研究：躲避納粹屠殺時，是誰出賣了安妮・法蘭克一家人？

文：德國之聲中文網（德新社）

最新研究顯示，安妮・法蘭克（Anne Frank）一家在阿姆斯特丹的藏身之所，很有可能是一位猶太裔公證律師透露給納粹的。這是本週一（1月17日）向荷蘭媒體公佈的一項調查研究的結果。

研究表明，公證律師范登貝格（Arnold van den Bergh）向佔領荷蘭的德國當局，提供了一份躲藏在阿姆斯特丹的猶太人名單，以及他們的藏身地址。范登貝格這樣做是為了拯救自己和家人的生命。

一個由近20名歷史學家、刑偵專家和一位FBI前特工組成的團隊，經過5年的研究，利用最新技術得出了這一結論。

主要證據是一封匿名信的副本。安妮的父親奧托・法蘭克（Otto Frank）於1946年得到這一副本，裡面提到了范登貝格的名字。該信的原件已無處可尋，但在阿姆斯特丹檔案館有一件副本，只是這份文本此前一直沒有得到仔細的研究。

法蘭克一家在1942年到1944年間，與另外4名猶太人躲藏在阿姆斯特丹一所民宅的後樓。處於青春期的安妮在那裡寫下了日後舉世聞名的《安妮日記》。1944年8月，安妮和家人藏身的密室被納粹發現。一家人都被送入集中營，只有父親奧托倖存了下來。

范登貝格律師是阿姆斯特丹猶太人社團的成員，由於人脈廣泛，他一開始免於被遣送集中營。但到了1944年，他的處境也岌岌可危，在絕望之下，他交出了藏身地下者的名單，希望換得自己和妻女的平安。

研究團隊成員、FBI前特工潘科克（Vince Pankoke）表示，事情過去77年之後，已無法獲知所有的真相。他在接受荷蘭廣播電台採訪時說：「不過，我們的理論接近事實的機率大於85％。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航