提醒我，疫情嚴重，希望我在美國小心防疫、注意身體。之前住在台灣的時候，親身體會到台灣人抗疫積極性，直到現在，病毒已經多次變種，全球大部分國家都已經開放，但台灣依然處於小心翼翼的狀態，對於確診者都要仔細了解其足跡、並且根據其行蹤劃分風險地區，分批要求民眾隔離。

早在疫情剛剛開始的時候，台灣這樣的處理方式被大讚，政府管理算是井然有序，再加上台灣人超高的配合度，所以台灣一度被稱為防疫優等生。

相比歐美國家一味要求人權，結果放任疫情發展，感染率和死亡率居高不下，台灣有效地阻止群聚感染，把疫情控制在醫療系統能夠承受的範圍內；同時，除了餐飲業因為不能內用受到一些影響外，其他行業、學校受影響不算太大。再看中國強制性的隔離抗疫，整個小區說隔離就隔離，搞得民不聊生，發生多起因為疫情而引發的慘案。台灣式防疫非常值得肯定。

但是，當疫情進入後期，疫苗覆蓋率已經達到一定比例，同時，在多次變種之下，疫情的死亡率和重症率開始下滑，歐美國家開始尋求和疫情共存，在美國一些州已經不再要求佩戴口罩，對於公開活動也不再限制。

先跟大家分享我的個人經歷，我們一家在2021年7月抵達佛州，剛到佛州時就接種兩劑輝瑞BNT，從此就不再佩戴口罩，日常生活也不覺得有疫情，大家態度都很輕鬆。唯一需要戴口罩和測量體溫的地方是華人教會，看得出對於疫情，華人比較緊張。但學校裡面還是比較注意防疫，大弟弟正在上初中，他的一位同學確診後，學校發通知說要求全班回家隔離，除非已經注射過兩劑輝瑞BNT。小弟弟上小學，他因為普通感冒請假，之後被學校要求做核酸檢測才能返校上課。

在2022年剛開年時，整個一月期間，因為Omicron的影響，佛州疫情算是嚴重，大街上到處是免費的檢測。小弟弟率先發燒感冒，後來全家也相繼發燒，但我們去做了快篩以後，發現只有爸爸確診為陽性，其他人都是普通感冒而已。

被確診的爸爸只是發燒一天，很快就退燒好轉，之後嘴角起了病毒性皰疹。症狀消失三天以後，再次檢測，依舊呈陽性，所以繼續在房間裡自我隔離。而其他患普通感冒的家庭成員，反而反覆發燒兩三天，頭痛、咳嗽不止。很明顯，當疫情進入第三次變種，更像是普通流感。在一月期間，當地學校的處理方式只要孩子們在發燒症狀消失後，在家休息24小時就可以返校，並不要求做快篩或核酸檢測。

台灣和中國的朋友常在新聞上看見美國疫情很嚴重的新聞，然後打電話叫我一定要小心注意。確診率或許是不低，我沒有關心具體數據，但是我身邊蠻多人都確診。只是大家的症狀輕如感冒，雖然感冒發燒很不舒服，但事實就是，在疫苗的保護和不斷的變種之下，目前的病毒已經不再像是疫情剛爆發時那麼可怕。

最近中國各地也迎來疫情大爆發，各地開始原地隔離，上班族被隔離在公司，小學生被隔離在學校，很難想像，究竟是疫情對人的危害大，還是在學校、公司這種環境設施落後的地方隔離14天對人的危害大。

再者，中國不是一向號稱本國的科興疫苗很強大嗎？為什麼接種率這麼高的情況下，還要繼續通過強制隔離這種最笨、最耗損人力物力的方式來防疫？當我們在美國考慮是否要為五歲的小弟弟接種輝瑞BNT的時候，中國朋友已經很有自信地為她三歲的兒子接種了兩劑科興疫苗，但目前看來，中國政府對科興疫苗並沒有很大的信心。

香港也迎來疫情大爆發，且死亡率超過英美，專家分析，這是因為香港住宿環境比較擁擠，容易發生群體性感染；其次，香港尤其是老年人，疫苗注射率非常低。這可能跟香港人不再相信政府有關，自從2019年開始，香港政府和北京關係密切，在北京的指導下，數次暴力鎮壓學生，疫情之後，香港引進大量中國科興疫苗，民眾質疑該疫苗的後遺症，所以自然不願意接種。

從美國和香港的例子可以看出，認真注射疫苗以後，確實可以有效降低染疫後的死亡率。其次，我個人並不是公共衛生方面的專家，但我從個人經驗來思考，西方國家和病毒「共存」的處理方式才是長遠之道。要讓貫徹清零的台灣和中國，轉型為「共存」模式，有一定難度，甚至面臨一場大爆發，但如果大爆發意味著低死亡率和之後的群體免疫，讓民眾漸漸回歸正常生活，這一定是值得的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航