印尼2024年遷都東加里曼丹，新首都命名「努山塔拉」

印尼國會於今日（1月18日）通過一項法案，將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan），而新首都將被命名為「努山塔拉」（Nusantara），是印尼語「群島」的意思，而印尼一直以來都有「萬島之國」的美譽。

《聯合早報》報導，印尼發展規劃部部長蘇哈梭（Suharso Monoarfa）17日表示，「努山塔拉」這名稱已在14日經由總統佐科威指示並最終確認，之所以選擇這個名字，是因為「Nusantara」早已為人所知，在國際上也是印尼的標誌。

《中央社》報導，這項新首都法為總統佐科威（Joko Widodo）先前提出的遷都計劃提供了法律框架，並擬出興建新都的經費來源與治理方式。佐科威曾多次表示，遷都目的在促進印尼區域均衡發展，不論從人口密度、交通阻塞、污染和水資源問題來看，「我們都不能再讓雅加達和爪哇島的負擔過重」。

報導指出，印尼預計2024年開始分階段遷都，新首都位於婆羅洲東加里曼丹省兩縣境內，具有天災風險低、位處印尼群島中心等5大優勢，而舊都雅加達將持續發展經濟，成為區域及全球的商業中心。

雅加達人口超過1000萬人，常年被交通堵塞，以及地層下陷的問題困擾著，因此總統佐科威早在2019年就宣布遷都計劃，但隨著隔年受COVID-19疫情衝擊而擱置，如今終於在國會拍板定案。《路透社》報導，印尼國會所通過的遷都計劃法案將耗資320億美元（約新台幣8813億元），而批評人士稱，這項法案是在有限的公眾諮詢和環境評估的情況下匆忙通過的。

群島中的世界第三大島

處於熱帶上婆羅洲是世界第三大島，是紅毛猩猩等瀕臨絕種動物的故鄉。婆羅洲上除了有汶萊，還有馬來西亞的砂拉越、沙巴二州，但集中在北部的汶萊與馬來西亞二州僅佔婆羅洲近三成的面積，其餘則屬於印尼的五個省。而未來「努山塔拉」所在的東加里曼丹省，位於婆羅洲中部東側，東面隔海與蘇拉威西島相望，境內遍布熱帶雨林。

值得注意的是，儘管「Nusantara」在印尼語中是群島的意思，對印尼人來說這名詞僅限於印尼一國，但對東南亞的馬來人社群而言，這名詞的意涵不僅限於印尼的群島，廣義上還包括東南亞的泰國南部、馬來西亞、新加坡、汶萊、東帝汶、菲律賓等南島語民族的文化生活區域。

Photo Credit： Mortadelo2005 CC BY SA 3.0 圖為婆羅洲地圖，婆羅洲是世界第三大島，汶萊就在馬來西亞的砂拉越州與沙巴州之間。。

近年學者菲利浦．鮑靈（Philip Bowring）其著作《風之帝國》中，更進一步將Nusantara擴大意涵為「努山塔里亞」（Nusantaria），他指出「努山塔里亞」一詞源自梵語，意為「島域」，是14世紀時位於爪哇的一個王國，用來稱呼其多島嶼帝國的用詞，如今「努山塔里亞」涵括四億人口，以台灣的蘭嶼為起點，從巴士海峽延伸三千多公里，東南至班達群島，南至帝汶島，西南至蘇門答臘北方的群島。

由於馬來西亞和印尼的文化相近，過去兩國曾為蠟染（batik）或美食的正統性爭論，未來馬來西亞是否會和印尼爭奪Nusantara的話語權，仍有待觀察。

除此之外，印尼新首都所在的東加里曼丹省，也有金門人社群，如該省的省會、第二大城市三馬林達（Samarinda），以及第一大城市麻里峇板（又稱峇里吧板，Balikpapan）的華人祖籍多來自金門，他們和其它東南亞國家的金門人後裔一樣，都是早年金門人新南洋後形成的社群。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範