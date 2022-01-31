【小說】《無事的守護神》選摘：幾個禮拜後就是畢業典禮，我們只看到未來擋著天際的一堵霧牆

文：蘭迪・里貝（Randy Ribay）

來自高處的智慧

我和賽斯走過我以前讀的小學頂樓，頂樓地上鋪了一層卵石，我們每走一步，石頭就會像一顆顆骷髏頭一樣碰撞在一起。我們上方懸著一片木炭色的陰黑夜空，以四月中來說，今晚的空氣已經算很溫暖了。

我們走到頂樓邊緣坐下。賽斯比我多占了一倍空間，他基本上就是隻人形的大熊，是那種從國中就開始刮鬍子、高中四年還得一再拒絕美式足球教練的入隊邀請的白人少年。至於我呢，我是那種有時候還會被誤認成九年級新生的十二年級生。

我們坐在那裡，兩個人都靜了下來，兩雙腿在校舍西側牆上盪來盪去。西側這邊最寧靜，面朝我們腳下一片無邊的黑暗。那是小學的運動場，晚上沒有照明。遊樂場和停車場都在南邊，剩下的東邊和北邊都緊靠著鄰近社區。

明明是我住在這附近，在上高中前那個暑假發現可以從空調機械周圍的圍籬爬上小學頂樓的，卻是賽斯。第一次是在大白天，我還擔心自己被逮捕，不肯爬上來，不過後來賽斯說服我等天黑以後跟他回來爬圍籬。我是又來了幾次之後才對賽斯妥協，大著膽子坐到頂樓邊緣。這棟校舍其實只有兩層樓高而已，就算跳下去應該也只會扭到腳，但這點高度還是讓那時的我感到害怕，也足以讓現在的我有了思考人生的興致。從那之後，這裡就成了我和賽斯夜間在外遊蕩的去處了。

賽斯把背包甩到身前，像在袋鼠的育幼袋裡找東西似的開始東翻西找。現在是禮拜五晚上，我大概猜得出他想找什麼。

果不其然，他在片刻後掏出了一根大麻菸，笑得一副難得和老朋友重聚的樣子，點了菸就吸一口。他把煙吸到肺裡，憋氣的時間久到不可思議，然後才慢慢呼出一口氣，讓濃濃的煙在夜裡舒展開來。他知道我會拒絕，還是問我要不要。我一如往常地拒絕了，他聳聳肩又吸了一口。我對大麻是沒什麼意見，只是抽大麻的欲望還沒壓過被抓到的恐懼。

起風了，附近樹木的葉子窸窣作響，我們的頭髮也被吹亂了。我挪到上風處，免得沾了滿身大麻味回家。我們那樣坐了很久，又陷入沉默，我和他心裡都在想，來日不多了。春假近在眼前了，那之後再過幾個禮拜就是畢業典禮，再往未來望去，我們只看到擋著天際的一堵霧牆。

「喔幹，」賽斯說，「我差點忘了。幫我拿一下。」

他把菸交給我，又在背包裡翻來找去，這回拿出了包著白色塑膠購物袋的東西。他把東西拋到我腿上，我雖然只空著一隻手，還是抓住了那個東西，還好沒摔下樓去。

「給你個驚喜，」他說。

「是什麼？」我邊問邊把他的大麻菸遞回去。

「打開來看啊。」

我手往塑膠袋裡伸，拉出一件柔軟的帽T，還飄著新衣服的氣味。我把帽T舉到面前，它的顏色是一種很深的金黃，即使在黑暗中也很鮮亮。停車場昏暗的橘黃路燈下，我看到用大寫粗體字印在胸前的字：密西根。

我硬擠出笑容。「酷喔。謝啦。」

我把衣服摺好塞回袋子裡，放到一旁。

他轉向我，盯著我看了一下。「就這樣？」

「什麼就這樣？」

「『酷喔』？」

「對啊，真的很酷。我很喜歡。謝謝啦。」

「你不穿上嗎？」他問。我看不出他是不是真的覺得我不夠意思。

「不用吧。」

他又吸了口菸，眼睛還盯著我。「喂，你怎麼不高興一點啊？」

「我也不曉得，」我說。我知道我是該高興沒錯。從錄取結果陸續發布以後，全校每一個十二年級生都穿上了未來大學的衣服。

「是因為被一堆學校刷掉了，還在難過嗎？」

我聳聳肩，雙手撐地往後仰，眺望寧靜的運動場。

「兄弟，我說真的，你這個人蠢得跟一坨屎一樣。」

「喔？屎也是有意識的生物嗎？」

「不要在那邊裝傻。我說你申請了那麼多間學校，有幾間是常春藤名校？」

我沒有回答。

「除了密西根還有柏克萊以外，全部都是吧？」他搖了搖頭。「就沒人跟你說過要申請幾間差一點的學校保險用嗎？」

我試著笑出聲。「什麼嘛，常春藤名校又不是真的不可能申請上。我的GPA跟考試成績都很漂亮，我還加了學生會耶。」

他想了一下。「同學，你可是財務長。」

「財務長錯了嗎？」

「學生會財務長是上不了耶魯跟哈佛的。」

「有些人就可以啊。」

「那可能除了當財務長以外，還要去奧運比滑雪，或是當上什麼愛爾蘭舞蹈世界冠軍之類的。」

「隨便啦。你也知道我爸媽是什麼樣。我也只是選了最好走的一條路而已。我要是沒申請那些學校，他們會說沒關係，可是心裡一定會很介意。我如果跟他們說我申請了類似……呃，類似……」

「類似中密西根大學的學校？」賽斯幫我接話。他臉上帶著壞笑，因為他下學期就是要去中密西根大學。

「你也知道我的意思啦。」

「你知道中密西根的電腦科學系排全國第九十三名吧？」

「啊好厲害喔。」

他對我比中指，我搖頭笑了。

今天下午剛收到錄取通知，傳簡訊把消息告訴家人時，我幾乎聽見他們一起大大鬆一口氣，看到我終於被一間大學錄取而放下心來。我姊姊艾米最先回覆：「好耶老弟，幹」，接著是好幾十個驚嘆號。媽媽回道：「寶貝，太好了！我們以你為榮！（還有艾米，不要罵髒話！）」爸爸給我一句半開玩笑卻又不完全是玩笑的：「怎麼不是哈佛⋯⋯」我哥哥克利斯到現在還沒回覆。

「反正我本來就不想去那些學校，」我開口說，算是回答了賽斯稍早的問題。這聽起來很像酸葡萄發言，卻是我的真心話。我還不確定自己以後想做什麼，可是不知道為什麼大家都不能接受，他們都一副「你都十七歲了還沒規劃好人生路線，太浪費生命了」的樣子。