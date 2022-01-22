談戀愛之前，要先把自己照顧好？「依附理論」告訴你，被照顧沒什麼不對

從小灌輸「獨立至上」的思考模式，忽略情感連結的重要性

在感情裡，常常會聽到一個迷思：「談戀愛之前，要先把自己照顧好」、「唯有自己夠堅強了，才有資格去愛別人」、「要先懂得愛自己，才有能力去愛別人」。

聽起來很合理，也是許多雞湯書籍裡面會寫的話。但是，真的是這個樣子嗎？其實這些話，常常出自於我們童年所受的教養經驗中。

我們的父母，總是從小就要求我們要獨立：「不准哭，再哭就不要你了」、「你要自立自強，總不能一輩子都依賴爸爸媽媽」。

但依附理論告訴我們，當我們受到挫折時，我們最需要的其實是主要照顧者適時的出現（available）、敏感覺察我們的需求（sensitive）、給予我們適切地支持（supportive），唯有主要照顧者一次又一次地這樣照顧我們，給予我們安全感，我們才能發展出照顧自己的能力。

在長大之後也是如此。那些缺乏安全感的孩子，若是未能從關係當中獲得安全感三要素，又要從何得到安全感呢？或許，他們可以勉強把自己照顧好，勉強維持日常的生活起居，但他們的依附型態，偏向不安全依附的機率也會比較高。

而研究也指出，不安全依附和憂鬱症有著高度的相關，他們的生活品質肯定也比較差，他們雖然可以把自己勉強照顧好，但那個好，肯定也沒有安全依附來得那麼好。

如果今天，有一個伴，能夠陪伴著他們，在他們有需求的時候適時出現，在她們有危機時敏感覺察到他們的需求，並給予他們需要的支持，那麼他們的生活品質與幸福感，必能大大的提升。

難道，這是一件壞事情嗎？

或許，和那些偏向安全依附的人而言，不安全依附程度較高的人，感情相對地還是會比較不穩定；但是，至少有伴侶陪伴的不安全依附者，如果能夠練習覺察自己的情緒狀態，透過適切地表達方式，練習把自己內心的情感，用對方較能接納地方是傳遞給對方。

譬如說，當一個焦慮程度較高的人，感受到自己要被拋棄的時候，能夠用「你今天一直沒有聯絡我，我真的很焦慮，感覺到呼吸困難」取代「你今天一直不理我，是不是不愛我了」。

又或是，當一個逃避依附程度較高的人，想說出內心的脆弱時，可以試著向對方表達說「和你太頻繁接觸，我會害怕有一天會被你拋下」，取代默默地疏遠對方、不敢與對方太過親近，透過這些方式，讓對方有機會發揮安全感三要素，接住對方的依附警鈴，那麼不安全依附者的不安全感，還是有機會逐漸下降的。

對我而言，身為一個不安全依附者，要讓自己變得更有安全感，需要努力的方式，一直都是兩條路：第一條，試著用對方更容易聽進去的方式，表達自己的不安全感，讓對方更有機會用安全感三要素，接住自己的依附需求；第二條，找尋那些較有安全感的人，因為他們更有機會運用安全感三要素，接住你的依附需求。

可以適當依附，但不要完全依賴

回到一開始我所談的「獨立」：要夠獨立，才有愛人的資格，其實是很「逃避依附」的思考策略──「正因為沒有人會愛自己，所以自己才必須要什麼都自己來」、「正因為沒有人可以陪伴自己，所以自己只能自立自強」、「正因為沒有人可以相信，所以只能相信自己」。

但是，到底是沒有人可以相信，還是你一直把焦點放在失敗的經驗上，或是不斷復刻童年經驗，而導致這樣的信念不斷地被加強呢？

有時候，有些人會問說，既然我還不夠好，我愛上一個夠好的人，會不會因此顯得我比較脆弱、比較容易被拋下？對我而言，答案是不會的。我可以理解你的擔憂，因為這個社會都支持「獨立才是好的」，但每個人都需要羈絆與依附，那些看似比較成熟的人，不代表他們不需要情感連結，只是他們比較能一個人過得好而已，他們同樣需要情感的連結。

如果他願意和你互動、願意和你連結，那就代表你有他喜愛的地方，所以他願意花時間和你相處。也許你會很害怕，那就詢問吧！「這麼糟糕的我，到底是什麼讓你愛上我的？」我想，如果對方是個合適的人，自然會給你他的答案的。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航