中國海警阻撓菲律賓補給船事件兩個月後，王毅稱不會在南海問題上「以大欺小」

文：莉雅

中國國務委員兼外交部長王毅星期一（1月17日）在「中菲馬尼拉論壇」上表示，中國將繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊政策。在南海的問題上，王毅承諾，中國「絕不會以大欺小」，願意本著善意和務實精神尋找管控和解決之道。

中國外長王毅在北京駐馬尼拉大使館和菲律賓中國了解協會聯合舉辦的「中菲馬尼拉論壇」上發表視訊講話時說，中國將「繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊政策，秉持親誠惠容的周邊外交方針，加強同菲律賓的團結合作」，包括攜手戰胜新冠疫情，通過「一帶一路」倡議，加大對菲律賓的投資等，加快其發展振興。

除了承諾繼續保障菲律賓對新冠疫苗的需求以外，王毅在論壇上宣布，中國政府決定再向最近遭到強颱風襲擊的菲律賓提供1億元人民幣（約新台幣4.34億元）的無償援助，用於災區重建。

這個論壇是王毅一年前在馬尼拉同菲律賓前總統、目前擔任眾議院議長的雅羅育共同宣布成立的。雅羅育是菲中了解協會的名譽主席。

談到中菲兩國在南海問題上存在的爭端，王毅表示願與菲律賓一道，妥善處理這個問題，包括將有關爭端「置於適當位置，防止影響甚至綁架中菲關係全局」。

「如果只突出單方面的主張，將自己的意見強加於對方，這不是真正的為鄰之道，也不是我們東方人的相處哲學，」王毅說。 「中國絕不會以大欺小，我們更不相信贏者通吃，我們願與菲方本著善意和務實精神尋找管控和解決之道。」

他認為，雙方應當在不影響各自權利主張的前提下推進共同開發，使這個問題「從挑戰變成機遇」。

在王毅發表有關講話不到兩個月前，中國的三艘海警船阻止了菲律賓的兩艘補給船向駐守在第二托馬斯淺灘阿雲金暗沙（中國稱仁愛礁，菲律賓稱阿雲金暗沙）的軍人運送物資，並對菲律賓補給船使用了水砲，遭到菲律賓的譴責和抗議。菲律賓的條約盟友美國也警告稱，襲擊菲律賓船隻將會促使美國援引其共同防禦承諾。

Photo Credit: AP / 達志影像 這艘美軍建於二戰的坦克登陸艦，從1999年至今還是菲律賓防守仁愛礁的主要工事。

中國宣稱對南海的大片海域擁有主權，但菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼和台灣也宣稱對該海域的部分島礁和海域擁有主權。

2013年，時任總統阿奎諾的菲律賓政府將南海爭端提交給聯合國下屬的海牙國際庭進行仲裁。 2016年7月，該仲裁庭裁定，中國對南海大部分海域的主權聲索無效。但中國拒絕接受仲裁結果。

從川普政府開始，美國在南海問題上的立場不再模糊，明確表示不接受中國對南海的主權主張，而是認定中國對南海大部分海域的主權聲索不合法。拜登政府延續了這一立場。美國國務院今年1月12日在一份更新報告中說，中國在南海的大部分權利聲索沒有國際法依據，並導致與周邊國家產生衝突。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：王毅宣稱北京在南中國海問題上不會「以大欺小」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範