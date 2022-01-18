烏克蘭遭不明駭客大規模網路攻擊，外界解讀為俄國軍事入侵的可能前奏

文：張瑞邦（Tucker Chang）

烏克蘭於今（2022）年1月14日遭到不明駭客大規模網路攻擊，在遭受攻擊後，基輔當局隨即著手調查此次大規模駭客攻擊事件背後的主因，根據《德國之聲》報導，受到攻擊的網站主要是烏克蘭的政府機構如內閣部會、教育部、外交部，以及安全和國防委員會等70個重要國家級政府單位。

在這些遇襲的烏克蘭政府網站上，駭客直接以烏克蘭語、俄語、波蘭語寫下：「烏克蘭人！你們所有人的個人資訊都已被上傳到公用網路！電腦中的所有訊息也都已被損毀，無法恢復！」並警告烏克蘭全國人民「準備做最壞的打算。」

但根據波蘭政府發表的聲明顯示，駭客所留下的波蘭語訊息存有嚴重的語法錯誤，似乎並非由波蘭母語人士所撰寫，華沙當局同時也譴責此次駭客攻擊事件。

而在烏克蘭諸多重要政府部門網站因網路攻擊暫時關閉後，美國和北大西洋公約組織（NATO）以及歐洲聯盟（EU）皆譴責了這次網路攻擊，北約於1月15日表明將加強與基輔官方的網路合作。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）稱：「北約和烏克蘭近日將針對網路合作的強化共同簽署一項協議，我們會讓烏克蘭加入北約現有的惡意軟體有關資訊共享平台，一同打擊網路攻擊事件。」

而歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）對此也表示：「歐盟正在調動所有可用的資源，以此協助烏克蘭解決相關的網路安全問題。」

幕後黑手究竟是誰？

據英國《衛報》轉述烏克蘭官方的聲明表示，現在直接定調潛在的幕後黑手可能還言之過早，但過往的紀錄顯示，俄羅斯曾經是此類駭客攻擊的幕後黑手。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書阿列克謝・丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則告訴英國《天空新聞台》（Sky News），烏克蘭政府99.9％確信俄羅斯官方就是對烏克蘭政府網站進行大規模網路攻擊的元兇。

《德國之聲》轉述烏克蘭數位轉型部（Ministry of Digital Transformation of Ukraine）的聲明提及：「現在所有的證據都已經顯示，莫斯科當局就是這次駭入烏克蘭網站的凶手，俄國政府現在持續發動這類的混合戰爭（Hybrid Warfare），並強化在網路空間對烏克蘭的干擾。」但數位轉型部也請烏國民眾放心，民眾在數位雲端的個資並沒有外洩，且雖然政府網站短暫癱瘓，但並沒有實質性的損害，毋須擔憂。

《路透社》的獨家報導則指出，基輔當局也懷疑這場網絡攻擊，與俄羅斯的親密盟友白羅斯所屬的情報部門有關。烏克蘭國家安全與國防事務委員會副秘書長謝爾希・德梅迪克（Serhiy Demedyuk）便表示，基輔當局也將這場網路攻擊事件，歸咎於隸屬白羅斯特種部隊的網路間諜組織「UNC1151」，且俄羅斯也可能共同參與其中。德梅迪克認為，該組織癱瘓烏克蘭政府的網站是為了掩護某項更具破壞力的行動。

然而白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）辦公室並沒有對基輔官方的指控做出回應，莫斯科官方也否認這場駭客攻擊是由俄羅斯策畫，並表示烏克蘭並沒有證據表明俄羅斯就是這次襲擊的主使者。

《法國24電視台》（France 24）便轉述俄國總統府（克里姆林宮）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在接受美國《有線電視新聞網》（CNN）採訪之說辭，培斯科夫強調，俄羅斯與這起事件根本毫無關聯。

「烏克蘭人把所有的事件都怪罪給俄羅斯，他們連自己國內的天氣不佳都要怪罪給我們。」培斯科夫說道。

《英國廣播公司》（BBC）網路事務記者喬・泰迪（Joe Tidy）抱持的看法則與烏克蘭政府不盡相同，泰迪認為，「混合戰」及「非對稱作戰」（Asymmetric Warfare）的確是現代戰爭常見的攻擊手段，而俄羅斯確實也是擅長打網路戰及實體戰的霸權，但此次的攻擊卻沒有實際勒索任何網站，駭客對個資刪除的威脅也近乎空洞。

「在我看來，這並不是俄羅斯官方所執行的網路攻擊，很有可能是俄羅斯愛國的民間駭客所為，不過雖然莫斯科當局沒有下令，但克里姆林宮肯定也樂見，此時有人在兩國緊張關係升溫時增加烏克蘭內部的亂度。」泰迪如此寫道。

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駭客網攻烏克蘭的目的為何？

微軟威脅情報中心（MSTIC）於1月15日的調查表示，這次攻擊的網路病毒應屬勒索軟體，但卻沒有植入相關的贖金機制，由此可知此惡意軟體的目的就是破壞，最終目標就是要使鎖定的電腦設備無法正常運作，而非獲取贖金。

而根據烏克蘭數位轉型部的聲明顯示，此次駭客網攻之目的是想「恫嚇整個烏克蘭社會，並意圖破壞烏克蘭當局局勢的穩定，造成烏國政府部門工作停擺，影響烏克蘭民眾對基輔當局的信任。」

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）亦認為，無論是北約等西方國家還是烏克蘭的情報單位，皆認定這波駭客攻擊目的就是要「影響烏克蘭國內的情勢安定」，然而葉爾馬克並沒有直接表明是俄羅斯所為。

面對烏克蘭多個政府部門網站遭受攻擊，現年39歲、居住於烏克蘭首都基輔的居民魯斯蘭・卡瓦丘克（Ruslan Kavatsyuk）認為，無論俄羅斯駭客的目的為何，烏克蘭人都應該以正向的態度看待，因為網攻行徑只會堅定烏克蘭人團結的決心。