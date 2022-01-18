台積電躍居全球10大企業，蔡英文：推動半導體設備「國產化」，擴大對全球影響力

全球半導體連續3年正成長，受惠疫情下數位轉型，台積電市值躍居全球10大企業，成長幅度高居第1，總統蔡英文於1月17日強調，台灣晶圓廠2021年投資新台幣1兆元，其中向國外購買設備就占了7成，未來將推動半導體設備「國產化」，擴大對全球影響力。

半導體產業連續出現3年榮景

國際半導體產業協會（SEMI）於1月12日發佈最新一季全球晶圓報告，2022年全球前端晶圓設備支出，總額較2021年成長10%，突破980億美元（新台幣2.7兆元），出現連續3年榮景。

報告中稱，晶圓設備支出從2020年成長17%後，2021年再度上揚39%，而今（2022）年延續漲勢。SEMI強調上次連續3年設備投資皆成長是2016至2018年時期，在此之前就要追溯回1990年代。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「為滿足人工智慧、智慧機器和量子運算等廣泛新興技術的長期需求，晶片廠不斷擴大產能，」他還說半導體設備支出在過去7年中有6經歷前所未見的成長。

2022年半導體產業支出集中在晶圓代工部門，預估佔總支出46%，相較前（2021）年成長13%，其次為記憶體事業為37%，但相較於同期呈現小幅下滑的走向；值得注意的是，微處理器（MPU）可望出現47%的驚人漲幅。

就地區而言，台灣、韓國以及中國佔2022年晶圓設備廠73%。SEMI指出，歐洲、中東是2022年第2大設備支出地區，漲幅高達145%；而日本則有29%成長。台灣、韓國和中國的廠房是以擴充為主要策略。

台灣為了進一步擴大半導體影響力，總統蔡英文於1月17日表示，要大力推動半導體設備國產化，將引入政策資源，鼓勵業者投入半導體設備開發，串聯整個產業。

台積電躍居全球10大企業，蔡英文：將推動半導體設備國產化

蔡英文指出，台灣晶圓廠2021年設備投資約為新台幣1兆元，其中至少有6000億為國外採購，凸顯國內設備業者還有很大個成長空間，他也引述數據說明，台灣自產半導體設備在2020年為新台幣907億元，到了2021年已經成長到1167億元，成長幅度高達28.7%，半導體設備是台灣的另一機會。

台灣半導體在世界居於領先，蔡英文強調，特別是疫情後供應鏈重組，再次凸顯台灣扮演的關鍵角色。同時半導體製造產業龍頭——台積電（TSMC）受到市場肯定，今年市值增加1036億美元，增幅達到16.5%，在全球前10大市值企業，高居第1位。

分析師王兆立認為，台積電ADR更強勢，意味著美國投資人更愛台積電，過去始終有傳聞，直指台積電恐陷地緣政治影響，拖累毛利率。未料，近日台積電法說會公布財報優於預期，才進一步推升股價上揚，展望極佳。

《關鍵評論網》訪問超豐半導體業內人士，台灣發展半導體設備是否有機會，他指出：「熟知半導體產業的人都知道，每一道工序都對應一種機台，不是那麼容易，」這代表半導體設備，種類太多且繁雜，各家設備廠商都以一項設備為主要研發的項目，已經佔據了大部分的市場。

他強調，以著名的艾司摩爾（ASML）而言，就是以「光刻」為主，尤其是極紫外光（EUV）設備處於「壟斷」地位，除了光刻，以外還有刻蝕（etching），光罩以及化學品清洗等，業內人士說明，台灣必須要搞清楚自己的優勢，例如往智慧工廠，調動集貨方面著力，否則投入大筆資金卻又無法了和國外大廠競爭，賠了夫人又折兵。

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核稿編輯：翁世航