莫德納研發「三合一」追加劑疫苗盼望2023年秋季推出，目標是每年只打一劑

（中央社）美國藥廠莫德納（Moderna）昨（17）天表示，將致力在後（2023）年底推出結合COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、流感與呼吸道融合病毒（RSV）的追加劑疫苗，希望這款三合一疫苗能鼓勵民眾每年接種。

《法新社》報導，結合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感與呼吸道融合病毒的單一劑型疫苗可望在2024年之前上市。呼吸道融合病毒是一種常見病毒，會讓人感冒，但嬰兒與年長者感染後病況會更加嚴重。

三合一追加劑疫苗同樣採mRNA技術，目標是每年只打一劑

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在世界經濟論壇（World Economic Forum）虛擬圓桌會議上說：「最佳情況是在2023年秋季（推出）。」

他說：「我想不會在每個國家推出，但我們認為明年可能會在一些國家上市。」

「我們的目標是研發每年只打一劑的追加劑，如果民眾不想要每年冬天都打2到3劑疫苗，只想打一劑，這樣就不會有是否符合規定的問題。」

班塞爾說，呼吸道融合病毒研發計畫已進入第3階段試驗，也就是人體試驗的最後階段；流感部分將在今年第2季進入第3階段試驗。

莫德納的實驗性流感疫苗針對的是4大病毒株，與COVID-19疫苗一樣，都是用mRNA（傳訊核醣核酸）技術製成。

班塞爾表示，莫德納的COVID-19疫苗是依據原始病毒株研發而成，但莫德納將在數週內完成針對Omicron變異株的疫苗研發，之後將進入試驗。

他說：「我們希望到了3月能有資料可與監管機關分享，以思考下一步行動。」

COVID-19疫苗第4劑效果如何？以色列有初步研究結果

《衛報》報導，班塞爾先前也曾表示，隨著追加劑所能提供的保護力會在數個月內下降，人們可能會需要在今年秋季接種第4劑疫苗。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨日也在世界經濟論壇上表示，過去並沒有證明顯示重複接種追加劑，會使得免疫系統承受不住。佛奇表示，目前並沒有證據顯示，在不同時間接種追加劑，會阻礙免疫系統的反應。

佛奇表示，追加劑的目標在於誘發免疫系統能夠對多種潛在的變異株。

至於疫苗追加劑是否多多益善？《CNBC》報導，依據一項在以色列的初步研究成果，接種第4劑疫苗確實能夠提高體內抗體濃度，但仍不足以預防Omicron感染。

以色列西巴醫療中心（Sheba Medical Cente）在臨床試驗中，分別為其員工施打輝瑞BNT和莫德納的第4劑，人數分別為154和120人。對照組則是沒有接種第4劑。

該醫療中心傳染病單位主任芮格夫－尤柴（Gili Regev－Yochay）指出，第4劑確實能夠提升體內的抗體濃度，即使只比接種完第3劑來得高一些。芮格夫－尤柴表示，「這樣的結果仍不足以對抗Omicron。我們目前知道能提供足夠保護力預防Omicron的抗體濃度，對目前疫苗來說可能太高了，即使是好的疫苗。」

這項研究結果僅是初步發現，並且尚未發表。

以色列是所有國家中最快開始接種疫苗，並且在上個月開始為高風險族群提供第4劑疫苗的國家。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航