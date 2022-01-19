2022/01/19,
社會

肉丸測試先行者——有線新聞刺針

肉丸測試先行者——有線新聞刺針
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

時任有線新聞部總監馮德雄指，「牛丸冇牛」這宗新聞聽下去像「很爆」，但他第一反應不是把報道急急推出，而是叫停差點要播出的宣傳片，為要進行多一次更可靠的化驗。

（編按：原文寫於2022年1月17日）

今日消委會公布「龍蝦丸無龍蝦」、「墨丸其實係魷魚丸」，和牛丸含有雞肉和豬肉成分，引起坊間熱議。令人想起有線新聞的「新聞刺針」團隊，早於2013年已做肉丸測試的報導，「牛丸冇牛」至今仍為人津津樂道。

負責此報導的記者關梓寧於《獨家新聞解碼2》一書披露，靈感來自當年歐洲報導，指瑞典IKEA出售的急凍肉丸被出含有馬肉成分，於是生起化驗本地肉丸的念頭。

她和同事找大學的專家進行快速鑑定技術。由於牛肉價格較高，但牛肉丸卻定價便宜，故列入測試範圍。於是到凍肉店及街市購買測試樣本。第一次測試發現有牛肉丸含牛肉成分是零，令同事大為震驚，故成為報導主線。

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圖片來源：作者提供／有線新聞「新聞刺針」

為了令報導收看效果更佳，記者鎖定了馳名牛丸粉麵店，再購入牛丸測試，怎知名牌牛丸店的牛丸都不含牛肉。

時任有線新聞部總監馮德雄向筆者憶述，當記者打電話告訴他這消息時，讓這位做了三十年的新聞老手也感到意外：「吓？唔係吖嘛。」他解釋，當時只預測牛丸可能摻雜了豬肉雞肉，沒想過牛肉成分幾乎是零。

馮德雄指，「牛丸冇牛」這宗新聞聽下去像「很爆」，但他第一反應不是把報道急急推出，而是叫停差點要播出的宣傳片，為要進行多一次更可靠的化驗：「我們寧願故仔遲一點出，也不能博，要驗多一次。」

所謂「驗多一次」，就是請大學再進行傳統的基因排序，不只用試紙做快速測試，確保結果無誤。

關梓寧表示，報道出街時，更找了食家名厨，包括周中師傅和Jacky Yu試食，兩人不知情，異口同聲在鏡頭前稱「沒牛牛丸」最好味，令報道趣味性更高。當兩人得知牛丸裡沒有牛肉成分，驚訝得目定口呆。

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圖片來源：作者提供／有線新聞「新聞刺針」

關記者這樣總結：「這次採訪經驗告訴我，作為記者，社會大事固然要緊貼，一些身邊小事，也跟生活息息相關，只要我們多走一步，多看一眼，往往會成為下一個新聞好故事。」

（資料來源：《獨家新聞解碼2》，筆者採訪）

本文獲授權轉載，原文見於作者Facebook

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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