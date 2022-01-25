《藍湖策略》：台積電數位轉型曾用「擬人化、無人化、超人化」來比喻三個階段

文：簡禎富

台積電知識管理成功關鍵

台積電知識管理能夠成功，除了跨單位技術委員會的組織設計外，資訊科技的支持和績效管理與發展（Performance Management and Development, PMD）制度的配合，也是推動組織效率優化和數位轉型成功的關鍵因素。台積電人力資源組織建立嚴謹的績效管理與發展制度，要求每年考績要明確排序，並同時凸顯績效傑出（outstanding）和有待改善的同仁（bottom 5％），因此激勵同仁必須不斷學習成長，除了完成既有的工作外，還要不斷創新力求表現。

台積電主管的升遷不僅是看個人工作表現，也看領導和決策能力，而領導力的成果之一就是帶出來的幹部是否優秀；另一方面，打考績的人不只是直屬上司，也包括上一層的其他主管，因此表現傑出的幹部是需要主管們的共同認可，也避免部門本位主義和拉幫結派。

因此，各個技術委員會成為各廠區主管呈現其創新成果和組織領導績效的重要平台，通常會在會議安排有潛力的幹部報告創新和改善成果，以爭取各單位主管認同並認識這些新秀，而某個廠區的改善成果如何確認其成效是否如報告的這麼好並且能被其他單位採用？台積電要求除了提出創新的母廠外，必須至少還有另外一座晶圓廠已經導入獲得改善效益，才能得到技術委員會的認可，因此巧妙地省去評估檢驗的工作，而直接促成交叉驗證與創新擴散。

然而，和其他結構化的製程技術不同的是，製造管理是半結構化的技術。因此，在某個廠區最佳的製造管理實務，不一定能直接應用在其他單位，更需要「聰明複製」。

決策型組織的發展步驟

事實上， 台積電其實二十年前就推動企業轉型（corporate transformation），張董事長親自授課建立共識，成為決策型的流體組織（Fluid Organization）。決策型組織的發展步驟包括：

找出組織的關鍵決策（Identify your organization’s key decisions）。 決定組織的哪個層級和哪些單位做這些關鍵決策（Determine where in the organization those decisins should happen）。 依照價值的來源以規劃組織宏觀架構（Organize the macrostructure around sources of value）。 釐清決策者所需要的權限水準（Figure out what level of authority decision makers need）。 調校組織系統的其他元素，包括激勵誘因、資訊流、流程等決策相關因子（Align other elements of the organizational system such as incentives, information ow, and processes,with those related to decision making）。 協助管理者發展迅速做好決策所需的技術和行為（Help managers develop the skills and behaviors necessary to make and execute decisions quickly and well）。

數位轉型的擬人化、無人化、超人化

台積電數位轉型曾用擬人化、無人化、超人化來比喻三個階段，第一個階段「擬人化」是讓電腦和設備學會人做的事情，並推動企業流程再造和組織效率提升；第二階段「無人化」是用自動化系統取代人做的事情，並發展電子化企業與供應鏈的整合，成為客戶的虛擬晶圓廠；第三階段「超人化」是建立數位大腦聚集眾人智慧以超越個人表現，並整合大數據、人工智慧等科技與領域專家的決策智慧和知識管理，以同步提升決策的品質、速度跟效率，使累積的集體智慧轉化成公司的核心能耐。

台積電資訊科技和自動化系統已經成為智慧企業的公用事業（utilities），盡其所能地滿足公司內外部顧客的需求。台積電資訊長將推動智慧製造分為三個階段，第一階段是2000年進入全自動和電子企業，第二階段是2012年發展大數據分析和整合平台，第三階段是2016年透過人工智慧、高效能雲端運算和團隊協作創新，以展開全面數位轉型。《iThome 電腦報周刊》針對台積電數位轉型有更完整報導，以生產力提升為例，導入全自動化的12吋晶圓廠，較8吋廠提升3倍；第二階段隨著大數據收集和大數據分析，生產力再提升62％；第三階段導入人工智慧，生產力預估將可以再提升19％以上。

台積電劉德音董事長在2018年人工智慧製造系統研究中心啟動會議上發表專題演講，分享台積電推動智慧製造的發展經驗。他表示台積電預計每年要培養幾百位AI相關工程師，各大學理工科應提早將AI納入大學課程，推動跨領域AI人才培育。因此，AIMS亦在國立清華大學設立「智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程」（AIMS Fellows），整合跨領域專家學者提供大數據分析、資料科學、人工智慧、深度學習、決策分析、產業工程等課程，讓高階主管透過學以致用的實做，以掌握解決實際問題的技術和模型開發經驗，培養產業數位轉型所需的領導人才，達到協助產業AI化與AI產業化之目標。

書籍介紹

本文摘錄自《藍湖策略：發展智慧化管理科技與數位決策，超越藍海紅海循環宿命》，天下雜誌出版

作者：簡禎富

借鏡科技產業演化趨勢，引領台灣各個產業掌握轉型先機

電動車、5G通訊、元宇宙、工具機、傳統產業、中小企業轉型獲利的藏寶圖

以快速演化的科技產業生態系統，借鏡台灣企業興衰實例

洞察產業先機與策略佈局，發展科學管理和智慧科技實現創新商業模式

台商征戰全球開拓新藍海以提升規模效益，卻常被大企業要求降價，與後進者快速複製而陷入紅海苦戰？台灣產業如何在大國重回製造的賽局中，運用有限資源突圍，打造自己的新藍湖，永續經營徐圖霸業？

清華講座教授暨美光講座教授簡禎富以累積三十年的產業實證和本土案例為基礎，從解決各種「問題點」，沿著產業上下游為「軸線」的垂直整合，到產業生態「系統面」的洞察，提出「工業3.5」混合策略，提前收割升級的價值，並在重構中的全球產業鏈卡位。新冠疫情加速全球供應鏈重組，帶來更多挑戰和機會，雖然有各種解決方案，許多產業和中小型企業卻受限於規模和資源，難以達到工業3.5更遑論工業4.0。作者提出「藍湖策略」協助企業連結策略定位與聰明生產，導入科學管理與智慧科技，先厚植實力，建立穩固的藍湖市場。

「藍湖」比喻整體潛在市場（Total addressable market, TAM）規模小，不會吸引太多大企業競爭而很快轉為紅海市場。藍湖策略專注利基產品或關鍵零組件，可以主動將藍海碎形化成為藍湖甚至藍池塘，透過客製化、智慧科技和自主研發提高相對競爭力，讓更多企業成為隱形冠軍維持高毛利率，打造藍湖聯盟生態系統，推動台灣成為全球彈性製造中心。