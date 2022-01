韓團EVERGLOW的中國成員王怡人，未向歌迷跪拜磕頭為何引發中韓網友論戰？

不論是東方人常說「入境隨俗」,抑或是西方人所言「來到羅馬,就照著羅馬人做」(When in Rome, do as the Romans do.)等語,足見千年流傳下來的先人智慧,總是提醒我們,特別是來到異鄉他處,總得仔細觀察一下當地風俗,凡事謹慎小心依照當地禮儀行事,免得造成失禮與他人誤會。

然而,就在現今網路無國界的「全球村」,人們只要動動滑鼠,透過指尖就能輕易地得知發生在自己身外萬里之處的事,若是沒有秉持上述警惕,易造成文化間衝突外,其發言更容易引來外人白眼,成為文化(霸權)之霸凌,而上述情況於當代屢見不鮮。

最近在網路社群裡,一則引起韓中樂迷熱議的文化差異事件持續熱燒,那就是韓國女團EVERGLOW(에버글로우,共有六位女成員,其中五名為韓籍歌手,另外一位為中國籍成員王怡人),日前於韓國當地舉辦歌迷專輯簽唱會時,穿著睡衣打扮可愛的眾多成員,為了感謝樂迷支持,紛紛以傳統韓國文化行大禮拜年姿勢,向台下的樂迷跪拜磕頭致敬。

在舞台上,唯獨中國籍成員王怡人,見她直挺挺地站在台上,雙手合十地以握拳方式,撒嬌可愛地向大家致敬。而此舉也讓韓國樂迷大感不滿,為什麼全部的團員都行大禮,只有你一人特立獨行,甚至引來韓國學者撻伐,認為王怡人得先瞭解韓國文化,再來韓國發展演藝事業。

的確,畢竟從此團的團員身份安排,王怡人並非團體隊長,於舞台視覺效果上,倒也不必以直立握拳方式凸顯身份;故此握拳拜年姿勢,引起韓國網友大惑不解,稍有理性的樂迷,質疑王女並沒有體會到樂迷感受,「儘管不行大禮,但看到其他成員都在跪拜磕頭時,是否自己也要稍表禮貌,往後面站一些呢?」而有些激動的民眾者,情緒性地直言「不要來賺韓元啦,請回去你的國家」、「為什麼要在韓國活動?滾出去吧!」等,激起韓中網友討論。

反觀中國當地,許多網友收看到王女握拳拜年影片的看法,多表「中國妹妹很棒」、「中國人不行大禮刻在骨子裡」、「刻進DNA裡」等言論,大挺在「韓國」活動,於舞台上唱著「韓語」、跳著「韓舞」,領著韓元的王怡人。

韓中雙方一陣激辯,雖說拜年方式韓中兩國大不同,也是一大文化差異,但就當時的人事時地物而言,王怡人未追隨團員「入境隨俗」行跪拜禮答謝樂迷,恐為失禮。

但在言及王女失禮之處,我們倒也可以退一萬步替她緩頰,很可能是當時舞台橋段設計不良,導致王怡人不知有此致謝演出,但就當時的影片內容來看,五位韓籍團員紛紛跪拜時,不見王怡人臉上有任何驚慌失措表情,透露出為何會有此安排,反倒是見她微笑自然地握拳致謝,而事先經紀公司是否已經有跟王怡人確認過此橋段演出,恐怕還有待公司出面說明。

次之,若是王怡人想要強調,於團員內她的身份特殊,乃是身為獨一無二的中國籍團員,且如同中國網友所言,「王怡人把中國人不行大禮刻進骨子裡」,那麼最好的舞台安排,莫過於在團員行禮前後,由主辦單位或隊長馬上打圓場地跟樂迷說,「中國人拜年方式異於我們韓國,請大家多多支持國際化韓流團體EVERGLOW」等,我想這是更佳圓滿的處理方式。

然而,不論事前事後,都不見類似發言或新聞稿,足見演出疏失,任憑此兩國拜年行大禮不同之風波,在韓中兩地網友間熱燒。

當然,若是不論上述緩頰狀況,而是舞台上的王怡人獨下判斷,認為握拳拜年才符合她的身份與國籍,我倒認為著實不妥,乃至失禮。因為當時她的身份為一公眾人物,為知名韓流團體EVERGLOW的一位成員,且當日(1月9日)是在韓國「當地」活動,面對著「韓國」樂迷,發表的是「韓國」歌曲,配合著「韓國」經紀公司的宣傳活動,於情於理,入境隨俗地向衣食父母樂迷們,行個大跪拜禮才為是,倒也不用馬上把刻在骨子裡的中國文化搬到舞台上方,甚至造成中國網友誤會。

若是如同中國一些網友所言,王怡人把許多中國文化(如行大禮)刻進骨子裡,那麼我們是否可以把此言論推到極端,下次建議在韓國出道討生活的王怡人,得鄙棄「夷語」,不理其他團員,自顧自地唱起中文歌曲,才表對當地樂迷的禮貌呢?這是否也成為一種跨國界的文化霸凌呢?

回頭看看這幾年韓國樂團上,激起不少兩國樂迷文化差異的論戰不少。諸如韓國知名團體防彈少年團BTS,於去(2021)年,於獲頒了「佛里特獎」(Van Fleet Award)時,引來「辱華」言論,抑或韓國影星善用單手領獎等姿態,或多或少也引起他人側目。

而這些舉動,都足以讓外人評斷,這位藝人是否對自身的身份有所尊重,乃至對出演的場所有準備外,最重要的是,他是否已經在上舞台前,事先完善規劃好如何進行一場入境隨俗、適合當時當地的演出,好把自己提升到國際巨星之姿呢?

同時,從觀眾角度來看,之所以會造成現今網路上,大肆探討舞台上的文化差異,其中有一大主因,就是觀閱者大多並沒有考量到此藝人,當時當地與其當時的身份所致。

若我們舉王怡人為例,沒有韓國人會否定她是中國妹妹,沒有人會否認她是一個拿著中國護照、把中國人握拳拜年方式刻進骨子、留在DNA的藝人。然而,若考量到她當時站在的是韓國當地舞台上,面對著是韓國的樂迷,當其他五位團員行磕頭跪拜禮,而她一意孤行地站著握拳拜年,我們也許只能說她是一位在韓國舞台上失格的藝人,骨子裡卻是合格的中國人吧?