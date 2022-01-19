什麼，尾牙中獎還要被扣稅？禮品、獎金超過兩萬元一律先扣10%

尾牙中獎還要分國籍！ 本國、外國扣繳稅率差超多

原則上，尾牙或春酒上抽到的獎金或獎品，都屬於《所得稅法》第14條所規定的「因競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」的範圍，也就是說這筆錢，必須依規定申報和扣繳所得稅。其中，又可依照你是境內或境外居住者，扣繳不同的稅率。

1. 我國境內居住人（台灣人）

此定義包含：在境內有住所，並經常居住境內者；以及在台灣境內無住所，而於一課稅年度內在境內居留合計滿183天者。 當中獎人屬於上述身分，且尾牙抽到的獎金或獎品價值超過兩萬元時，扣繳義務人就應該要依給付全額「預先扣繳」10%的稅款，並按實申報。而若獎金或獎品價值沒有超過兩萬元者，則可以不用扣繳，但仍需向財政部所屬各地區國稅局申報，並填寫免扣繳憑單。 舉例來說，假設員工阿明參加公司尾牙抽中四萬元的iPhone，那阿明就會被預先扣繳四千元，而且申報綜所稅要列入4萬元的機會中獎獎金、課徵綜所稅。

2. 非外我國境內居住人（外國人）

另一方面，假設尾牙中獎人是外籍勞工朋友，那麼則會因為他不屬於法律所規範的我國境內居住人條件，無論中獎金額或獎品價值多寡，扣繳義務人（即公司、機關、團體之負責人等）都應在給付獎金或獎品時，按中獎價值「預先扣繳」20%稅款。

如果尾牙是抽到實體獎品，也會被扣10%稅嗎？

由於許多企業都會誤以為，只有尾牙給員工抽現金時，才需要辦理所得稅扣繳，但其實這種觀念並不正確。事實上，獎品也是一種實物所得，無論你是抽到電視、汽車、電冰箱等大獎，也必須依法繳納10%所得稅。 不過，你可能會想問「如果抽到的是公司產品也算嗎？」其實按法規規定，如果公司所提供的獎品是向外採購而來，企業應按購買時的統一發票或購買收據上的金額作為獎品價值；如果獎品是由公司自行生產製造，則以生產獎品的成本作為獎品價值，進行扣繳；而若獎品是其他廠商捐贈的，公司也要依照該獎品的市場價值計算，按規定做扣繳和申報。

公司尾牙每人發一張公益彩券，中獎也要扣稅嗎？