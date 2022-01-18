義大利醫療人員打假疫苗被捕，最高一劑可賺超過12000台幣

義大利一名護理師，因為替反疫苗者（anti-vaxxer）接種「假」疫苗而被捕。單日確診超過14萬的義大利，近幾個月來有數十名醫療人員因此被罰，這些「偽」接種者是為了取得能夠進出公共場所的「超級綠色通行證」（Super Green Pass）才出此下策。

根據《衛報》的報導，這名58歲的護理師，在西西里島北部巴勒摩（Palermo）的一個接種點工作。義大利警方上週在推特上傳的一段影片可見，該名護理師在抽取了COVID-19疫苗後，先是把疫苗注射進一團紗布裡，接著再將沒有疫苗液體的針戳進偽接種者的手臂。

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19

È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

調查人員是透過隱藏式攝影機，來取得護理師打假疫苗的畫面，警方隨後以偽造和貪污為由將她逮捕。護理師被捕後，承認自己的追加劑也是假的，並開始供出事件的細節和共犯，還承認自己向反疫苗人士提供COVID-19採檢陰性的假證明。她表示自己之所以注射假疫苗，是為了賺錢供兒子上大學。

「我們已經揭露了這些頑固份子黑暗又不誠實的陰謀，這些反疫苗人士，根本連想都不想就違反法律」，巴勒摩警察局長拉瑞查（Leopoldo Laricchia）在聲明中表示：「不幸地，調查顯示，還有未接種的醫療人員在醫院裡工作，並密切接觸病患。」

數十名醫療人員接種假疫苗被捕

這名巴勒摩的護理師是這家醫院第2位被逮補的醫療工作者。西西里島的調查人員在12月發現另一起事件，包含一名警官在內的數十名反疫苗人士，付給護理師最高達400歐元（約1萬2563台幣／約港幣3570元）的費用打假疫苗。這家醫院當然不是個案，近幾個月來，有包含3名醫師在內的數十名醫療工作者，涉嫌收費打假疫苗。

義大利中東部的安科納（Ancona），在上週三也有一名護理師被捕，他被控替至少45人打假的COVID-19疫苗，並把真正的疫苗液倒進醫療廢棄物桶。

除此之外，調查更指出，義大利反疫苗人士願意支付300歐元（約9423台幣／約港幣2680元），以取得能證明民眾接種過或6個月內染疫康復的「超級綠色通行證」（Super Green Pass），義大利人從去（2021）年12月起，就必須持這張通行證，進出電影院、健身房、夜店、體育館和室內的酒吧及餐廳。

Photo Credit：Newscom / 達志影像 義大利的超級綠色通行證。

除了涉嫌打假疫苗的護理師外，在義大利，還有試圖拿假手臂蒙混過關的反疫苗人士。根據《衛報》報導，一名50歲的男子為了取得健康通行證，很可能花上數百歐元購買矽膠手臂。

這名男子接種時稀鬆平常地坐下、撩起袖子，很快地，替他接種的醫療人員發現到不對勁——他找不到任何血管。雖然矽膠和真正的皮膚很相似，但在仔細端詳觸摸後，他要求這名男子拿掉上衣。男子見事跡敗露，還嘗試說服醫療人員對他的行為睜一隻眼、閉一隻眼。

根據世界衛生組織（WHO）的資料，義大利在過去的24小時內新增15萬7465名確診者，從疫情爆發至今已經累計超過870萬人確診、14萬人死亡。Our World in Data的資料指出，截至1月14日，義大利疫苗覆蓋率為82.9％，完整接種的比例為76.1％，追加劑的接種人口則為44.8％。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範