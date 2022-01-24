臉書等社群媒體的問題複雜難解，「媒體素養」教育才是對抗惡意資訊的長遠之道

美國百年老牌雜誌《新共和》（The New Republic）的專欄作家羅思（David Roth）批評臉書（Facebook）創辦人——馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）是「2021年《新共和》評選年度惡人」，更直指臉書為世界上最爛且有害的網站，讓世界變得愚蠢的禍首。

臉書在疫情期間漠視「錯誤訊息」流竄，直到去（2021）年12月受到與論壓力，才下重手處理。羅思強調多年來，一直如此糟糕，並且持續向民眾撒謊，例如祖克柏聲稱94%的仇恨言論在露出前就會刪除，而內部資料卻顯示僅5%獲得控制。

羅思強調，臉書的問題是根本沒有能力，也不知道如何控制錯誤且惡意的訊息。更可怕的是，臉書堅稱自己為共享空間（The Sharing Place），卻又以價值中立（value-neutral）為基礎，包裹盈利之目的，永遠不反省對世界造成的傷害。

臉書曾是民主的希望

事實上，臉書自2004年創立以來，並不是一直都受到外界的攻擊，甚至一度被寄與厚望，能夠將民眾從電視媒體中解放，有利於民主發展，例如：公民倡議不須透過傳統媒體協助、弭平官僚與民眾間的距離等。同時，也是網路解構傳統媒體霸權的重要轉捩點。

過去歐美國家電視受到強大的財團影響，一直是許多傳播學者批判的目標。由媒體觀察基金會研究報告指出，財團併購媒體對多元言論造成傷害，尤其是，從電視台到有線電視系統垂直整合，可能間接排除競爭對手的內容。

美國聯邦通訊委員會（FCC）於2000年，就美國線上（AOL）【註1】和華納（Time Warner）【註2】併購案分析發現，華納可能會排擠不是AOL的關係企業，強化AOL對ISP市場壟斷，甚至造成間接促成，華納與AT&T（華納間接持股）【註3】相互串謀的問題。

FCC指出，大量證據顯示，當時媒體集團把玩各種商業模式（入股併購），很有可能造成新聞和節目多元性降低，導致閱聽人缺乏接近「被排除節目」的管道，造成有利於財團的與論風向。

以台灣來說，台師大大傳所教授陳炳宏研究指出，2006年中國時報老闆將中天電視（後稱中天）等頻道買下，前後一年時間，《中國時報》影劇版對中天相關節目的報導，竟然增加了4倍，超級星光大道更在中天、中視於同一週末播8次。這些都是過去電視媒體時代產生的弊病，眾人才寄望於網路社群。

臉書亦曾經被視為民主的火炬，2011年著名的埃及反政府示威——阿拉伯之春，透過社群號召，無數網友走上街頭對抗政府，當時最重要的推手，Google中東及北非地區行銷經理戈寧（Wael Ghonim）這麼說：「想要解放社會的話，你需要的，其實只是網路」。

這段話充分彰顯了，當時對臉書寄託希望的氛圍。不過到了2017年美國總統大選後，產生重大的轉變，外界直指臉書是假新聞的溫床，意識形態差異形成同溫層，造就隱形「數位村落」，惡意仇恨言論接續而來。

當時著名的頭條新聞是，美國男子威爾希（Edgar Welch）誤信社群流傳的假新聞，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）陣營虐童，憤怒的威爾希持槍闖入挾持店員，成了頭條新聞。直至今日，臉書帶來副作用顯然超乎想像，長久而深遠。

無法定義和限制言論？媒體素養教育才是長遠的方法

多年以來，全球傳播學界總是和社群的負面言論對抗，有人主張以訂定法律，嚴懲罰假新聞製造者；也有人以提議以科技AI過濾不當言論；還有人呼籲放棄社群媒體的使用，但總在「自由界線」拿捏不清，一但限制就像七傷拳，一練七者皆傷，害處在於既傷人也傷己。

事實上，臉書（或社群媒體）的問題，相當複雜，參雜資本主義、意識形態甚至階級問題。在結構本質上，又是一家商業公司，它對股東負責，提高獲利在產業站穩腳步是天經地義，但同時在公共言論上有社會責任，而商業和公共間，本身就是一種矛盾。

無論社群媒體還是傳統媒體，都在拿捏言論自由的尺度，事實上沒有人可以衡量全球數十億人心中的尺度。以「假新聞」來說，哲學層面上，根本沒有真實的概念，任何一種報導都是主觀詮釋的假象，是一種再現（Representation）的過程。

無論是新聞或資訊，由單一組織篩選裁定都是不切實際的，所以問題應回到了個人本身。有時候必須想一想，去任何地方購物，我們會查看商品資訊（保存期限、內容物等），但是接受資訊時，卻毫不思考地吃下去，其實查考資訊是一種反思的過程，也是一門能力，我們稱為「媒體素養」，唯有將這門能力結合基礎教育，才是面對惡意資訊的長遠方法。

延伸閱讀

註釋

註1：AOL是全美最大的窄頻網路服務提供者（narrowband ISP），有大約2千6百萬用戶透過其撥接設備上網。

註2：Time Warner則擁有多家成功的傳統媒介公司，包括各種印刷媒介、電影公司、影視內容供應商等，並且是全美第2大有線電視多系統經營者。

註3：AT&T是全美最大的有線電視系統業者，也是視訊節目的主要供應者 (因為擁有 Liberty Media)。此外，AT&T還擁有全國最大的寬頻 ISP Excite@Home。AT&T購併MediaOne 之後，擁有Road Runner（全國第二大寬頻ISP）34.67%的直接持股，以及TWE25.5%的股份。TWE剩下股份的持有者是Time Warner。

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