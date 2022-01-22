韓團EVERGLOW的中國成員王怡人，未向歌迷跪拜磕頭為何引發中韓網友論戰？

不論是東方人常說「入境隨俗」，抑或是西方人所言「來到羅馬，就照著羅馬人做」（When in Rome, do as the Romans do.）等語，足見千年流傳下來的先人智慧，總是提醒我們，特別是來到異鄉他處，總得仔細觀察一下當地風俗，凡事謹慎小心依照當地禮儀行事，免得造成失禮與他人誤會。

然而，就在現今網路無國界的「全球村」，人們只要動動滑鼠，透過指尖就能輕易地得知發生在自己身外萬里之處的事，若是沒有秉持上述警惕，易造成文化間衝突外，其發言更容易引來外人白眼，成為文化（霸權）之霸凌，而上述情況於當代屢見不鮮。

最近在網路社群裡，一則引起韓中樂迷熱議的文化差異事件持續熱燒，那就是韓國女團EVERGLOW（에버글로우，共有六位女成員，其中五名為韓籍歌手，另外一位為中國籍成員王怡人），日前於韓國當地舉辦歌迷專輯簽唱會時，穿著睡衣打扮可愛的眾多成員，為了感謝樂迷支持，紛紛以傳統韓國文化行大禮拜年姿勢，向台下的樂迷跪拜磕頭致敬。

在舞台上，唯獨中國籍成員王怡人，見她直挺挺地站在台上，雙手合十地以握拳方式，撒嬌可愛地向大家致敬。而此舉也讓韓國樂迷大感不滿，為什麼全部的團員都行大禮，只有你一人特立獨行，甚至引來韓國學者撻伐，認為王怡人得先瞭解韓國文化，再來韓國發展演藝事業。

的確，畢竟從此團的團員身份安排，王怡人並非團體隊長，於舞台視覺效果上，倒也不必以直立握拳方式凸顯身份；故此握拳拜年姿勢，引起韓國網友大惑不解，稍有理性的樂迷，質疑王女並沒有體會到樂迷感受，「儘管不行大禮，但看到其他成員都在跪拜磕頭時，是否自己也要稍表禮貌，往後面站一些呢？」而有些激動的民眾者，情緒性地直言「不要來賺韓元啦，請回去你的國家」、「為什麼要在韓國活動？滾出去吧！」等，激起韓中網友討論。

反觀中國當地，許多網友收看到王女握拳拜年影片的看法，多表「中國妹妹很棒」、「中國人不行大禮刻在骨子裡」、「刻進DNA裡」等言論，大挺在「韓國」活動，於舞台上唱著「韓語」、跳著「韓舞」，領著韓元的王怡人。

韓中雙方一陣激辯，雖說拜年方式韓中兩國大不同，也是一大文化差異，但就當時的人事時地物而言，王怡人未追隨團員「入境隨俗」行跪拜禮答謝樂迷，恐為失禮。

但在言及王女失禮之處，我們倒也可以退一萬步替她緩頰，很可能是當時舞台橋段設計不良，導致王怡人不知有此致謝演出，但就當時的影片內容來看，五位韓籍團員紛紛跪拜時，不見王怡人臉上有任何驚慌失措表情，透露出為何會有此安排，反倒是見她微笑自然地握拳致謝，而事先經紀公司是否已經有跟王怡人確認過此橋段演出，恐怕還有待公司出面說明。

次之，若是王怡人想要強調，於團員內她的身份特殊，乃是身為獨一無二的中國籍團員，且如同中國網友所言，「王怡人把中國人不行大禮刻進骨子裡」，那麼最好的舞台安排，莫過於在團員行禮前後，由主辦單位或隊長馬上打圓場地跟樂迷說，「中國人拜年方式異於我們韓國，請大家多多支持國際化韓流團體EVERGLOW」等，我想這是更佳圓滿的處理方式。

然而，不論事前事後，都不見類似發言或新聞稿，足見演出疏失，任憑此兩國拜年行大禮不同之風波，在韓中兩地網友間熱燒。

當然，若是不論上述緩頰狀況，而是舞台上的王怡人獨下判斷，認為握拳拜年才符合她的身份與國籍，我倒認為著實不妥，乃至失禮。因為當時她的身份為一公眾人物，為知名韓流團體EVERGLOW的一位成員，且當日（1月9日）是在韓國「當地」活動，面對著「韓國」樂迷，發表的是「韓國」歌曲，配合著「韓國」經紀公司的宣傳活動，於情於理，入境隨俗地向衣食父母樂迷們，行個大跪拜禮才為是，倒也不用馬上把刻在骨子裡的中國文化搬到舞台上方，甚至造成中國網友誤會。

若是如同中國一些網友所言，王怡人把許多中國文化（如行大禮）刻進骨子裡，那麼我們是否可以把此言論推到極端，下次建議在韓國出道討生活的王怡人，得鄙棄「夷語」，不理其他團員，自顧自地唱起中文歌曲，才表對當地樂迷的禮貌呢？這是否也成為一種跨國界的文化霸凌呢？

回頭看看這幾年韓國樂團上，激起不少兩國樂迷文化差異的論戰不少。諸如韓國知名團體防彈少年團BTS，於去（2021）年，於獲頒了「佛里特獎」（Van Fleet Award）時，引來「辱華」言論，抑或韓國影星善用單手領獎等姿態，或多或少也引起他人側目。

而這些舉動，都足以讓外人評斷，這位藝人是否對自身的身份有所尊重，乃至對出演的場所有準備外，最重要的是，他是否已經在上舞台前，事先完善規劃好如何進行一場入境隨俗、適合當時當地的演出，好把自己提升到國際巨星之姿呢？

同時，從觀眾角度來看，之所以會造成現今網路上，大肆探討舞台上的文化差異，其中有一大主因，就是觀閱者大多並沒有考量到此藝人，當時當地與其當時的身份所致。

若我們舉王怡人為例，沒有韓國人會否定她是中國妹妹，沒有人會否認她是一個拿著中國護照、把中國人握拳拜年方式刻進骨子、留在DNA的藝人。然而，若考量到她當時站在的是韓國當地舞台上，面對著是韓國的樂迷，當其他五位團員行磕頭跪拜禮，而她一意孤行地站著握拳拜年，我們也許只能說她是一位在韓國舞台上失格的藝人，骨子裡卻是合格的中國人吧？