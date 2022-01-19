「16+2學期制」倉促實施，還沒「接軌國際」就先讓校園人仰馬翻

文：葉秋彤（國立台北教育大學學生）

台灣大學生的上課週數在世界可說是數一數二，去年台大正式提出修改學期制，將原本上課18週縮短為16週，原本剩餘的兩週給教師做彈性規劃利用。制度設計的初衷，是強調比照國外學期規劃，以此接軌國際，讓學生有更多的時間自我增進，甚至利於出國留學。

目標聽起來很美好，但光改制學期週數，真的就能接軌國際嗎？

美好願景下，16+2學期制的真實面貌

筆者就讀立於國立台北教育大學，我們學校並非台大系統內的學校，不過，因處於聯盟週邊，為了便於各校學生互相交流，國北教對於台大聯盟內的變動，也會因應它們的改動而調整，剛結束的110學年度，我們即因著台大改制，一同跟進了16+2學期制。

然而實際體驗下來，筆者發現原先接軌國際、學生自主學習的目的，不但大部分都沒有達到之外，正好相反的是，因為學期週驟然的縮減，不只學生，許多老師也因乍然改變的學期週制，應變不暇。例如，原先都以18週做設計的課程，即使校方對「彈性週」解釋為——教師可以自行運用，但面對制度改變的公告，如果教師仍按過去上到18週，又是否能保證不受學生或校方的抗議？

因此說是彈性，實際上大多數教授，都將包含考試的課程規劃壓縮進16週內，以筆者自己的經驗來看，這樣的後果不是老師課教不完，不然就是即便教完了，也因趕課壓力而將課程匆匆帶過，尤其16週內還要再塞入考試或報告的時間，一個學期下來，大半的學期都在倉促地上課，或在準備報告跟考試中渡過。

縮短的上課週數，不但沒有減輕學生的壓力，我們反而因此要在更短的時間內，負荷與過往同等強度的學習任務。

Photo Credit: 中央社

除上述的情況，另有一部分教授將16週作為上課，後兩週彈性當作考試與報告時間，這也造成各科課程的時間安排不一，原定的期末週，有些如期舉行，有些則類同於過往的18週。

譬如筆者自己，便是在第16週到後續的彈性2週間，皆有課程的期末報告、考試或者作業。面對這樣的情況，即使表定上課日已經結束，但對於學生來說，彈性週僅僅只是「不用到校」上課，實際與過往的差異卻不大，如此下來，老師與學生都疲於奔命。在這樣的狀況下，別說接軌國際，因著大半個學期都處在繁重的課業之中，課業壓力甚至更甚以往。

倉促改制的學期週，成為又一場慌亂的「教改」

綜合筆者自己一學期的感受，我認為以上的混亂情況，其實正來源於制度過於快速地推出。

事實上，在正式縮短學期制前，校內對於學期週數是否縮短，既沒有公告也沒有說明，新的學期開始，師生都還正因疫情，而處於隨時變動調整的情況之下，臨時縮短週數毫無預警的實施，不僅學生錯愕，許多教授甚至也對新的制度不甚明瞭，導致教授與學生不僅來不及適應新學制的改動，還要立馬磨槍上陣。

而倉促決定的後果遠不僅如此，面對縮短上課週數，各種行政配套措施也需一同跟進，但以國北教為例，在學期初不但教授兵荒馬亂，行政單位的各種配套措施也沒有同步跟上。

Photo Credit: 中央社

例如一開始宿舍的住宿時間只到16週，猶如變相壓迫教師不能上到18週，即使後續因教師與學生的意見而推出配套，卻也使學期制與過往的18週相差無幾，因此更為慌亂與茫然，使得實際情況與其初衷完全背道而馳，甚至造成更大的學業壓力。在知名的大學生論壇Dcard中搜尋16+2，也可見到學生的質疑，以及壓力劇增的反應。

目的是減輕學業壓力與接軌國際的16+2學期制，想像很美好，現實卻很骨感，對於驟然縮短的學期，筆者只感到了忙亂與壓力，而未經討論設計便生搬硬套國外學制，也只讓人聯想到近幾年不斷推出的教改，美好的願景還未實現，身處教育現場的師生已疲於奔命。

教育改革應是去蕪存菁，它既是對社會變動無可避免地回應，也是為人類發展中必不可少的一環，筆者並不反對教育的改制，只是徒然地照抄，並不能解決台灣本地的教育問題，更遑論接軌國際。面對瞬息萬變的教育場，我們除了「見賢思齊」，也應「三思而後行」，所謂「越在地越國際」即應如是。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航