Omicron入侵泰國疫情再起，因仰賴觀光只能不得不「與病毒共存」

從2020年初武漢肺炎開始傳播至今，泰國疫情起起伏伏且沒有一次躲過新變種的攻擊。從2020年「泰拳場超級傳播者」開始，之後曼谷夜店群聚爆發、Delta入境迅速擴散，2021第二季後每日確診數都在萬人上下，為排隊等檢測或求醫而昏倒、醫療量能崩潰、佛寺火葬場處理不及等新聞不斷。

2021第三季後確診人數趨緩，疫情看似樂觀控制中，然而，就在泰國政府開放觀光客入境後不到月餘，就因新變種病毒Omicron襲來，緊急暫停計畫及外籍旅客申請入境（暫停命令頒佈前申請已完成者仍可入境）。

在此同時，泰國境內並未因此限制大型集會活動，12月初清邁設計週如期進行，曼谷跨年煙火、清邁塔佩門前倒數和市集都未停歇，雖然大型活動入場須有施打疫苗證明或實名登錄等，但因群聚如常，新變種病毒很快就在國內各地發現確診病例：

為因應新變種病毒再次襲來，泰國政府推出了防疫政策或紓困方案，而在疫情衝擊下，人民的日常生活又是如何呢？

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為2021年11月1日，泰國重新開放邊境，國際旅客入境曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場。

政府紓困政策已耗9千多億泰銖

防疫部分，最初泰國疫苗採購多以中國國藥和科興為主，因未積極加入COVAX平台引發議論，而在2021年潑水節前的曼谷夜店群聚爆發新一波疫情後，泰國疫苗的採購速度和數量就面臨捉襟見肘的窘境，接種登記系統也有自動取消預約的狀況。泰國衛生部內部一紙「別讓醫護人員加打輝瑞BNT疫苗，以免讓民眾對中國科興疫苗失去信心」的討論對話外流後，更引發輿論撻伐與民眾不安，加上有女排球隊在接種兩劑中國科興疫苗後仍全員染疫，泰國政府遂開放民眾第二劑混打不同廠牌疫苗（首劑公費疫苗多半以國藥或科興疫苗為主），並於2021年9月後開始鼓勵民眾追加第三劑。

2021年7月Delta在泰國境內大流行期間，泰國政府全面頒佈宵禁令，並以顏色區分各省府的確診數高低，依據各省府染疫狀況調動宵禁時間與相關限令，包括曼谷封城、部分跨府交通有所限制、餐廳取消內用、非必要理由晚間9點至隔日清晨4點不得出門、商場百貨除超市外停止營業等，一切回到2020年3月底第一波疫情擴散的嚴格管制，相關限令也隨疫情狀況，開開關關地反覆實施。

根據《ONE 31》新聞台報導，為振興消費暨紓困，泰國政府從2020年陸續推出總共7個不同紓困計畫，總花費約9100多億泰銖（約心新台幣7580億）。其中推出的政策以「一人一半​」（​คนละครึ่ง）讓民眾相對有感且持續有更新版本實施，目前預計將在2022年3月再推第四版。

「一人一半」計畫主要是鼓勵消費，凡消費者透過手機電子錢包至有參與計畫的店家消費，能以半價優惠購物，餘下的一半費用由店家向政府申請。使用此優惠不得使用現金、不得找零，不適用煙酒等非民生必需品。

這個政策幾乎讓民眾能「一餐餐費抵兩餐」，商家在政策實施後明顯感受消費回春，顧客也因此增加消費意願，不過限手機登錄的「電子錢包」制度仍被詬病，因為僅受惠於手機使用者和熟悉手機應用程式的族群，許多弱勢族群、老人等可能連手機或智慧型手機都沒有，而他們才是最需幫助的一群，不過這個漏洞有望在新版本的「一人一半」獲得改善。

至於針對國外旅客，也就是泰國最受疫情重挫的觀光收入，在2021年第四季分別推出了沙盒計畫（Snadbox）及「Test & Go」免隔離計畫。前者是入境旅客必須在旅行前至少14天完成兩劑疫苗接種，並於入境前在中低感染風險的國家停留21天以上，入境後需依泰國政府規定進行篩檢，住宿規定要入住已有SHA標章（註1）的旅館，僅能在適用該計畫的區域旅遊，不能隨心所欲更改行程。

「Test & Go」計畫則是只要來自泰國政府公告63國安全地區名單所列國家旅客，接種兩劑疫苗並附上檢驗陰性證明，即可入境泰國免隔離。旅遊地區限定普吉島、曼谷、清邁等。目前上述觀光計畫都在新變種病毒來襲時全面喊停。

民眾反應：短期補助沒有長遠計畫，未來還得一起背債

據觀察疫情或政府政策相關新聞下方的民眾留言，多半是抱怨與酸言酸語，不然就是熱門留言中順勢分享線上購物的商場連結，包括各式防疫口罩、酒精，到近期最熱門的ATK快篩組。

實際詢問泰國朋友目前的生活狀況，在柯叻經營咖啡館的P因店址近附近大學，Delta擴散時，柯叻每天確診數都是300位上下，加上宵禁和防疫限令，許多傍晚營業的餐廳或酒吧店家（註2），都因宵禁時間受到較大衝擊。當地有些店家乾脆直接關門，直到宵禁令宣布結束。至於她自己則是遇上大學宣布遠距上課，店裡消費馬上減少40%至60%。除了戴口罩和準備酒精乾洗手，之前也遵守官方規定餐廳及部分商業場員工須快篩後才能進店工作，P則是每週自行檢測，以確保個人及周邊人、顧客的安全與健康。

在清邁教書的台灣人曾老師表示，目前清邁生活如常，多數人遵照「New Normal」的方式生活，餐廳可內用，但目前酒只能賣到晚上10點（過去可賣到午夜12點），政府單位和學校都是在家工作或線上教學，跨府旅行沒有限制，僅搭機要有ATK快篩。

家住帕府的建築師N ，通常泰北的帕府、楠府、帕耀府都是全國最晚出現病例的地區，一來不是觀光大鎮，二來人民相對單純、人口數少；Omicron病毒是直到1月1日才進到帕府，至1月13日止，帕府每日新增病例約8至33人之間，比起其他地區算是相對安全，當地法令也就相對寬鬆，外府車輛可自由進出，沒有什麼管制或區域封鎖。