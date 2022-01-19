2022/01/19,
國際

北韓一個月來四度試射導彈，批美國沉迷於「孤立和扼殺」的制裁政策

北韓一個月來四度試射導彈，批美國沉迷於「孤立和扼殺」的制裁政策
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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北韓18日證實前一天早上向日本海發射短程彈道導彈。這是北韓本月以來第四次試射導彈，外界認為北韓此舉與美國所實施的新制裁有關。

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社）

北韓官媒朝中社週二（1月18日）報導，北韓官方證實17日試射「戰術制導導彈」，也就是短程彈道導彈，還聲稱「準確擊中了東海的目標」。這是北韓這個月以來第四次進行導彈試驗。

據報導，「試射的目的是有選擇地評估正在生產和部署的戰術制導導彈，並驗證武器系統的準確性。」

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上呼籲，「有關方著眼半島和平穩定大局，堅持對話協商的正確方向，共同致力於推進半島問題政治解決進程。」

日本防衛大臣岸信夫說，這些導彈似乎落在了北韓東海岸附近的海域，很明顯，北韓正在利用頻繁的發射來改進其導彈技術。

他告訴記者說：「北韓反覆發射彈道導彈，對包括日本在內的國際社會來說是一個嚴重的問題。這些試驗違反了聯合國安理會禁止北韓發展所有彈道導彈的決議。」

美國軍方印太司令部說，這次發射沒有對美國或其盟國構成直接威脅，但「這些導彈發射突出了（北韓）非法武器計劃的不穩定影響。」

首爾漢口外國語大學教授里奇（Mason Richey）說，測試的速度表明，北韓有足夠的導彈，可以放心地用於測試、訓練和演示，通過強調其導彈部隊的數量，加強了其威懾力的可信度。

本月四度試射

韓國軍方表示，北韓17日從首都平壤向日本海發射了不明飛行物，疑似為兩枚短程彈道導彈（SRBM）。

這次的發射引發日本政府的強烈反應。日本內閣官房長官松野博一發聲譴責，指北韓的舉措對該地區的和平與安全帶來了威脅。日本海岸防衛隊則發表聲明，敦促在日本海岸附近行駛的船隻注意墜落物，但並沒有關於船隻或飛機

日本防衛大臣岸信夫說，這些導彈似乎落在了北韓東海岸附近的海域，很明顯，北韓正在利用頻繁的發射來改進其導彈技術。

「北韓反覆發射彈道導彈，對包括日本在內的國際社會來說是一個嚴重的問題。」岸信介告訴記者，這些試驗違反了聯合國安理會禁止北韓發展所有彈道導彈的決議。

受損的訊息

在此之前，擁有核武器的北韓，本月已進行了另外三次導彈試驗。其中兩次涉及能夠以高於音速五倍的速度飛行的「高超音速導彈」，而最近一次則是在上週五（14日），為一對從火車車廂發射的短程彈道導彈（SRBM）。

韓國參謀長聯席會在一份聲明中說，17日的發射似乎是源自平壤的順安機場。路透社報導，北韓曾在2017年利用該機場試射了「火星12中程彈道導彈」（IRBM）。

美國新制裁引起北韓不滿

北韓最新的導彈行動也引起美國政府譴責，並揚言要實施更多的制裁行動。15日時，也就是北韓上一次試射導彈的隔天，美國財政部宣佈對五名北韓人士實施制裁。他們被指控為北韓採購用於大規模殺傷性武器和彈道導彈的商品。相關人員在美國或在美國控制下的資產將被凍結。

與此同時，華府也呼籲聯合國安理會進一步將更多其他的北韓人士和實體列入黑名單，並再次呼籲平壤回到有關核武控制的會議談判。

北韓方則為其導彈試驗進行辯護，稱其擁有自衛主權，並指責美國故意用新的制裁措施使局勢升級。美聯社報導，外界認為對這一系列的試射，旨在對美國所實施的新制裁進行報復。

北韓外交部上週五（14日）在導彈試射前發表聲明說，儘管美國可能會談及「外交」和「對話」，但美方行動表明了它們仍然沉迷於「孤立和扼殺」北韓的政策。

北韓政府迄今拒絕了美國關於無條件恢復對話的呼籲，稱華盛頓必須首先放棄其「敵對政策」——這個名詞主要被平壤用來描述經濟制裁和美韓的聯合軍事演習。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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