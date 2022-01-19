別高估反習勢力能耐，「穩固習近平延任」絕對是二十大之前的主旋律

中共將在2022年十月進入「二十大」，這不但是具建黨百年後的劃時代意義，習近平延任的安排，更將扭轉黨國權力轉移的傳統模式，連任壓倒一切將讓鄧小平樹立的「集體領導」模式終結，進入「強人領導」的統治形勢。

換言之，二十大正式開始之前，習近平將強化對內控制，來展現「延任」勢在必行的氣勢，原定會辦理的各種「工作會議」也會有全力護航的氛圍，習派勢必會奉行「穩自當頭」，增加對內整肅的力道，就是不能有任何變數讓連任出現風險。

習為了連任，對內整肅比對外抗衡更重要

當COVID-19疫情再度在中國境內肆虐，國家清零防疫的政策難以為繼，社會大眾就算對「封城」、「停產停業」感到不滿，但仍必須嚴防各種「反習」力量趁虛而入、見縫插針。

即將在三月登場的「全國兩會」（人大及政協）是近期重要的集體活動，在此之前必要辦好「國內防疫」和「北京冬奧」。可想而知，中共絕對不會重蹈2020年的錯誤，避免有人利用疫情來製造社會混亂，那麼封鎖各種不利的資訊流竄就成了必然對策，法政系統的掌握就顯得重要許多。

當然，習近平延任的最大挑戰不是國際社會，也並非來自民間社會，而是黨內江派勢力。

這解釋了為何各國打著「抵制北京冬奧」的旗幟，習近平都不為所動，去年建黨百年慶典時，習近平強調「不允許外來勢力欺壓中國」，將國際任何抵制視為「教師爺」般頤指氣使的說教，「愛國民族主義」早已成為解決「國內外各種重大風險挑戰」的辦法，而西方民主也不是唯一真理，自我催眠具中國特色的「全過程民主」，而「共同富裕」口號更是講得響亮，習近平早已建構了延續權力的正當性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

如何穩固習近平在「二十大」連任的統一戰線，在這關鍵十個月內，矛頭自然是朝向黨內的反習勢力，不久前公布原中共公安部常務副部長孫力軍被起訴的消息，羅列涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝等罪名，表面上是延續習近平對內打虎反貪腐的作法，實際上這是習近平洗清公安系統的必然動作。

回顧過去一年，中共進行一系列的經濟整頓工作，舉凡數位產業、補教行業、房產業等都遭到監管，就算上繳「共同富裕」的贖罪券，都難保面臨習近平所設下的反壟斷開鍘，這就是要潛在的政敵無法在二十大藏污納垢。

二十大之前，習打壓異己絕對是快、狠、準

隨著中共加強數位經濟的治理，就算是阿里巴巴、騰訊等這種級數的科技巨頭，都必須臣服於以習為核心的「政治具象」。

什麼是「虛」？什麼是「實」？只有習近平說了算。要說是「脫虛向實」並不準確，「虛實向習」才是中心任務，所以習近平並不反對數位發展，而是強調「數位威權主義」的各種措施，就像是「共同富裕」的空泛概念一樣，習近平眼中的「社會主義現代化」，並非是套用「全面小康社會」的「全面富裕」，而是要用來強化黨的控制力，提升「公對私」的主導能耐。

否則「共同富裕」一旦無限膨脹成「共同權力」，那豈不是讓習近平及中共陷入自我閹割的窘境。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

持平而論，習近平內心最重要的目標必然是要連任，未來這十個月，所有的政治議程都必須圍繞在這個命題下進行，沒有權力的分享，或是黨內各派各系統的權位分配，所以，只要有任何風吹草動，要麼是被消失一段時間，就是待一切罪證確鑿後連根拔起。

習近平對內的整肅動作勢必會「快、狠、準」，不會有任何喘息的空間，中共全黨上下也會瀰漫著誠惶誠恐的氣氛，愈接近「二十大」，愈沒有人敢挑戰以習為核心的政治正確，這是極權政體必然的政治宿命。

檢視中共「二十大」之前的政治形勢，單一事件或現象恐怕難以定奪習近平的政治處境；簡單來說，中共黨內任何一股勢力都跟習近平一樣同舟共命，中共是一個高度集權，且在社會各角落高度滲透的專制集合體，過度詮釋反習勢力的實力，恐怕會有誤判，除非習近平突然在連任前出國訪問，否則任何變數早在中南海已被平定。

在此形勢下最該研析的重點，應當是習近平延任後的形勢變化：對台灣來說，當中國進入長期的習近平時代，對台決策會不會更剛愎？新政協組合下的權力更迭，是否會為台海情勢添增不穩定的變數？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航