本土新增17例、含西堤/聯邦銀行新個案，機場將擴大落地採檢

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增66例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及49例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（21例）、越南（5例）、加拿大（4例）、英國（3例）、法國（2例）、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今（2022）年1月3日至1月17日。

指揮官陳時中指出，本日確診的境外移入個案中，落地採檢確診的有17名、居家檢疫期間採檢的32名，來自美國的為最大宗，共有21名。

針對本日本土確診個案，陳時中表示有幾個主要來源，一個是在新竹市一家公司裡的主管染疫，該名主管前幾天覺得自己有咳嗽的輕微症狀，且公司內一位工讀生疑似和明新科大確診者有關聯，所以自己做員工快篩，發現只有他一人呈陽性反應，到醫院採檢後確診，3名家人採檢也都是陽性。

西堤餐廳、聯邦銀行均有新確診

日前爆發群聚的聯邦銀行又有新確診出現，當時被匡列隔離在集檢所的員工，第5天採檢時有5位由陰轉陽，另外一位是他們的同住家人，在家居隔期間被驗出陽性。聯邦銀行的確診本來是13名，現在再增加5名，相關家人朋友本來4名、增加為5名。

此外，1月7日前往西堤餐廳用餐後確診的個案一家七口，其中一位小朋友被測出陽性，照顧他的媽媽和婆婆採檢後也呈陽性，為昨天的個案，今日他的爸爸也在居隔期間由陰轉陽確診。此外，1月9日去用餐的人，目前新增一家三口染疫，這是新的案子，正在進一步疫調中。

這波疫情最早出現的機場清潔人員案17230相關感染中，又有2位被驗出陽性，有一位是歌友會接觸者，在隔離期間由陰轉陽；另一位是防疫計程車司機，連續三採陰性後，第四次呈陽性，確診後一開始Ct值很高（31.6），二採開始往下降，有追蹤到他曾經載過確診個案，相關基因定序會持續進行。

另外，前兩天確診的機場防疫人員，目前可以確定和原來的機場清潔人員案17230沒有關聯，目前認為是在收集口水檢體時染疫，相關的定序更清楚後，會做更進一步的報告。明新科大案17999相關確診中，有一位同宿舍室友在新竹縣的幼兒園實習，現在正在進行大規模疫調、採檢、隔離。

陳時中表示，現在無法了解的傳染路徑就是新竹的4位家人，聯邦銀行的這幾位都在控制之內，西堤餐廳雖然知道來源，但要持續疫調。

醫療應變組副組長羅一鈞提醒，可以觀察到很多Omicron變異株的個案，一開始檢驗時Ct值很高、達到30幾，做第二次採檢時Ct值快速下降，例如染疫的防疫計程車司機Ct值從31.6下降到12，所以如果他剛好落在快篩可以偵測到的範圍上下，二次檢測的時候再用快篩，就可能沒驗到。

羅一鈞進一步指出，國外也觀察到Omicron變異株的病毒量變化急劇，若謹慎起見，可以做完一次採檢之後，若還有症狀就隔一段時間再做第二次，不要一次去做兩個採檢。

機場擴大落地採檢、第三劑開放預約

陳時中在記者會中，也報告1月17日長程航班入境採檢結果，總共驗出17名確診、陽性率5.99％，今（18）日上午105名入境者中，驗出3名確診、陽性率2.86％。

陳時中表示，搭乘長程班機入境的人相對少，近來兩個個案，一個是防疫計程車、一個是機場防疫人員染疫，因此決定把長程航班做擴大範圍的落地採檢，昨天已經開始根據機場班次的順序，選擇風險比較高的班次，逐步擴增落地採檢的比例，這兩天就會進行。

其中，機場防疫人員案17928基因定序是Omicron變異株，與現有本土病例個案不相同，可以排除與本土群聚的關聯性。與其序列相近的境外移入確診者，主要來自南亞、東南亞，因此擴大航班落地採檢，會從南亞東南亞開始實施。

陳時中表示，昨日打了36萬3129劑疫苗，目前第一劑覆蓋率為82.77％，第二劑為72.51％，追加劑為8.55％。

今日疫苗平台也開放預約第三劑追加劑接種，發言人莊人祥指出，本期疫苗預約各縣市共有114萬劑的量能。莊人祥也解釋為何這期莫德納疫苗開放較少，「到目前為止，我們把莫德納可以打250萬人份的追加劑的量，都已經撥給各縣市政府」，所以目前縣市政府其實還有大概150多萬的莫德納疫苗，但可能有些縣市的醫療院所已經開放預約，也有一些造冊名單，所以這一期提供較少。

陳時中表示，現在預約的民眾只有達到量能的50％，呼籲民眾盡快預約。

Photo Credit:指揮中心

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範