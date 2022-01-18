《吳荻舟香港文存》序：南國人懷召伯棠

文：許禮平

吳荻舟先生的女兒吳輝女士，以十年之力去整理尊人手澤，其至孝可感。現出版在即，邀為作序。在下喤引遵命。謹以梁任公「南國人懷召伯棠」之成句為題，用誌我對吳荻舟先生的景仰。蓋周朝初期，周公作傅、召公作保，夾輔成王。岐山為界，周公管東，召公管西。其間召公親民，曾於甘棠的樹蔭下理訟，其簡易之風讓後人追慕。《詩經》有「蔽芾甘棠，勿翦勿敗，召伯所憩」。就是叮囑不要毀敗遮蔭的甘棠，因是召伯休憩過的。因而「召伯甘棠」就成為思慕前賢的典故。

我沒見過吳先生，但聽過長輩間的傳聞。近日又得讀吳輝的整理資料，傳聞和整理資料都能互證的，吳先生在忠於黨和政府的同時，是能發揮理性，更好地守望香港。儘管吳輝曾說過﹕「父親作為龐大機器裏的小齒輪，作為夾在中央核心和香港前線之間的技術官僚」，但政治本身畢竟也是「人事」，在紀律和理性間能有所取捨平衡。

吳輝所整理的遺稿，有筆記、有日記、有公牘，以及政治運動中的自我檢查……，是不一而足的。但總而言之，可以感受到一位發自內心的謙卑者，他不居功，不自誇，不怨誹，待人接物，處處相平。所以在香港作為重要的領導者，並沒有讓人感到雷霆奮發，他只是「潤物細無聲」。

數十年的革命積累，該是「桃李不言，下自成蹊」了。但也曾因讓人有過小「誤會」。三國時，程普說「與周公瑾交，如飲醇醪，不覺自醉」。我想吳先生也是這樣「持久」而又「慢熱」的人。在五十年代就發生過一次有趣的小誤會。據《陳君葆日記》1958年6月27日星期五條下﹕

晚，敘餐會在中國銀行舉行，鐵老（鄭鐵如）作東道。來參加的，除新華社長梁威林，前次已見過；還有溫康蘭，初認識；吳荻舟則久已未晤談了，記得有一次廖恩德還說過，吳荻舟的毛病是總不出來與眾接觸，因此工作也無從展開了。這點似乎很對，但他也許有實際困難，冒進似又非所宜！

廖恩德非惡意，倒有點恨鐵不成鋼的意思。而陳君葆回應應從性格上分析，卻用上「冒進」一詞，這令人費解。而近讀李炳煌《追念吳荻舟同志》卻有記﹕

吳老雖不苟言笑，但和藹可親；絕不高談闊論，而娓娓道來的卻是循循善誘。吳老言行極之穩重，使人肅然起敬。

把陳君葆和李炳煌的文字對照參讀，那是能說明性格了。而這誤會倒像《世說新語》中的題材。

吳荻舟的遺稿要妻女整理十年之久，可見當年草草，並未居心作流傳以宣示自己，因而更能平實地物如其人。相對一些名人日記，喜歡東塗西抹，那未免是存心讓別人看，又或者是忌諱別人 看，那不見得就是率意直書了。

吳先生主理過《華商報》讀者版，在文字上也是斲輪老手，有時以不經意而刻劃入微，紀錄下歷史的真實。比如一九六四年東江之水引入香港。這是香港史上的大事情，吳先生也是當中致力的一員，但他不提自己，恍如東漢那人稱「大樹將軍」的馮異，是「獨立大樹下，不誇己績。」但當說到周總理時，他突出了周總理的

「先作口頭批准」，接着又突出地記下周總理指示要象徵性收費，更又叮囑事情不可作政治宣傳，用意是要避免刺激港英……凡此種種，都記錄了周總理的心細如髮和能處處持平。但從東江水來香港到發生「六七暴動」其間只相隔三年。港英政府由「不要刺激」轉為要「鬥垮」「鬥臭」，其間政策是有「分水嶺」的存在。於是讓世人開始感覺到內地是有「治命」和「亂命」之分了，但有一事顯示吳先生是從「治命」而不從「亂命」的。

這也是最令港人感恩的，在「六七暴動」期間，有人以華潤公司總經理的名義擬引入「七百打甘蔗刀」以資「攪局」。其時吳先生是國務院「港澳聯合辦公室」「群眾鬥爭組」負責人，但吳先生於事前並未被知會，而得知時，「甘蔗刀」已是赴運途中。吳先生出於對中央一貫政策的理解和盱衡新近情勢，急令「截留在深圳」。這是力挽狂瀾的舉措，但日後的厄運也由此而起。

且插說什麼是「甘蔗刀」，或「砍竹刀」，那是隨對象而立名。刀，當然是單刃的。但刀背特厚，故砍斲時沉着有力。刀尖是作平截，不能作挑刺動作。但平截卻加重了耳背，讓揮舞時更沉着有力。而且砍伐時不須作深度彎腰，只稍欠身便可發力。

試想：八千多把鋒利的「甘蔗刀」須由八千多人操持，而出現在一個國際城市的通衢大道，該是怎樣的一個情景。而其時，一些「文革」的倖進者、當權者，卻是需要這些場景，為自己製造「考驗」、「鬥爭」的場面，要以「狠」以證明「立場」。

吳先生力挽狂瀾，制止了「甘蔗刀」的輸港，也勒令「槍支被提上岸」「也要馬上撤下來」等等，令冒險倖進者受到挫折。因此，吳先生自然被視為異己了，於是「叛徒」、「特務」、「別動隊」、「假黨員」、「走資派」的帽子都來了。於是停職，要受審查，並於1969年下放寧夏平羅國務院系統幹校，是經歷了整個「文革」時期，還得另加三年等待平反，共長達十三年。十三年的雷霆火石之後，能倖存幾箱筆記零稿是個「異數」。隨之而來的又是如何「整理」？這難題自然是落到吳先生的妻女的身上了。

吳荻舟太座張佩華女士（1918–2014）也是革命幹部，曾任港澳工委秘書、南方影業公司經理室秘書，隨丈夫北調之後出任中影公司亞非科副科長。張女士深知夫君這批殘稿的重要意義，以其耄耋之年，猶努力整理，後來又由女兒吳輝賡續其志。多年前，吳輝曾將乃父筆記賜讀，令拙文〈吳荻舟是香港守護神〉得以產生（見《舊日風雲》第二集）。但我見到吳先生家屬為整理而費心奔忙，令我聯想一歷史故事﹕

南宋高宗禪位宋孝宗後，孝宗迅為岳飛案平反。案是平反了，但文獻整理卻困難。因有關岳飛的文獻多被毀佚，岳雷已不在，岳飛舊部多老死，久之，岳霖又病死，責任只落在孫兒岳珂肩上。箇中艱苦，和吳輝何其相似！古語有云「中郎有女」，這句是慶幸和讚羨的話，用贈吳輝當是貼切的。

謹此為序。

書籍介紹

本文摘錄自《吳荻舟香港文存》，牛津大學出版社出版（網店連結）