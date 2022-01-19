什麼，尾牙中獎還要被扣稅？禮品、獎金超過兩萬元一律先扣10%
我們想讓你知道的是
每到農曆年前後，各大公司行號為了犒賞員工一年來的辛勞，都會陸續舉辦尾牙、春酒，並祭出高額獎金或獎品來激勵團隊士氣。尾牙抽到大獎固然開心，但這些獎品可都是需要繳稅的；此外，依照獎金類型不同、國籍不同，扣繳的稅率也不一樣。
尾牙中獎還要分國籍！ 本國、外國扣繳稅率差超多
原則上，尾牙或春酒上抽到的獎金或獎品，都屬於《所得稅法》第14條所規定的「因競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」的範圍，也就是說這筆錢，必須依規定申報和扣繳所得稅。其中，又可依照你是境內或境外居住者，扣繳不同的稅率。
1. 我國境內居住人（台灣人）
此定義包含：在境內有住所，並經常居住境內者；以及在台灣境內無住所，而於一課稅年度內在境內居留合計滿183天者。
當中獎人屬於上述身分，且尾牙抽到的獎金或獎品價值超過兩萬元時，扣繳義務人就應該要依給付全額「預先扣繳」10%的稅款，並按實申報。而若獎金或獎品價值沒有超過兩萬元者，則可以不用扣繳，但仍需向財政部所屬各地區國稅局申報，並填寫免扣繳憑單。
舉例來說，假設員工阿明參加公司尾牙抽中四萬元的iPhone，那阿明就會被預先扣繳四千元，而且申報綜所稅要列入4萬元的機會中獎獎金、課徵綜所稅。
2. 非外我國境內居住人（外國人）
另一方面，假設尾牙中獎人是外籍勞工朋友，那麼則會因為他不屬於法律所規範的我國境內居住人條件，無論中獎金額或獎品價值多寡，扣繳義務人（即公司、機關、團體之負責人等）都應在給付獎金或獎品時，按中獎價值「預先扣繳」20%稅款。
如果尾牙是抽到實體獎品，也會被扣10%稅嗎？
由於許多企業都會誤以為，只有尾牙給員工抽現金時，才需要辦理所得稅扣繳，但其實這種觀念並不正確。事實上，獎品也是一種實物所得，無論你是抽到電視、汽車、電冰箱等大獎，也必須依法繳納10%所得稅。
不過，你可能會想問「如果抽到的是公司產品也算嗎？」其實按法規規定，如果公司所提供的獎品是向外採購而來，企業應按購買時的統一發票或購買收據上的金額作為獎品價值；如果獎品是由公司自行生產製造，則以生產獎品的成本作為獎品價值，進行扣繳；而若獎品是其他廠商捐贈的，公司也要依照該獎品的市場價值計算，按規定做扣繳和申報。
公司尾牙每人發一張公益彩券，中獎也要扣稅嗎？
尾牙除了抽獎金、家電以外，有些獲利良好的企業，也會願意在尾牙上加碼「人人有機會中獎」的刮刮樂或大樂透等公益彩券來激勵員工。
不過，公益彩券這類型的屬於「分離課稅」方式，包含：由政府舉辦的統一發票、公益彩券及運動彩券等，一律都適用扣繳稅率20%，不用再額外計入綜所稅課稅。而中獎扣稅門檻也已在2019年從兩千元提高為五千元，也就是當你中獎的獎金超過五千元時，才需要扣繳20%所得稅。
最後，小編要提醒大家的是，由於你我都有可能同時扮演這2個重要角色，分別是「扣繳義務人」和「納稅義務人」，因此，請一定要牢記尾牙中獎申報和扣繳相關規定，才不會當你正為中大獎而歡欣鼓舞的時候，事後卻還被國稅局追著跑。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
- 年末吃尾牙前必看三重點：尾牙日期是哪一天？老闆可以強迫員工參加嗎？中大獎要扣稅？
- 年終獎金相關QA：是以全薪計算還是底薪？領多少會被扣稅？
- 2022元旦新制懶人包：職災保護法、值班計工時、教召14天⋯⋯勞工請注意！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航