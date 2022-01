八位風靡全球的脫口秀主持人，時事、政治、歌唱、搞怪，任君挑選

脫口秀 VS. 單口喜劇

脫口秀(talk show)是一種由主持人和來賓進行對談的節目,主要內容是偏向時事。由主持人犀利的問答來考驗來賓的反應能力。例如《艾倫秀》(The Ellen Show)就是一個很好的例子,透過艾倫與名人來賓的互動,讓觀眾在忙碌的一天中能夠稍微忘記工作的壓力,隨著節目中好玩的遊戲放聲大笑。

在台灣最著名例子就是《博恩夜夜秀》,這是一個透過新聞評論與採訪組合呈現的脫口秀,把複雜的社會議題包裝成淺顯易懂的節目,透過幽默讓人人都能享受並與之共鳴。

單口喜劇(stand-up comedy)則是一種比較偏向喜劇的表演模式,通常是由喜劇演員站在舞台上,透過預先準備好的故事,讓整個演出能夠環環相扣。單口相聲著重的是完整的故事性和故事之中的內涵。

知名脫口秀主持人

James Corden

Photo Credit: AP / 達志影像

James Corden是一名英國喜劇演員,他是《詹姆斯・柯登深夜秀》(The Late Late Show with James Corden)的主持人,這是一個美國的深夜脫口秀節目。節目中有一個單元是Carpool Karaoke(車上卡拉 OK),節目上James Corden會和許多明星一邊高歌一邊開車,並聊天互動或是進行一些好玩的活動,上過節目的明星包括Adele、Justin Bieber和Lady Gaga等等。

Carpool (n.) (v.) 共享汽車;共乘

Carpool是「共享汽車;共乘」的意思,指的是由兩人或兩人以上共乘汽車前往目的地。在節目裡是由James Corden開車載著名人。這個詞也是共享租車的意思,台灣知名的共享租車公司有iRent、Zipcar和Smart2go。

I carpool to work with a couple of colleagues every day.

我每天都和一兩位同事共乘汽車去公司。

Karaoke (n.) 卡拉 OK

這個字是日本的外來字。因為一開始只有播放純音樂聲,沒有人聲伴唱,因此日文的原意是「無人樂隊」。

My friends invited me to go to karaoke this Sunday.

我的朋友邀請我這禮拜天去卡拉OK唱歌。

Jimmy Fallon

Photo Credit: AP / 達志影像

Jimmy Fallon是《吉米・法倫今夜秀》(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)的主持人,這是一部美國晚間時段會播出的脫口秀節目。除了主持節目外,Jimmy Fallon也當過第74屆的Golden Globe Awards金球獎典禮主持人,甚至還參與過一些電影的演出。

他很有自己的一套風格,就是他喜歡大方地開玩笑,不喜歡講那種很費解的梗,他希望大家都可以理解他的幽默,然後一起哈哈大笑。

Wheels of Impression(音樂命運轉輪)是吉米・法倫今夜秀其中一個很有趣的節目環節,受邀的嘉賓要按下桌上的按鈕,螢幕則會隨機跳出歌手和歌曲,讓上節目的歌手進行模仿,然而吉米・法倫也會跟來賓互相較勁彼此的模仿功力。

Golden Globe Awards 金球獎

從1944年起,每年一月中會舉辦一次。金球獎與奧斯卡獎和艾美獎不同之處在它沒有專業投票團,而是由96位記者投票,所以沒有頒發技術方面的獎項。

Jimmy Kimmel

Photo Credit: AP / 達志影像

Jimmy Kimmel是一名美國喜劇演員、配音員、節目製作人跟主持人。除此之外,他還當過第89、90屆的奧斯卡金像獎的典禮主持人。他現在主持的脫口秀是《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live!),他以愛惡作劇(hoax)出名,甚至還有一次把自己逼真的蠟像放在辦公室各個角落,嚇壞他的員工。

「MeanTweets」(惡毒推特)是吉米夜場秀的知名橋段,名人們要親自唸出他們在推特上收到的惡毒評論。名人們對這些評論多半是笑笑而已,有些甚至會開玩笑反擊那些酸民,他們的反應都讓觀眾們哈哈大笑。

Hoax (n.) (v.) 惡作劇

這個字屬動名詞同形。常見用法是make a hoax。跟hoax相近的同義字是trick,用法是play a trick on someone「對某人惡作劇」。

Kids like to make hoax calls while their parents are not at home.

小孩子喜歡在父母不在家時打惡作劇電話。

Trevor Noah

Photo Credit: AP / 達志影像

Trevor Noah是一名南非的喜劇演員、政治評論家跟節目主持人。他主持的《每日秀》(The Daily Show with Trevor Noah)是一個從時事新聞取材並進行惡搞的新聞節目。

另外,他也有參與《黑豹》跟《美國破壞者》的演出。TIME《時代雜誌》2018年時更將他評為全球100位最具影響力人物之一。

TIME 《時代雜誌》

美國最重要的新聞雜誌之一,每年年底都會選出當年度的風雲人物。自2004年起,每年會選出當年度最具影響力的100個人。

Stephen Colbert

Photo Credit: AP / 達志影像

Stephen Colbert是原本《荷伯報到》(The Late Show with Stephen Colbert)的主持人,他是以一種浮誇派的風格去諷刺(mock)美國的保守派,讓人無法猜測出他的政治立場。節目上的他時常擺出撲克臉(poker face),加上他諷刺時事的幽默風格,使他在美國成為家喻戶曉的人物。

Mock (v.) 嘲笑

Mock這個詞作動詞表示「諷刺;嘲笑;挫敗」,而作為名詞時有「嘲笑的對象」的意思。然而這個字也可以做形容詞,「假的;模擬的」的意思,甚至當名詞也有「模擬考試」的意思。

所以有時候在做模擬測驗的時候會看到英文為mock或mock test,這可不是在表示諷刺測驗喔!

He mocked his brother’s dress up.

他嘲笑了他弟的穿著。

Poker face (n.) 撲克臉

這個字的由來就是poker撲克這個遊戲,J、Q、K卡牌上的人物都是沒有表情的,因此才會有這個poker face來形容人的面無表情,讓人猜不透他的心情。

My professor always puts on a poker face whenever I meet her.

每當我看到我的教授時,她總是板著一張撲克臉。

Seth Meyers

Photo Credit: AP / 達志影像

Seth Meyers是《塞斯・梅耶斯深夜秀》(Late Night with Seth Meyers)的主持人,首期來賓就邀請到美國現任總統拜登。在他之前的節目《大廳北鼻》(Lobby Baby)中,他甚至邀請了美國前總統川普上節目。

節目在Netflix平台上架時,他怕觀眾會看不懂川普說的政治梗,因此向 Netflix 提出一個讓觀眾可以選擇跳過(skip)政治梗的按鈕(button),但是這個建議(suggestion)並沒有被實行。他本人也提到說這個跳過的功能並不會影響川普的笑話,也許之後有機會能看到這個功能的推出!