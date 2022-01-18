《驚聲尖叫》拉下《蜘蛛人：無家日》登頂北美票房冠軍，Omicron並未阻擋年輕人走進電影院

《蜘蛛人：無家日》自從12月17日在北美上映以來，已經連續蟬聯一個月的票房冠軍，不過，北美上週進入馬丁路德金恩四天連假（Martin Luther King Jr. holiday weekend），《蜘蛛人：無家日》的冠軍寶座也被派拉蒙新片《驚聲尖叫》（Scream）拉下台，《驚聲尖叫》14至16日賺進3060萬美金，至今收下3404萬美金，順利登上票房冠軍。

《驚聲尖叫》能有此數字表示北美觀眾對於老牌恐怖片仍舊買單，且也象徵COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代下，有非英雄系列的商業大作刺激市場，這對電影產業來說，絕對是一大利多。

今（2022）年《驚聲尖叫》的是睽違11年後系列作重返大銀幕，甚至找回1996年同名原版電影主演陣容妮芙坎貝兒（Neve Campbell）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）和大衛阿奎特（David Arquette）攜手演出，並由《弒婚遊戲》導演搭檔馬特貝蒂內利奧爾平（Matt Bettinelli-Olpin）和泰勒吉列特（Tyler Gillett）執導。

《驚聲尖叫》上映之前，就已經獲得許多外媒的好評推薦，更有媒體盛讚這是繼1996年衛斯克萊文（Wes Craven）執導的《驚聲尖叫》後，此系列最棒的電影。好口碑也反映在票房上，首週末突破3000萬美金的成績，也注定讓派拉蒙成功賺錢，畢竟《驚聲尖叫》的製作成本不過僅2500萬美金。

對此，根據《綜藝報》報導， 派拉蒙北美分銷主管克里斯阿倫森（Chris Aronson）表示：「導演 馬特貝蒂內利奧爾平和泰勒吉列特，替這系列重新注入了活力，且將這樣的作品介紹給新一代的粉絲，我們聽說有許多影迷不斷重刷這部電影。」

至於《驚聲尖叫》的 週末觀眾群，53%是男性，67%的觀眾年齡分佈在18至35歲之間。對此，數據分析公司 Comscore的分析師 Paul Dergarabedian表示：「此數據顯示不同年齡的觀眾，對omicron在戶外活動方面的反應。 對於年輕的電影觀眾來說，這種流行病似乎並沒有顯著影響前往電影院的意願，反之，年齡較大的觀眾就有影響。」

Photo Credit: 派拉蒙影業

至於被擠下冠軍寶座的《蜘蛛人：無家日》也無需太灰心，此片在票房表現上已經成為「影史級」的強片。在北美至今累積7.02億美金，超越《黑豹》位居北美影史第4名，僅次於《阿凡達》（7.60億美金）、《復仇者聯盟：終局之戰》（8.58億美金）和《STAR WARS：原力覺醒》（9.36億美金），最終北美票房超越《阿凡達》也應該並非難事。

放眼全球票房，《蜘蛛人：無家日》累積16.29億美金，也已經攀升至影史第8名，且距離第7、6名的《獅子王》（16.62億美金）、《侏羅紀世界》（16.70億美金）相去不遠，以目前仍在放映的熱潮來看，超車也指日可待，現在的問題是，能否追上20億美金大關守門人《復仇者聯盟：無限之戰》的20.48億美金成績。

然而，值得一提的是， 《蜘蛛人：無家日》目前尚未確定中國檔期，缺少了中國市場《蜘蛛人：無家日》還能有如此票房表現，更是不易。

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核稿編輯：楊士範