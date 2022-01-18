2022/01/18,
城鄉

「花園城市」新加坡：預計2030年，每個家庭步行十分鐘就能到公園

「花園城市」新加坡：預計2030年，每個家庭步行十分鐘就能到公園
新加坡有超過三百五十個公園及四4個自然保護區，預計至2030年，每個家庭距離公園僅十分鐘步程。

我們想讓你知道的是

近二十多年，新加坡一直努力克服地理上的缺點，為未來做好準備。

文：葉子
圖：香港電台

位處馬來半島最南面的新加坡，雖然是東南亞最小的國家，但擁有近600萬人口，亦是其中一個最富有的國家。近年新加坡科技發展迅速，亦視可持續發展為優先，目前在全球最佳城市排名中名列前茅，吸引不少人前往工作及定居。

雖然新加坡十分富裕，但土地、食水等天然資源匱乏，亦特別容易受氣候變化影響。為應對急速城市化帶來的挑戰，新加坡早在二十年前，已制定了注重生活質素、重視大自然的長遠計劃，並成立建設局，以確保經濟增長及城市可持續發展目標一致。建設局全力發展綠色建築，由酒店、商廈以至公營房屋，均支持以新科技及設計達至可持續建築。

03_Singapore
2013年落成的翠城新景，六邊形布局，建築設計開放、穿透，各座大廈中間有大型花園及庭院。

新加坡地小人多，但仍然堅持預留地皮發展自然保護區及公園，又在路邊大量種樹，以綠化改變城市景觀之餘，亦能改善空氣質素及降低城市熱島效應。為達到目標，發展商須向政府證明項目符合可持續發展要求，才能取得建築批文；又以奬勵及優惠鼓勵發展商在項目中加入綠化及公共空間。

04_Singapore
新加坡政府以奬勵及優惠，鼓勵發展商在項目中加入綠化及公共空間。

擅長在熱帶環境起樓的WOHA建築事務所，在建築項目加入水耕種植系統、空中花園等，將大自然引入建築，令建築物看起來像鄰近公園的伸延。WOHA的代表作是2013年開業的皮克林賓樂雅酒店，利用可循環再造建築物料、波浪形樓層設計，以及大量植物遮擋陽光，以助空氣流動及降溫，減少使用能源。另外，濱海灣花園亦是新加坡的著名綠色景點，擁有曾是世界面積最大的溫室「花穹」，每年吸引超過600萬遊客參觀。

01_Singapore
皮克林賓樂雅酒店以循環再造物料興建，波浪形樓層設計及大量綠化植物，有助空氣流動及降溫。
02_Singapore
新加坡的著名綠色景點濱海灣花園，每年吸引超過600萬遊客參觀。

自稱花園城市的新加坡，成績得到國際認同，吸引世界各地的城市規劃專家，親臨探索創造智能綠色城市的方法。其中瑞士與新加坡合作創立未來城市實驗室，研究如何運用可持續方式進行城市化。2009年，亞洲首座零耗能改建項目——新加坡國立大學設計與環境學院揭幕，項目設計盡量利用自然通風，而改建的物料全屬可循環再造，體現耐用及長壽原則，成為21世紀透過可持續方式翻新的實用典範。

05_Singapore_(design_sch,_zero_energy
亞洲首座零耗能改建項目——新加坡國立大學設計與環境學院2009年揭幕，成為二十一世紀透過可持續方式翻新的實用典範。

除了綠化城市，新加坡亦努力開拓以往缺乏的資源。以食水為例，過往幾乎完全依賴輸入，但近年大力發展再造水、循環系統再用及海水化淡技術，並在島上低窪地區建水塘，將鄰近地區指定為公園，防止水源被污染，希望做到自給自足。現時新加坡有超過三百五十個公園及四個自然保護區，預計至2030年，每個家庭只需十分鐘，就能步行至公園散步。

近二十多年，新加坡一直努力克服地理上的缺點，為未來做好準備。她被視為亞洲最環保城市，更有可能成為全球首個實現淨零排放的城市。作為城市改造的試驗場。新加坡現在測試的槪念及技術，將有助鞏固其國際金融、貿易及科技樞紐的地位，亦會影響未來城市的興建與管理方式，成為世界各國的仿效對象。

06_Singapore
樟宜機場2019年開設星耀樟宜，是結合購物中心及室內森林的節能新建築。
08_Singapore
新加坡的綠化城市得到國際認同，吸引世界各地專家前往，探索創造智能綠色城市的方法。

（播出日期：2022年1月19日晚上十時港台電視31）

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。