美國左派高舉「批判性種族理論」不是追求平等，而是製造仇恨

二○二一年十一月美國各地的地方選舉結束後，當人們對共和黨人楊金（Glenn Youngkin）贏回維吉尼亞州感到興奮之時，那些在自己的學區和社區內，與左派暴政和「批判性種族理論」和「多元性別理論」戰鬥的美國家長們，也在多地的學校董事會競選中獲勝。

「一七七六項目政治行動委員會」是一個由保守派家長和活動人士組成的社團，這個社團的宗旨是：「我們將支持那些，反對在學校中推行批判性種族理論和激進的一六一九項目的校董會候選人。這是讓家長而不是工會來決定學校課程的努力。」

這個組織的領導者瑞安・詹姆斯・格德斯基（Ryan James Girdusky），宣佈了保守派家長在全國各地的選舉中節節勝利的消息：在維吉尼亞，家長們支持的候選人贏得了三個校董席位；在科羅拉多州，家長們完全囊括了道格拉斯縣的校董席位；在科羅拉多州，家長們完全囊括了埃爾帕索縣第二十選區、第四十九選區及第五十一選區的校董席位；在堪薩斯州藍色的約翰遜縣，家長們支持的候選人贏得了三個校董會席位。

在紐澤西州櫻桃山，家長們支持的候選人贏得了學校董事會席位；在賓夕法尼亞州藍色的蒙哥馬利縣，家長們支持的三位候選人當選了學校董事會成員；賓夕法尼亞州蒙哥馬利縣的帕橋曼學校董事會的選舉中，反對「批判性種族理論」的候選人獲得壓倒性的勝利；在明尼蘇達州道格拉斯縣，家長們支持的候選人在亞歷山大學校董事會的選舉中獲勝；在明尼蘇達州深藍的亨內平縣，家長們支持的候選人也贏得了一個學校董事會席位。

美國基本的民情秩序並未潰散，人們不會容忍左派將美國變成左派肆虐的無依之地。

「批判性種族理論」和「多元性別理論」都是馬克思主義的變種。馬克思主義的階級鬥爭學說，在中產階級強大、私有產權得到保障、階級鬥爭基礎薄弱的美國沒有市場，於是，馬克思主義者們就以「種族」和「性別」來取代「階級」，挑動社會矛盾和仇恨，以顛覆美國的清教秩序和自由傳統。

「批判性種族理論」是由哈佛大學非裔法學教授貝爾（Derrick Bell）等人提出，支持這一理論的左翼學者在一九八九年舉辦了第一次會議，為其正式定名。這一理論的核心是：美國的法律和制度的本質是種族主義，是要維持白人與非白人（特別是黑人）之間的政治、社會和經濟不平等的一套系統制度，讓白人可以一直處於支配地位；在美國，種族不是自然、生物學意義上的，而是一種文化性的發明，即一種社會結構的類別，用於壓迫和剝削有色人種。

一套從馬克思主義演化出來的哲學論述，在美國社會本來難有市場。因此，左派用若干美好的詞彙對其加以包裝：透過公平（equity）、社會正義（social justice）和文化回應教學（culturally responsive teaching）等美好的概念來傳遞「批判性種族理論」。他們透過各種培訓方案、人力資源課程、公共政策和學校課程等方式進入各政府機關和學校系統，慢慢成為一種被廣泛接受的意識型態。

「批判性種族理論」的目標，不是追求馬丁・路德・金恩（Martin Luther King, Jr.）所倡導的平等，而是少數族裔（非裔，偶爾包括拉丁裔，絕不包括亞裔）的特權，以及某種扭曲的平均主義。

在這場「文化戰爭」中，亞裔成為無辜的受害者：雖然亞裔並未參與歷史上白人對黑人的迫害（如奴隸制度），甚至亞裔也曾經是受害者（如排華運動、二戰中對日裔美國人的集中監禁等）。

但是，由於亞裔關注教育、勤奮努力，在諸多名校和高科技公司的比例遠遠高於亞裔在美國人口中所占比例，所以極左派打著「批判性種族理論」的旗號，在大學、一流高中的錄取中，或設置種族配額，或取消標準考試（特別是數學考試），他們的目標首先就是對準亞裔（降低亞裔的名額），而非白人。

在矽谷若干高科技公司和大學的招聘過程中，亞裔男子和白人男子已經同屬不受歡迎的類別。極左派不滿足於把白人貼上有特權族裔（White Privilege）的標籤，在二○一九年五月紐約市教育廳舉辦的一個講座中，亞裔已被貼上「享有白人特權」的標籤。亞裔不但在就學、就業方面早被悄悄地擠出少數族裔的行列，最近在華盛頓州的一個學區，亞裔被明確地和白人並列在一起，不再屬於有色人種了。

「公平學習」的第一步就是取消數學？

「批判性種族理論」聲稱，為了批判與消除白人優越主義，必須進行「公平學習」教學和「重新描述美國歷史」，不只歷史、公民、社會文化等課程，甚至數學和科學課程也都要運用這套理論來教學。

加州大學體系、波士頓考試中學、維吉尼亞的湯瑪斯・傑佛遜高中（Thomas Jefferson High School，這所多年來排名全美第一的高中，亞裔學生比例最高時超過七成。二○二年年，左派掌權的費爾法克斯郡學區，宣佈取消數學入學考試，通過種種幕後操作，將亞裔學生比例壓低到五成，而將非裔和拉丁裔學生的比例提高一倍以上）、舊金山的洛威爾高中（Lowell High School）等知名高中紛紛取消標準考試，就是以實現「種族均等」為目的。

數學是人類對客觀世界運行規律的總結，數學之美在於其公正性和客觀性，數學本身沒有偏見，不會因為你的膚色不同而得出不同結果。然而，若按左派的論述，以後的數學考試，老師不能問一加一等於幾，只能問，您「覺得」等於幾？以及，您是什麼種族？如果某少數族裔答「一加一等於三」，老師必須評註說：「非常具有獨創性、革命性和批判性，滿分。」