SCDA＋JAYA 台灣唯一傳奇聯名 全球首例 亞灣「定潮」磅礡落成

「唯有頂尖的團隊，才能帶來嶄新視野，實現無人可及的未來。」是國城建設在美學之旅中的頓悟，同時體現「定潮」蘊含的深厚理念。

從來沒有人能想像，高雄亞灣特區街廓上矗立著紐約房地產重量級玩家——SCDA的當代建築藝術。甚至還有專門設計六星級頂級酒店的安縵傳奇大師——JAYA，全球首開先例接受台灣高雄一幢商業住宅案的委託，進而成為雙強傳奇一生中唯一的豪宅作品。然而，最令人不敢相信的，是國城建設以高雄房價為基礎，集結超乎想像的傳奇團隊；樹立台灣當代豪宅標竿的決心，在亞灣「定潮」展露無遺。

Photo Credit：國城定潮

每坪560萬「The Marq」亞洲豪宅之最 出自SCDA之手

不論在多繁華的街景中，SCDA的作品永遠獨樹一格。新加坡排名前8座豪宅，就有3座出自SCDA之手。與愛馬仕聯手打造的「The Marq」，更創下1坪560萬的天價。成立至今獲獎無數，囊括世界殊榮，作品屢創市場價格新高，台北豪宅作品更開價1坪超過200萬。然而，獲利取向的商業住宅案，不可能為了外觀犧牲大規模空間，使戶數遽減，拉低銷售額。國城建設為了鑄造「定潮」的殊勝地位，堅持SCDA續航新加坡的空中花園系列豪宅，將建築鏤空兩座五層樓的空間，在高雄亞灣親筆寫下SCDA的當代美學語彙。

JAYA 造就安縵傳奇 「定潮」提取絕倫精萃

富春山居、法雲安縵、CAPELLA酒店⋯⋯等知名傑作，每件都是空間藝術的精萃，JAYA憑藉設計才能及文化深蘊，成為安縵集團御用設計師。以樸實醇厚的禪境，獲得全球富人青睞，締造安縵美學高峰。為確保每件作品都有足夠的時間琢磨、醞釀，JAYA只接受6星級酒店委託，因此每年案量不超過4件，鉅額的費用及長時間設計，也使全球商業地產商卻步。國城建設不畏艱難，傾力邀請JAYA來到高雄亞灣，在過去作品中展現對美感的懇切追求，促成傳奇合作，帶回安縵的文化高度，奠定「定潮」的文化與靈魂，締造絕無僅有的豪宅奇蹟。

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國家政策領銜 同心打造千億亞洲新灣區！

呼應「大南方大發展」政策，臺灣近年高科技產業向南部邁進，帶動就業人潮活化區域。最著名包括「南部科技S廊帶」，台積電宣布進駐高雄後，拼上最後也是最核心的一塊拼圖，正式形成首屈一指的高科技產業聚落。S廊帶更結合5G、AI技術，從製造到應用，高雄一手包辦，未來城市的夢想都向「亞洲新灣區」匯聚。政府、企業挹注能量不遺餘力，借鏡東京、上海、香港、新加坡的成功經驗，超過千億的建設預算逐一到位；各路建商也積極搶進亞灣稀缺的住宅用地，卡位高雄最有前景的港灣計畫。「定潮」身為傳奇豪宅的亞灣地標，您當然應該親身前來參觀，因為錯過這次，我們不保證還有下次！

定潮建案官網

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