八位風靡全球的脫口秀主持人，時事、政治、歌唱、搞怪，任君挑選
我們想讓你知道的是
脫口秀的主持人時常會用「談話」的方式，與來賓和觀眾討論國際情勢、娛樂八卦或流行用語等等。因為他們談論的方式會帶有開玩笑的語氣，讓觀眾更能產生共鳴，並且能夠用比較輕鬆的心情去了解時事。
脫口秀 VS. 單口喜劇
脫口秀（talk show）是一種由主持人和來賓進行對談的節目，主要內容是偏向時事。由主持人犀利的問答來考驗來賓的反應能力。例如《艾倫秀》（The Ellen Show）就是一個很好的例子，透過艾倫與名人來賓的互動，讓觀眾在忙碌的一天中能夠稍微忘記工作的壓力，隨著節目中好玩的遊戲放聲大笑。
在台灣最著名例子就是《博恩夜夜秀》，這是一個透過新聞評論與採訪組合呈現的脫口秀，把複雜的社會議題包裝成淺顯易懂的節目，透過幽默讓人人都能享受並與之共鳴。
單口喜劇（stand-up comedy）則是一種比較偏向喜劇的表演模式，通常是由喜劇演員站在舞台上，透過預先準備好的故事，讓整個演出能夠環環相扣。單口相聲著重的是完整的故事性和故事之中的內涵。
知名脫口秀主持人
James Corden
James Corden是一名英國喜劇演員，他是《詹姆斯・柯登深夜秀》（The Late Late Show with James Corden）的主持人，這是一個美國的深夜脫口秀節目。節目中有一個單元是Carpool Karaoke（車上卡拉 OK），節目上James Corden會和許多明星一邊高歌一邊開車，並聊天互動或是進行一些好玩的活動，上過節目的明星包括Adele、Justin Bieber和Lady Gaga等等。
Carpool (n.) (v.) 共享汽車；共乘
Carpool是「共享汽車；共乘」的意思，指的是由兩人或兩人以上共乘汽車前往目的地。在節目裡是由James Corden開車載著名人。這個詞也是共享租車的意思，台灣知名的共享租車公司有iRent、Zipcar和Smart2go。
I carpool to work with a couple of colleagues every day.
我每天都和一兩位同事共乘汽車去公司。
Karaoke (n.) 卡拉 OK
這個字是日本的外來字。因為一開始只有播放純音樂聲，沒有人聲伴唱，因此日文的原意是「無人樂隊」。
My friends invited me to go to karaoke this Sunday.
我的朋友邀請我這禮拜天去卡拉OK唱歌。
Jimmy Fallon
Jimmy Fallon是《吉米・法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）的主持人，這是一部美國晚間時段會播出的脫口秀節目。除了主持節目外，Jimmy Fallon也當過第74屆的Golden Globe Awards金球獎典禮主持人，甚至還參與過一些電影的演出。
他很有自己的一套風格，就是他喜歡大方地開玩笑，不喜歡講那種很費解的梗，他希望大家都可以理解他的幽默，然後一起哈哈大笑。
Wheels of Impression（音樂命運轉輪）是吉米・法倫今夜秀其中一個很有趣的節目環節，受邀的嘉賓要按下桌上的按鈕，螢幕則會隨機跳出歌手和歌曲，讓上節目的歌手進行模仿，然而吉米・法倫也會跟來賓互相較勁彼此的模仿功力。
Golden Globe Awards 金球獎
從1944年起，每年一月中會舉辦一次。金球獎與奧斯卡獎和艾美獎不同之處在它沒有專業投票團，而是由96位記者投票，所以沒有頒發技術方面的獎項。
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel是一名美國喜劇演員、配音員、節目製作人跟主持人。除此之外，他還當過第89、90屆的奧斯卡金像獎的典禮主持人。他現在主持的脫口秀是《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!），他以愛惡作劇（hoax）出名，甚至還有一次把自己逼真的蠟像放在辦公室各個角落，嚇壞他的員工。
「MeanTweets」（惡毒推特）是吉米夜場秀的知名橋段，名人們要親自唸出他們在推特上收到的惡毒評論。名人們對這些評論多半是笑笑而已，有些甚至會開玩笑反擊那些酸民，他們的反應都讓觀眾們哈哈大笑。
Hoax (n.) (v.) 惡作劇
這個字屬動名詞同形。常見用法是make a hoax。跟hoax相近的同義字是trick，用法是play a trick on someone「對某人惡作劇」。
Kids like to make hoax calls while their parents are not at home.
小孩子喜歡在父母不在家時打惡作劇電話。
Trevor Noah
Trevor Noah是一名南非的喜劇演員、政治評論家跟節目主持人。他主持的《每日秀》（The Daily Show with Trevor Noah）是一個從時事新聞取材並進行惡搞的新聞節目。
另外，他也有參與《黑豹》跟《美國破壞者》的演出。TIME《時代雜誌》2018年時更將他評為全球100位最具影響力人物之一。
TIME 《時代雜誌》
美國最重要的新聞雜誌之一，每年年底都會選出當年度的風雲人物。自2004年起，每年會選出當年度最具影響力的100個人。
Stephen Colbert
Stephen Colbert是原本《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert）的主持人，他是以一種浮誇派的風格去諷刺（mock）美國的保守派，讓人無法猜測出他的政治立場。節目上的他時常擺出撲克臉（poker face），加上他諷刺時事的幽默風格，使他在美國成為家喻戶曉的人物。
Mock (v.) 嘲笑
Mock這個詞作動詞表示「諷刺；嘲笑；挫敗」，而作為名詞時有「嘲笑的對象」的意思。然而這個字也可以做形容詞，「假的；模擬的」的意思，甚至當名詞也有「模擬考試」的意思。
所以有時候在做模擬測驗的時候會看到英文為mock或mock test，這可不是在表示諷刺測驗喔！
He mocked his brother’s dress up.
他嘲笑了他弟的穿著。
Poker face (n.) 撲克臉
這個字的由來就是poker撲克這個遊戲，J、Q、K卡牌上的人物都是沒有表情的，因此才會有這個poker face來形容人的面無表情，讓人猜不透他的心情。
My professor always puts on a poker face whenever I meet her.
每當我看到我的教授時，她總是板著一張撲克臉。
Seth Meyers
Seth Meyers是《塞斯・梅耶斯深夜秀》（Late Night with Seth Meyers）的主持人，首期來賓就邀請到美國現任總統拜登。在他之前的節目《大廳北鼻》（Lobby Baby）中，他甚至邀請了美國前總統川普上節目。
節目在Netflix平台上架時，他怕觀眾會看不懂川普說的政治梗，因此向 Netflix 提出一個讓觀眾可以選擇跳過（skip）政治梗的按鈕（button），但是這個建議（suggestion）並沒有被實行。他本人也提到說這個跳過的功能並不會影響川普的笑話，也許之後有機會能看到這個功能的推出！