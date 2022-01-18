林姿妙遭爆機關用地變更住宅區圖利親戚，宜蘭縣府：「圖利特定人士」的說法不成立

施政滿意度曾獲全國第三名的宜蘭縣長林姿妙，傳出涉入羅東土地開發、疑圖利建商及財產來源不明等案，連宜蘭縣前代理縣長陳金德都爆料指「機關用地六」有圖利林姿妙親戚的疑慮；宜蘭地檢署上週指揮廉政署搜索，林姿妙被檢方約談後無保請回，列為被告。林姿妙和宜蘭縣府今（18）日早上召開記者會說明，強調沒有圖利可言，並表示自己願意公開全部帳戶。

陳金德爆：林姿妙把機關用地變為住宅圖利親戚

陳金德透過媒體爆料，指控縣府辦理「大羅東地區治水防災區段徵收案（原羅東工保案）」中，其中「機關用地六」的原地主把土地賣給縣長林姿妙堂姐林束梅兒子等人，認為林姿妙是以都市計畫變更手段，把原本的機關用地變更為住宅區，指林姿妙涉圖利。

陳金德今天上午也在宜蘭縣議會舉行記者會說，他擔任代理縣長期間，將保護區訂正為農業區並變更為機關用地，未侵犯原地主權益，而林束梅等是以低價獵地的投資客，期待解編後利益，想獲取更多利益，才去運作變更為住宅區。

林姿妙上任宜蘭縣長後，評估無論縣府或羅東鎮公所都無力動支超過新台幣6億元徵收「機六」土地，縣政2019年變更回原來的住宅區，引發外界抨擊；縣府研議後，2020年又改成機關用地。

日前檢廉發動偵辦，林姿妙列被告無保請回，劉石純、陳正勳均10萬元交保，縣府建設處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原收押禁見；林姿妙堂姐、前國大代表林束梅也被約談。檢廉掌握，此案相關被告與關係人，劉石純是蘭陽技術學院董事長、陳正勳、林束梅兒子、女兒都曾任董事，一名女兒還擔任過校長，3人是事業伙伴；而林束梅又是林姿妙堂姐。

另外《鏡傳媒》也踢爆林姿妙自擔任羅東鎮長至今，帳戶不但常有異常金流進出，前後金額加總高達上億元，部分資金更未向監察院申報。

宜蘭縣政府：沒有圖利

宜蘭縣政府也在今天早上11點召開記者會說明，指該區段徵收案仍在推動，尚未定案，土地仍維持原狀，因採區段徵收進行，地主可選擇領錢或領地，選擇領地須透過登記、抽籤後重新分配土地，並不能如市地重劃「原地領回」，也是要跟大家一起抽籤，無法確保抽中，所謂「圖利特定人士」的說法並不成立。

宜蘭縣政府說明，為了治水防災，當時辦理「大羅東地區治水防災區段徵收案」，總面積達98公頃，其中公共設施規劃建置北水網、南水網、停車場及滯洪池等，佔總面積51%。全案區段徵收完成後，地主可領回40%抵價地，所剩9%部分，也就是該開發案中1塊約1.3公頃機關用地，則由縣府對外公開標售，所得費用挹注開發經費。

宜蘭縣政府表示，由於開發費用龐大，為了讓財務不那麼緊張、開發案能順利推動，有先行文縣內各公務機關，詢問使用意願，包括各地區公所，但最終並無機關有提出需求，才會報請縣都委會審議，還需由縣府負擔6.25億區段徵收經費，恢復為住宅區。

除了讓整體推動計畫更可行外，也使原地主於區段徵收時登記抽籤時，「改為住宅區讓大家都可以來抽，原地主也是要抽籤」。

宜蘭縣政府進一步解釋，因原本規劃的「機關用地」因屬有償撥用，費用達6.25億元，於開發過程中，縣府須預留費用支應。 這塊土地是誰要用，誰就要提6.25億來才能讓他使用。

林姿妙：願公開所有帳戶

對於近來的諸多爭議，林姿妙在記者會後，也在臉書PO文表示，相關帳戶金流，檢方都已經訊問，相關人等都請回。因為嚴格遵守偵查不公開原則，無法說明細節，「如果法律允許我們說明，我林姿妙願意公開所有帳戶」。

另外關於「機關用地六」的爭議，林姿苗也說明，都委會變更為住宅區，是為了減低縣府的財政負擔，但議會有意見，全部都經過法定程序，現在還是原編定、也就是機關用地，哪有圖利，這是羅織罪名，打政治烏賊戰。

林姿妙也批評，「拘束被告、卻不拘束其他人，不斷放消息給特定媒體，企圖影響輿論，不但嚴重影響辦案、也是政治撲殺，我一向尊重法律、尊重制度， 對連日來的行為，表達嚴正抗議！」

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核稿編輯：翁世航