【關鍵專訪】台大創創中心執行長曾正忠：新創公司不是光靠創意就能成事，要建立可以「容錯」的文化

新創公司（startup company）的發展，對國家未來產業脈動極其重要，為了打造創新生態圈，台大創創中心於2013年創立，提供台灣新創加速器、孵化器輔導計畫，提供中大型企業外部顧問的服務，培育更多有潛力新創獨角獸，本次《關鍵評論網》專訪台大創創中心執行長曾正忠，ㄧ窺台灣新創產業的內涵與未來。

台大創創x企業垂直加速器：專為已經具備產品或雛形、需與企業合作驗證客戶需求及商業模式的「新創公司」量身打造。以實戰級資源，為新創提供深度輔導、企業資源介接與快速規模化的驗證機會。

Q1. 近年來台灣新創行業，多往哪些方向嘗試呢？環境有越來越好嗎？

曾正宗告訴《關鍵評論網》，近年區塊鏈（blockchain）、新零售以及智慧製造火熱，是許多台灣新創公司正在做的項目，還有去中心化金融（DeFi）也是新創圈熱門議題，但金融業多受限於法規，再加上不可預期性高，中大型企業尋求新創公司合作的機會相對較少。

去中心化金融（DeFi）：一種基於區塊鏈的金融，它不依賴券商、交易所或銀行等金融機構提供金融工具，而是利用區塊鏈上的智慧型合約進行金融活動。DeFi平台允許人們向他人借出或借入資金，交易加密貨幣，並在類似儲蓄的帳戶中獲得利息。

不過他卻對台灣目前狀況給予肯定：「目前台灣新創環境已經比十多年前改善許多，無論是資金，還是創新生態都較為完善」。曾正宗以美國矽谷（Silicon Valley）為例子說明，新興商業模式需要驗證，中大型公司可提供數據和資源，新創公司則有創新模式，雙方合作尋求更多投資人挹注資金。

他強調，國外新創生態確實較為成熟，中大型企業會主動尋求新創公司合作，台灣企業則相對被動。在台灣新創生態下，中大型企業本身就是第一個投資人。一開始合作常常不如預期，但一段時間後，能有相當不錯的成果，無論是新創公司還是中大企業，彼此都有助益。

Q2. 台灣新創面臨哪些困境？

曾正宗表示，新創的領域多元，以金融業較為特別，多看政府政策，他建議儘量限制放寬還是比較妥善。曾正忠強調：「新創（新創家）不能花太多時間在限制上，許多人在抱怨為什麼有這個限制，又為什麼會這樣，做創新的人不可以這樣」。

曾正忠表示，疫情爆發後沒有實體活動，那企業下一步就該想「線上」該如何運作，而不是去一味抱怨法規或者環境。他還說，每一個世代都有或大或小的限制（法規、現實環境等），但是每一個世代都有偉大的新創公司產生，因此困境中必須勇於突破。

例如，過去星巴克面臨消費模式轉變，業績開始下降，公司開始定期委託外面的市調公司，力圖轉型振作，但是一調查就超過半年，往往報告出爐消費者模式又產生變化，因此需要一個不同的調查方式，才能追上消費者習性。

曾正忠解釋，星巴克（Starbucks）決心轉型，當時利用「數位科技」來取代傳統市場調查，他們選擇和新創公司合作，成功的提取數據，才能夠做出正確的決策。

台灣方面，傳統媒體聯合報，也面臨一樣的困境。如聯合報集團開始和新創公司合作，驗證出一些聯合報系的需求，例如針對50歲以上的讀者，討論閱報以外的其他附加功能，開發中高齡讀者的健康保健（Healthcare）與理財商機，進一步，發掘讀者有醫療器材、長者照護等需求。

Q3. 為什麼台灣新創加速器比例比較低

曾正宗無奈指出，台灣中大型企業常遇到不知如何執行的問題，執行長不了解「新創加速器」和公司成長策略的關聯，他說：「常常企業說要成長策略？然後呢就沒有然後了」，就算拿加速器計畫（新創合作計畫書）給他也不知道該做些什麼。

他強調，現在台灣老闆很著急，也有資源要投入，就卡在不知如何執行。曾正宗解釋，因為過去台灣都是代工（ODM），沒有中期策略，一貫的模式是投入資源，沒有訂單就會停掉，一翻兩瞪眼。曾正宗說，這樣的想法和新創思維背道而馳，創新或者新創加速器，都無法立竿見影，起碼要看3年，而且還要不斷探索。

另外，創新在教育方面也相當重要，以台大的創新課程為例，都是往實作邁進，教育現場上無法一次寫3年的計畫，都是從做中學，慢慢調整，上課的學員透過訪談客戶產生問題意識，他強調同學不是要創業，而是要建立mindset，打造新商業模式。

最後，他強調文化是新創的核心，常常主管說可以「容錯」（意即盡量放錯），但是評鑑還是回到舊的那一套。曾正宗重申，打分數的方式要改變，即使沒有標準答案也能納入評鑑中，重要的是挖掘客戶想要的是什麼，整理這些數據就會非常有價值。

曾正宗說道：「有時候大家以為（新創公司）是靠創意，其實不是，是靠一種系統性的方法，」100個計畫，只要有1個計畫成功，就已經很不錯。他還說，失敗不代表沒有用，反而特別價值，「創新這件事情，本來就是不確定性」，也因為如此才能跳出常規，創造新模式。

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核稿編輯：翁世航