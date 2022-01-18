2022/01/18,
財經

擁有普拿疼、舒酸定等金雞母，葛蘭素史克以「出價太低」拒絕聯合利華新台幣1.8兆收購提案

擁有普拿疼、舒酸定等金雞母，葛蘭素史克以「出價太低」拒絕聯合利華新台幣1.8兆收購提案

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英國民生消費用品巨擘——聯合利華（Unilever）開價約500億英鎊（新台幣1兆8800億元），欲收購英國藥廠葛蘭素史克（Consumer Healthcare）的消費保健用品部門，但遭到拒絕，聯合利華1月17日強調，不會放棄收購提案。

（中央社）英國民生消費用品巨擘聯合利華開價約500億英鎊（新台幣1兆8800億元），欲收購英國藥廠葛蘭素史克的消費保健用品部門，但遭到拒絕。聯合利華今天表示，將加緊收購提案的行動。

葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）消費保健用品（Consumer Healthcare）部門有舒酸定（Sensodyne）牙膏、止痛藥普拿疼（Panadol）和感冒藥Theraflu等產品，多數68%股份由葛蘭素史克持有，其餘股份屬於美國大藥廠輝瑞（Pfizer）。

葛蘭素史克週末披露，曾接獲聯合利華（Unilever）3度對消費保健用品部門提出非合意收購提案，但全都因價格太低而拒絕。

葛蘭素史克今天早盤股價應聲勁揚4.8%；聯合利華股價則重挫6.6%，在倫敦股市FTSE指數中領跌。

法新社報導，葛蘭素史克正尋求將消費衛生用品部門分拆，以便把焦點集中在主力的製藥業務。這個部門2021年銷售額為96億英鎊（約新台幣3610億元）。

葛蘭素史克表示，聯合利華最後一次開價是在2021年12月20日，價格包括417億英鎊現金和價值83億英鎊的聯合利華股票；但董事會「一致同意」，這個出價低估了部門的價值和未來前景。

英國投資服務網站「互動投資人」（Interactive Investor）投資部門主管史考勒（Victoria Scholar）認為，聯合利華可能得盡快把出價提高到550億英鎊左右，以免和私募基金對手買家捲入競標戰。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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