《犬山記》超越《羅馬》寫下Netflix最佳影片數量新紀錄，是否有機會抱回奧斯卡最佳影片？

2022年奧斯卡頒獎典禮即將到來，俗稱北美獎季的戰況更加白熱化。以目前最佳影片的競逐來看，紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion）的《犬山記》以及肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）的《Belfast》最有得獎相。

而日前，隨著《犬山記》拿下北達科他影評人（North Dakota Film Critics）的最佳影片之後，《犬山記》至今獲得21座最佳影片，也超越《羅馬》的20座，成為Netflix旗下於北美獎季拿下最多最佳影片的作品，各大外媒也都在問，《犬山記》能否拿下奧斯卡最佳影片？

眾所皆知，Netflix近年不斷挑戰奧斯卡最佳影片，試圖成為第一個拿下此殊榮的串流平台，不過卻總是差距臨門一腳。2019年《羅馬》敗給《幸福綠皮書》、2020年《愛爾蘭人》敗給《寄生上流》、2021年《曼克》敗給《游牧人生》。

縱看《羅馬》、《愛爾蘭人》、《曼克》等三部作品，皆是由舉世聞名重量級大導的作品，分別為艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）以及大衛芬奇（David Fincher），而其中又數《羅馬》最為可惜。

《羅馬》當年從威尼斯影展出發，在此拿下金獅獎，成為Netflix首度在三大影展奪最高榮譽的作品，之後《羅馬》則一路過關斬將，在北美獎季勢如破竹，各地區影評人獎、金球獎、各大工會獎等等皆有斬獲，到了奧斯卡，更以外語片之姿入圍10項大獎，追平李安《臥虎藏龍》的外語片入圍紀錄，最終艾方索柯朗更拿下最佳導演，同時抱回最佳外語片和最佳攝影──Netflix也如願以償，拿到首座奧斯卡獎。

不過，以當年《羅馬》的氣勢來看，顯然Netflix的野心是放在拿回最佳影片，入圍10項大獎的氣勢當年也只有希臘名導尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的《真寵》能相提並論，但最後卻敗給彼得法拉利（Peter Farrelly）執導的《幸福綠皮書》。且《幸福綠皮書》在當年甚至未提名最佳導演、甚至在賽前爆出歧視言論，不過最終影藝學院會員仍將Netflix的《羅馬》拒於門外，當時更被視為電影圈片廠的「保守勢力」排擠逐漸興起的串流勢力。

Photo Credit: Mario Anzuoni / REUTERS / 達志影像 艾方索柯朗

不過，3年之後，時空背景儼然不可同日而語。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的推波助瀾之下，小螢幕風起雲湧且千變萬化，迪士尼旗下的Disney Plus因為漫威、《星際大戰》等熱門IP蒸蒸日上；華納媒體（WarnerMedia）則與Discovery合併，壯大旗下串流平台HBO Max的聲量；電商龍頭亞馬遜（Amazon）更以84.5億美金收購電影公司米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer，MGM）。

至於串流龍頭Netflix，全球訂閱戶早已突破2億大關，且持續積極佈局全球，而Netflix將與美國大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）旗下的影視公司Amblin Partners合作，Amblin Partners預計每年將為Netflix製作至少兩部電影。

從世界影壇的趨勢來看，串流的存在與成長已勢不可擋，握有好萊塢話語權的大導演史蒂芬史匹柏，ㄧ改此前對串流的鄙視態度，旗下的Amblin Partners與Netflix共同合作，也讓好萊塢其餘傳統大片廠更加確信串流發展的可能性，注入一劑強心針。

從時局變化檢視，好萊塢早已轉向經營串流，對於串流也不再消極抵制，而《犬山記》是否能讓Netflix如願抱回首座奧斯卡最佳影片，以目前態勢來看，擋在前面的會是肯尼斯布萊納執導、焦點影業（Focus Features）操盤的《Belfast》。

Photo Credit: Netflix 《犬山記》劇照

出生於北愛爾蘭的名導肯尼斯布萊納，於去（2021）年底交出描述自身童年往事的《Belfast》，率先於多倫多影展拿下劇情片觀眾票選獎，這個獎項是具有指標性意義的。

多倫多的優勢在於「參與影展人數」，多倫多是親民的影展，開放給一般觀眾入場，估計每年有數十萬的參與者。多倫多的盛況與人潮，讓各大電影公司更重視多倫多這站，加上鄰近美國的地利之便與語言一致的立基點，許多電影都會將明星帶到多倫多宣傳造勢，除了希望透過影評以及觀眾的評價讓電影宣傳達到高峰，更順勢為隔年的奧斯卡暖身。

有了天時、地利、人和，多倫多就成了重要指標。例如2019年多倫多劇情片觀眾票選獎前三名，依序為《兔嘲男孩》、《婚姻故事》和《寄生上流》。這三部作品皆順利入圍多項奧斯卡，《兔嘲男孩》最終抱回最佳改編劇本，《婚姻故事》拿下最佳女配角，《寄生上流》則以「非英語片」之姿寫下影史紀錄榮獲最佳影片等四項大獎。

至於2020年觀眾票選獎的得主，則是趙婷的《游牧人生》，最後趙婷也一路拿獎，《游牧人生》到了奧斯卡則獲得最佳影片、導演、女主角3項大獎。

或許僅從多倫多的兩年成績來判斷奧斯卡有失公允，以下列出近十餘年在多倫多拿下觀眾票選獎首獎的作品，在奧斯卡成績的歷史數據：