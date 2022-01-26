《新創社群之道》：當今新創社群的挫敗與不滿，大多來自於「多多益善迷思」

文：布萊德．費爾德（Brad Feld）、伊恩．海瑟威（Ian Hathaway）

數量的迷思

新創社群的動力是來自創業成功，以及把資源回饋給下一代。成功會創造價值與無形資產，那對創業流程非常重要。成功也可以激發創業精神，使創業變成一種可行的職涯選項。把資源、知識、啟發回饋給新創社群，可維持其活力與永續性。

新創社群中的一大誤解或許是，深信一件事情做得愈多，結果愈好。尤其大家常覺得增加「資源投入」（例如投資者、人才等行為者；資金、創業方案等因素），就可以增加期望的「產出」（例如新創企業、創業者）與「結果」（例如變現出場、創造就業機會）。

由於新創社群是非線性且複雜的，「數量」思維是有缺陷的策略。那比較適合用來思考繁複系統，而不是複雜系統。非線性、網絡化的系統是呈冪次分布動態，由少數行為者與活動（亦即異數）驅動著系統的整體價值。相反的，數量思維的假設是：驅動系統價值的是平均值，而不是異數。這是不對的，更糟的是，資源投入與產出之間不是直接相關，也不成比例。

數量的迷思充其量就只是一種迷思，毫無助益。

多多益善的迷思

我們把「數量迷思」稱為「多多益善迷思」（more-of-everythingproblem）。當今新創社群的挫敗與不滿大多來自於此。「多多益善迷思」是指，把太多的信心與精力放在盲目增加系統投入上，誤以為那樣做就會增加正確的產出與結果。

它的思維邏輯是這樣運作的：只要一切資源投入都多放一點，就能創造出一個蓬勃的新創社群。我們需要更多的資金、更多的創新中心、更多的加速器、更多的孵化器、更多的大學創業專案、更多的新創活動，一切都要更多。這是採用線性思維，以為只要增加關鍵投入（例如資本、人才等資源），就會增加想要的產出（新創企業）與結果（價值創造）。問題是，什麼都增加不見得有效。

大量研究顯示，有一些因素使某些地區能夠持續孕育出影響力很大的企業。整體來說，最重要的因素似乎是：許多正處於創業適齡期（職涯中期）的聰明人匯集在某處，他們都想創業，並投入知識密集型產業——外加一些我們無法好好衡量的東西，例如網絡與文化。

你可能已經發現，「多多益善腳本」中的很多因素並未出現在上述清單中，例如創投資金、研究與專利、大學創業專案、加速器與孵化器、政府創新專案。此外，即使在頂尖的新創中心，新創企業與投資者的絕對數量也無法預測成果。研究一再顯示，一旦考慮到人才密度等因素，上述那些因素與某地的高影響力創業活動之間並沒有顯著的關係。

這是否意味著那些因素不重要？當然不是，它們也很重要，但光有那些因素還不夠，無法讓一個城市持續孕育出影響很大的新創企業。創業蓬勃的地區與其他地區的差異在於，它把這些因素整合到系統中，那個系統是鼓吹協作、包容、指導、創業思維的，並顯現出許多有利於創新與創業流程的其他社會、文化、行為屬性。

許多人把矽谷視為可以在家鄉複製的例子，卻沒有記取正確的啟示。當初創造出矽谷的那些人，不是一開始就打算把矽谷打造成全球最創新的地區。矽谷的出現是靠他們做的事情及做事的方法塑造出來的。當時矽谷與其他地方的差別在於，由下而上的開放文化、協作，以及對當地的奉獻，而不是對個人、公司或機構的奉獻。

矽谷之所以有今天的樣子，是因為它的行為、心態、環境讓創新系統有機會出現——那通常是可遇不可求的偶然，無法按表操課。其他的一切資源大多是在往後的漫漫歲月中逐漸到位，沒有中央計劃來推動一切。

多多益善迷思充滿了吸引力，這是可以理解的，因為行動是可控、有形，而且通常是即時的。什麼東西都多加一點，短期內可讓人感覺良好，因為你可以看到事情在你眼前發生。但長遠來看，除非新創社群的參與者解決了根本的社會、文化、行為障礙，否則一切只會令人失望。借用黃與霍洛維特在《雨林》中所寫的：「無法改變人類行為的創新，註定會失敗。」

多多益善迷思的另一種稱法是「資源導向的新創社群發展方法」，或是「以老舊經濟方式來開創新經濟」。無論是哪個名稱，問題都一樣：以為增加關鍵的資源投入，就能以線性、可控管、可預測的方法來增加想要的產出。這種思維是把工廠的生產方式套用在資訊經濟的新創企業上，看起來很有吸引力，但不切實際，而且效果適得其反。

在採取凡事多多益善的思維之前，應該先考慮其他的情況。

有時答案是，不是凡事都多多益善，只有一些東西符合多多益善的原則。不過，更重要的是，你把某件事情做得多好。你是否充分利用了現有資源？什麼事情可以改善互動？現有的資源是否有效整合了呢？

根據我們的經驗，這些問題的答案不是來自增添更多的資源，而是來自啟動與轉變，尤其是把焦點放在文化與心態上。行為上的小改變一旦普及並持續落實，可能對未來的結果產生重大的影響。

異數比均數重要數量導向的思維隱含著一種信念，無論是有意或無意的：新創社群的價值創造是依循常態統計分布，所以了解平均結果，即可了解一個生態系統的整體表現。然而，這種想法完全是錯的。